PGA Tour Corales Puntacana Resort Championship Par Scores

Friday At Corales Golf Course Punta Cana, Dominican Republic Purse: $3 million Yardage: 7,670; Par: 72 Second Round

Rafael Campos 68-69_137 -7

Fabrizio Zanotti 69-68_137 -7

Justin Suh 68-69_137 -7

Tyler Duncan 69-69_138 -6

Joel Dahmen 67-71_138 -6

Graeme McDowell 70-69_139 -5

Michael Gligic 73-66_139 -5

Andrew Yun 67-72_139 -5

Roberto Castro 70-69_139 -5

Thomas Pieters 69-70_139 -5

Stephan Jaeger 66-73_139 -5

Sam Ryder 68-72_140 -4

Thomas Detry 70-70_140 -4

Mark Anderson 68-72_140 -4

Tim Wilkinson 71-69_140 -4

Chesson Hadley 70-70_140 -4

Sepp Straka 72-68_140 -4

Danny Willett 70-70_140 -4

Peter Uihlein 70-70_140 -4

Aaron Baddeley 70-70_140 -4

Ben Martin 71-70_141 -3

Alex Cejka 70-71_141 -3

Troy Merritt 72-69_141 -3

Charles Howell III 70-71_141 -3

Roger Sloan 71-70_141 -3

Charley Hoffman 69-72_141 -3

Martin Trainer 71-70_141 -3

Adam Schenk 68-73_141 -3

Hudson Swafford 70-71_141 -3

Tyler McCumber 72-69_141 -3

Richard S. Johnson 72-69_141 -3

Bronson Burgoon 70-72_142 -2

Patrick Rodgers 71-71_142 -2

Brice Garnett 70-72_142 -2

Greyson Sigg 72-70_142 -2

Sebastian Cappelen 69-73_142 -2

Alex Smalley 73-69_142 -2

Eric Cole 72-70_142 -2

Pat Perez 72-70_142 -2

Joseph Bramlett 69-73_142 -2

Bo Van Pelt 71-72_143 -1

Grayson Murray 71-72_143 -1

D.J. Trahan 70-73_143 -1

Emiliano Grillo 70-73_143 -1

Jhonattan Vegas 73-70_143 -1

Brian Stuard 71-72_143 -1

Nate Lashley 68-75_143 -1

Fabián Gómez 69-74_143 -1

Will Gordon 72-71_143 -1

Wes Roach 70-73_143 -1

Scott Brown 74-70_144 E

David Hearn 72-72_144 E

Seamus Power 72-72_144 E

Chase Seiffert 73-71_144 E

Taylor Pendrith 71-73_144 E

Ben Taylor 71-73_144 E

Tom Lewis 70-74_144 E

Padraig Harrington 69-75_144 E

Ryan Brehm 73-71_144 E

David Lingmerth 73-72_145 +1

Scott Harrington 75-70_145 +1

Vincent Whaley 71-74_145 +1

Jonathan Byrd 69-76_145 +1

Josh Teater 73-72_145 +1

Lee Hodges 72-73_145 +1

J.J. Spaun 70-75_145 +1

Parker McLachlin 71-74_145 +1

Retief Goosen 71-74_145 +1

Robby Shelton 73-72_145 +1

Sangmoon Bae 70-75_145 +1

Rhein Gibson 70-75_145 +1

The following players failed to make the cut.

J.J. Henry 72-74_146 +2

Luke Donald 71-75_146 +2

Bill Haas 73-73_146 +2

Ricky Barnes 72-74_146 +2

George McNeill 73-73_146 +2

MJ Daffue 73-73_146 +2

Juan Jose Guerra 73-73_146 +2

Satoshi Kodaira 76-71_147 +3

Johnson Wagner 71-76_147 +3

Ryan Blaum 72-75_147 +3

K.J. Choi 73-74_147 +3

Kiradech Aphibarnrat 73-74_147 +3

Nelson Ledesma 74-73_147 +3

Shawn Stefani 74-73_147 +3

John Rollins 76-71_147 +3

John Merrick 74-73_147 +3

Robert Garrigus 72-76_148 +4

Arjun Atwal 76-72_148 +4

John Senden 73-75_148 +4

Ted Potter, Jr. 74-74_148 +4

Kris Ventura 76-72_148 +4

Brandon Hagy 73-75_148 +4

Nick Watney 74-74_148 +4

Zack Sucher 76-72_148 +4

Xinjun Zhang 74-75_149 +5

Michael Kim 76-73_149 +5

Brandon Wu 72-77_149 +5

Andy Ogletree 74-75_149 +5

Hank Lebioda 72-77_149 +5

Dicky Pride 75-74_149 +5

Willy Pumarol 76-73_149 +5

Greg Chalmers 75-74_149 +5

J.B. Holmes 74-75_149 +5

Michael Gellerman 73-76_149 +5

Hiram Silfa 73-76_149 +5

Chris Baker 77-72_149 +5

Camilo Villegas 75-75_150 +6

Kelly Kraft 76-74_150 +6

Ted Purdy 77-73_150 +6

Beau Hossler 71-79_150 +6

Paul Barjon 75-75_150 +6

Chris Wiatr 74-76_150 +6

Rafa Cabrera Bello 71-80_151 +7

Lucas Herbert 75-76_151 +7

Omar Uresti 75-77_152 +8

Miguel Angel Jiménez 79-73_152 +8

Davis Love III 76-76_152 +8

Alex Beach 74-78_152 +8

Daniel Chopra 76-77_153 +9

Rob Oppenheim 75-78_153 +9

Carl Pettersson 78-76_154 +10

Rhadames Pena 79-75_154 +10

Matt Every 75-80_155 +11

Hunter Mahan 80-75_155 +11

Cledy Cordoba 75-80_155 +11

Dominic Bozzelli 77-79_156 +12

Manuel Relancio 78-78_156 +12

Justin McCarraher 79-78_157 +13

