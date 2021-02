PGA Tour American Express Par Scores

Saturday At PGA West La Quia, Calif. Purse: $6.7 million Stadium Course Yardage: 7,147; Par: 72 Third Round Max Homa…

Saturday At PGA West La Quia, Calif. Purse: $6.7 million Stadium Course Yardage: 7,147; Par: 72 Third Round

Max Homa 66-70-65_201 -15

Si Woo Kim 66-68-67_201 -15

Tony Finau 68-66-67_201 -15

Richy Werenski 69-68-65_202 -14

Russell Knox 69-70-64_203 -13

Brian Harman 68-68-67_203 -13

Emiliano Grillo 69-66-68_203 -13

Cameron Davis 68-70-66_204 -12

Rory Sabbatini 68-69-67_204 -12

Chase Seiffert 72-67-65_204 -12

Francesco Molinari 69-66-69_204 -12

Doug Ghim 67-68-69_204 -12

Matt Jones 70-68-67_205 -11

Byeong Hun An 65-73-67_205 -11

Paul Casey 72-65-68_205 -11

Luke List 69-68-68_205 -11

Talor Gooch 74-66-65_205 -11

Roger Sloan 69-67-69_205 -11

Patrick Cantlay 69-71-65_205 -11

Gary Woodland 70-68-68_206 -10

Andrew Putnam 67-69-70_206 -10

John Huh 68-68-70_206 -10

Brandon Hagy 64-70-72_206 -10

Sungjae Im 68-65-73_206 -10

Ben Martin 67-71-69_207 -9

Michael Thompson 67-72-68_207 -9

James Hahn 68-69-70_207 -9

Adam Schenk 68-68-71_207 -9

Abraham Ancer 69-65-73_207 -9

Rob Oppenheim 69-71-67_207 -9

Kyle Stanley 70-68-70_208 -8

Alex Noren 67-71-70_208 -8

Chris Kirk 68-70-70_208 -8

Josh Teater 68-69-71_208 -8

Kramer Hickok 70-69-69_208 -8

Bo Hoag 71-69-68_208 -8

Brendan Steele 68-68-72_208 -8

Nick Taylor 68-66-74_208 -8

Bronson Burgoon 71-68-70_209 -7

Henrik Norlander 71-68-70_209 -7

Jamie Lovemark 68-71-70_209 -7

Jimmy Walker 69-70-70_209 -7

Patton Kizzire 69-70-70_209 -7

Sam Ryder 67-70-72_209 -7

Rickie Fowler 73-66-70_209 -7

Martin Laird 66-74-69_209 -7

Rhein Gibson 70-70-69_209 -7

Matthew Wolff 72-67-71_210 -6

Kyoung-Hoon Lee 68-71-71_210 -6

Ryan Armour 70-67-73_210 -6

Hank Lebioda 69-71-70_210 -6

Charl Schwartzel 67-72-72_211 -5

Brian Stuard 74-65-72_211 -5

Zach Johnson 72-68-71_211 -5

Austin Cook 68-70-74_212 -4

Adam Hadwin 72-66-74_212 -4

Tyler Duncan 67-72-73_212 -4

Tyler McCumber 69-70-73_212 -4

Cameron Tringale 68-72-72_212 -4

Harry Hall 70-70-72_212 -4

Andrew Landry 70-69-74_213 -3

Wyndham Clark 70-70-73_213 -3

David Hearn 68-71-75_214 -2

Adam Long 68-70-76_214 -2

Vaughn Taylor 73-67-74_214 -2

Erik van Rooyen 70-69-76_215 -1

Will Gordon 72-68-75_215 -1

Doc Redman 70-70-76_216 E

Sebastian Cappelen 70-70-78_218 +2

Nelson Ledesma 70-70-79_219 +3

Maverick McNealy 67-73-79_219 +3

