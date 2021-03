LPGA Drive On Championship Par Scores

Sunday At Golden Ocala Golf and Equestrian Club Orlando, Fla. Purse: $1.5 million Yardage: 6,526; Par: 72 a-amateur Final Round…

Sunday At Golden Ocala Golf and Equestrian Club Orlando, Fla. Purse: $1.5 million Yardage: 6,526; Par: 72 a-amateur Final Round

Austin Ernst, $225,000 67-67-69-70_273 -15

Jennifer Kupcho, $139,217 67-67-70-74_278 -10

Jenny Coleman, $100,992 70-69-70-71_280 -8

In Gee Chun, $78,125 70-73-69-69_281 -7

Albane Valenzuela, $62,882 70-73-66-73_282 -6

Leona Maguire, $47,257 69-71-73-70_283 -5

Danielle Kang, $47,257 72-70-69-72_283 -5

Charley Hull, $30,463 74-70-70-70_284 -4

Megan Khang, $30,463 69-72-73-70_284 -4

Jaye Marie Green, $30,463 68-72-74-70_284 -4

Jennifer Chang, $30,463 73-71-69-71_284 -4

Jessica Korda, $30,463 69-75-69-71_284 -4

Lydia Ko, $30,463 69-72-72-71_284 -4

Perrine Delacour, $21,037 71-74-70-70_285 -3

Sei Young Kim, $21,037 72-70-73-70_285 -3

Jennifer Song, $21,037 70-72-73-70_285 -3

Gaby Lopez, $21,037 69-72-74-70_285 -3

Patty Tavatanakit, $21,037 70-70-69-76_285 -3

Lexi Thompson, $17,226 74-69-74-69_286 -2

Yu Liu, $17,226 70-70-77-69_286 -2

Caroline Masson, $17,226 70-75-70-71_286 -2

Carlota Ciganda, $17,226 71-65-75-75_286 -2

Xiyu Lin, $14,574 72-70-75-70_287 -1

Aditi Ashok, $14,574 72-73-70-72_287 -1

Hee Young Park, $14,574 73-72-68-74_287 -1

Cheyenne Knight, $14,574 71-70-72-74_287 -1

Brittany Altomare, $14,574 70-73-69-75_287 -1

Kristen Gillman, $11,751 75-70-71-72_288 E

Jing Yan, $11,751 68-74-74-72_288 E

Haeji Kang, $11,751 73-72-70-73_288 E

Nanna Koerstz Madsen, $11,751 73-71-71-73_288 E

Mel Reid, $11,751 70-74-70-74_288 E

Nelly Korda, $11,751 67-70-76-75_288 E

Anna Nordqvist, $8,499 74-70-75-70_289 +1

Sarah Kemp, $8,499 72-72-74-71_289 +1

Sung Hyun Park, $8,499 73-73-71-72_289 +1

Stephanie Meadow, $8,499 71-75-71-72_289 +1

Angel Yin, $8,499 71-74-71-73_289 +1

Ally Ewing, $8,499 71-73-72-73_289 +1

Ryann O’Toole, $8,499 71-71-74-73_289 +1

Elizabeth Szokol, $8,499 72-73-70-74_289 +1

Lindy Duncan, $8,499 69-73-73-74_289 +1

Ashleigh Buhai, $8,499 70-70-72-77_289 +1

Yealimi Noh, $6,364 74-72-76-68_290 +2

Georgia Hall, $6,364 74-72-72-72_290 +2

Brooke M. Henderson, $6,364 74-69-74-73_290 +2

Mariah Stackhouse, $6,364 69-74-74-73_290 +2

Nicole Broch Larsen, $5,469 72-74-70-75_291 +3

Cristie Kerr, $5,469 74-69-73-75_291 +3

Sophia Popov, $5,469 74-70-71-76_291 +3

Katherine Kirk, $5,469 69-72-73-77_291 +3

Dana Finkelstein, $4,725 75-70-75-72_292 +4

Jenny Shin, $4,725 74-72-73-73_292 +4

Lindsey Weaver, $4,725 72-74-73-73_292 +4

Tiffany Joh, $4,725 73-71-75-73_292 +4

Stacy Lewis, $4,725 71-73-75-73_292 +4

Cydney Clanton, $4,192 74-72-74-73_293 +5

Annie Park, $4,192 71-72-76-74_293 +5

Mi Jung Hur, $3,837 69-72-80-73_294 +6

Sarah Schmelzel, $3,837 71-74-74-75_294 +6

Jeongeun Lee6, $3,837 69-77-68-80_294 +6

Daniela Darquea, $3,582 72-74-74-75_295 +7

Jaclyn Lee, $3,582 74-71-72-78_295 +7

Bronte Law, $3,582 70-73-73-79_295 +7

Wichanee Meechai, $3,429 73-73-74-76_296 +8

Dani Holmqvist, $3,316 70-76-75-77_298 +10

Haley Moore, $3,316 75-71-73-79_298 +10

Eun-Hee Ji, $3,163 75-70-76-78_299 +11

Jane Park, $3,163 70-76-72-81_299 +11

Mina Harigae, $3,030 74-71-77-78_300 +12

Laura Davies, $3,030 75-69-76-80_300 +12

