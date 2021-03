LPGA Gainbridge Scores

Sunday At Lake Nona Golf and Country Club Orlando, Fla. Purse: $2 million Yardage: 6,701; Par: 72 Final Round Nelly…

Sunday At Lake Nona Golf and Country Club Orlando, Fla. Purse: $2 million Yardage: 6,701; Par: 72 Final Round

Nelly Korda, $300,000 67-68-68-69_272

Lexi Thompson, $158,959 71-68-68-68_275

Lydia Ko, $158,959 65-69-72-69_275

Jin Young Ko, $103,399 68-72-66-71_277

Sarah Kemp, $75,659 70-69-70-69_278

Patty Tavatanakit, $75,659 69-69-66-74_278

Angel Yin, $56,996 72-69-65-73_279

Jenny Shin, $38,996 71-70-71-68_280

Sophia Popov, $38,996 70-70-70-70_280

Stacy Lewis, $38,996 71-68-70-71_280

Ashleigh Buhai, $38,996 71-67-71-71_280

Marissa Steen, $38,996 69-71-68-72_280

In Gee Chun, $38,996 69-68-71-72_280

Chella Choi, $38,996 69-69-69-73_280

Dani Holmqvist, $29,254 74-67-71-69_281

Amy Yang, $25,220 72-70-70-70_282

Yu Liu, $25,220 73-72-66-71_282

Xiyu Lin, $25,220 68-71-72-71_282

Leona Maguire, $25,220 69-72-69-72_282

Brooke M. Henderson, $25,220 71-69-68-74_282

Sarah Schmelzel, $21,588 72-71-73-67_283

Georgia Hall, $21,588 72-69-71-71_283

Jennifer Kupcho, $21,588 68-71-70-74_283

Sei Young Kim, $17,870 72-74-72-66_284

Annie Park, $17,870 74-71-70-69_284

Lindsey Weaver, $17,870 71-72-71-70_284

Anna Nordqvist, $17,870 72-72-69-71_284

Brittany Lincicome, $17,870 69-73-71-71_284

Amy Olson, $17,870 70-69-74-71_284

Ryann O’Toole, $17,870 68-68-77-71_284

Andrea Lee, $14,042 70-74-70-71_285

Nanna Madsen, $14,042 67-74-72-72_285

Anne van Dam, $14,042 73-72-67-73_285

Morgan Pressel, $14,042 70-74-68-73_285

Jessica Korda, $14,042 71-68-70-76_285

Eun-Hee Ji, $11,197 75-70-71-70_286

Albane Valenzuela, $11,197 71-73-70-72_286

Gabriela Ruffels, $11,197 73-70-71-72_286

Cristie Kerr, $11,197 70-72-71-73_286

Lauren Stephenson, $11,197 71-73-68-74_286

Lindy Duncan, $11,197 70-73-68-75_286

Brittany Altomare, $9,483 73-68-74-72_287

Pajaree Anannarukarn, $9483 70-73-71-73_287

Caroline Masson, $8,423 74-70-73-71_288

Perrine Delacour, $8,423 73-72-71-72_288

Ssu-Chia Cheng, $8,423 74-72-69-73_288

Jennifer Song, $8,423 76-67-72-73_288

Aditi Ashok, $7,238 74-71-74-70_289

Bronte Law, $7,238 73-71-71-74_289

Nicole Larsen, $7,238 68-71-76-74_289

Megan Khang, $7,238 68-75-70-76_289

Angela Stanford, $6,254 73-72-72-73_290

Haeji Kang, $6,254 73-72-71-74_290

Ally Ewing, $6,254 72-72-72-74_290

Nasa Hataoka, $6,254 70-72-74-74_290

Charley Hull, $6,254 71-72-72-75_290

Linnea Strom, $5,131 73-71-75-72_291

Yealimi Noh, $5,131 72-71-74-74_291

Jeongeun Lee6, $5,131 70-73-74-74_291

Mariah Stackhouse, $5,131 70-73-74-74_291

Cheyenne Knight, $5,131 73-70-73-75_291

Jasmine Suwannapura, 5,131 70-73-72-76_291

Pernilla Lindberg, $5,131 71-73-69-78_291

Kristen Gillman, $4,590 75-71-75-71_292

Maria Torres, $4,590 73-72-71-76_292

Jeongeun Lee, $4,287 76-70-75-72_293

Wei-Ling Hsu, $4,287 75-70-76-72_293

Madelene Sagstrom, $4,287 77-69-73-74_293

Carlota Ciganda, $4,287 75-69-73-76_293

Dana Finkelstein, $4,011 75-71-75-73_294

Jennifer Chang, $4,011 72-72-76-74_294

Jaye Marie Green, $3,933 74-69-76-76_295

Pornanong Phatlum, $3,883 74-72-74-78_298

Annika Sorenstam, $3,883 75-71-79-76_301

