QBE Shootout Par Scores

Sunday At Tiburon Golf Club (Gold Course) Naples, Fla. Purse: $3.6 million Yardage: 7,382; Par: 72 Final Round

Harris English, $447,500 58-61-60_179 -37

Matt Kuchar, $447,500 58-61-60_179 -37

Lanto Griffin, $195,000 58-68-62_188 -28

Mackenzie Hughes, $195,000 58-68-62_188 -28

Kevin Na, $195,000 56-68-64_188 -28

Sean O’Hair, $195,000 56-68-64_188 -28

Rory Sabbatini, $195,000 59-68-61_188 -28

Kevin Tway, $195,000 59-68-61_188 -28

Cameron Champ, $105,833 59-68-63_190 -26

Billy Horschel, $105,833 62-66-62_190 -26

Tony Finau, $105,833 59-68-63_190 -26

Louis Oosthuizen, $105,833 60-66-64_190 -26

Brendon Todd, $105,833 62-66-62_190 -26

Bubba Watson, $105,833 60-66-64_190 -26

Marc Leishman, $95,000 62-67-62_191 -25

Cameron Smith, $95,000 62-67-62_191 -25

Daniel Berger, $92,500 60-69-63_192 -24

Steve Stricker, $92,500 60-69-63_192 -24

Ryan Palmer, $90,000 57-71-66_194 -22

Harold Varner III, $90,000 57-71-66_194 -22

Abraham Ancer, $87,500 62-69-64_195 -21

Matthew Wolff, $87,500 62-69-64_195 -21

Sebastián Muñoz, $85,000 61-69-68_198 -18

Joaquin Niemann, $85,000 61-69-68_198 -18

