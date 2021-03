NASCAR Camping World Truck Pinty’s Qualifying Race Lineup

Saturday, March 27 At Bristol Motor Speedway (Dirt) Bristol, Tenn. Lap length: .533 miles Pinty’s Truck Race on Dirt lineup…

Saturday, March 27 At Bristol Motor Speedway (Dirt) Bristol, Tenn. Lap length: .533 miles Pinty’s Truck Race on Dirt lineup to be determined by four 15 lap races Qualifying races lineups determined by random draw Qualifying Race One

1. (56) Mike Marlar, Chevrolet.

2. (12) Tate Fogleman, Chevrolet.

3. (34) Jake Griffin, Toyota.

4. (23) Chase Purdy, Chevrolet.

5. (52) Stewart Friesen, Toyota.

6. (26) Tyler Ankrum, Chevrolet.

7. (18) Chandler Smith, Toyota.

8. (11) Bubba Wallace, Toyota.

9. (22) Austin Wayne Self, Chevrolet.

10. (17) Kevin Harvick, Chevrolet.

11. (16) Austin Hill, Toyota.

Qualifying Race Two

1. (33) Myatt Snider, Chevrolet.

2. (40) Ryan Truex, Chevrolet.

3. (13) Johnny Sauter, Toyota.

4. (15) Tanner Gray, Ford.

5. (75) Parker Kligerman, Chevrolet.

6. (51) Martin Truex Jr., Toyota.

7. (4) John Hunter Nemechek, Toyota.

8. (62) Jessica Friesen, Toyota.

9. (10) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet.

10. (88) Matt Crafton, Ford.

11. (25) Timothy Peters, Chevrolet.

Qualifying Race Three

1. (1) Hailie Deegan, Ford.

2. (42) Carson Hocevar, Chevrolet.

3. (24) Raphael Lessard, Chevrolet.

4. (83) Trevor Collins, Chevrolet.

5. (98) Grant Enfinger, Ford.

6. (45) Brett Moffitt, Chevrolet.

7. (20) Spencer Boyd, Chevrolet.

8. (02) Daniel Suarez, Chevrolet.

9. (44) Kyle Larson, Chevrolet.

10. (6) Norm Benning, Chevrolet.

11. (04) Chase Briscoe, Ford.

Qualifying Race Four

1. (3) JR Heffner, Chevrolet.

2. (38) Todd Gilliland, Ford.

3. (39) Ryan Newman, Ford.

4. (49) Andrew Gordon, Chevrolet.

5. (9) Codie Rohrbaugh, Chevrolet.

6. {21) Zane Smith, Chevrolet.

7. (30) Danny Bohn, Toyota.

8. (2) Sheldon Creed, Chevrolet.

9. (41) Cody Erickson, Chevrolet.

10. (99) Ben Rhodes, Ford.

11. (19) Derek Kraus, Toyota.

