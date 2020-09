Tour de France Results

Sunday 21st Stage-Final A 122-kilometer (76-mile) ride from Mantes-la-Jolie to Paris Champs-Elysees 1. Sam Bennett, Ireland, Deceuninck-Quickstep, 2h 53m 32s…

Sunday 21st Stage-Final A 122-kilometer (76-mile) ride from Mantes-la-Jolie to Paris Champs-Elysees

1. Sam Bennett, Ireland, Deceuninck-Quickstep, 2h 53m 32s

2. Mads Pedersen, Denmark, Trek-Segafredo, same time.

3. Peter Sagan, Slovenia, Bora-Hansgrohe, same time.

4. Alexander Kristoff, Norway, UAE Team Emirates, same time.

5. Elia Viviani, Italy, Cofidis, same time.

6. Wout van Aert, Belgium, Team Jumbo-Visma, same time.

7. Caleb Ewan, Australia, Lotto Soudal, same time.

8. Hugo Hofstetter, France, Israel Start-Up Nation, same time.

9. Bryan Coquard, France, B&B Hotels-Vital Concept, same time.

10. Maximilian Walscheid, Germany, NTT Pro Cycling, same time.

11. Sonny Colbrelli, Italy, Bahrain McLaren, same time.

12. Edvald Boasson Hagen, Norway, NTT Pro Cycling, same time.

13. Luka Mezgec, Slovenia, Mitchelton-Scott, same time.

14. Niccolò Bonifazio, Italy, Total Direct Energie, same time.

15. Clément Russo, France, Team Arkea-Samsic, same time.

16. Clement Venturini, France, AG2R la Mondiale, same time.

17. Matteo Trentin, Italy, CCC Team, same time.

18. Cees Bol, Netherlands, Team Sunweb, same time.

19. Jasper Stuyven, Belgium, Trek-Segafredo, same time.

20. Tom Van Asbroeck, Belgium, Israel Start-Up Nation, same time.

Final Overall Standings (After 21 stages)

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 87h 20m 5s

2. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, 59s behind.

3. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, 3:30.

4. Mikel Landa Meana, Spain, Bahrain McLaren, 5:58.

5. Enric Mas Nicolau, Spain, Movistar Team, 6:07.

6. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, 6:47.

7. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Jumbo-Visma, 7:48.

8. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, 8:02.

9. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 9:25.

10. Damiano Caruso, Italy, Bahrain McLaren, 14:03.

