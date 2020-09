Tour de France Results

Thursday 18th Stage A 175-kilometer (109-mile) ride from Meribel to La Roche-Sur-Foron 1. Michal Kwiatkowski, Poland, Ineos Grenadiers, 4h 47m…

Thursday 18th Stage A 175-kilometer (109-mile) ride from Meribel to La Roche-Sur-Foron

1. Michal Kwiatkowski, Poland, Ineos Grenadiers, 4h 47m 33s.

2. Richard Carapaz, Ecuador, Ineos Grenadiers, same time.

3. Wout van Aert, Belgium, Team Jumbo-Visma, 1:51 behind.

4. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 1:53.

5. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, same time.

6. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, 1:54.

7. Enric Mas Nicolau, Spain, Movistar, same time.

8. Mikel Landa Meana, Spain, Bahrain-McLaren, same time.

9. Damiano Caruso, Italy, Bahrain McLaren, same time.

10. Tom Dumoulin, Netherlands, Jumbo-Visma, same time.

11. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, same time.

12. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, same time.

13. Marc Hirschi, Switzerland, Team Sunweb, 2:04.

14. Pello Bilbao, Spain, Bahrain McLaren, same time.

15. Simon Geschke, Germany, CCC Team 4:32.

16. Nans Peters, France, AG2R la Mondiale, same time.

17. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 4:34.

18. Guillaume Martin, France, Cofidis, same time.

19. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, same time.

20. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, same time.

21. Luis León Sanchez, Spain, Astana Pro Team, same time.

22. Sebastien Reichenbach, Switzerland, Groupama-FDJ, same time.

23. Daniel Felipe Martinez Poveda, Colombia, EF Pro Cycling, same time.

24. Jan Hirt, Czechia, CCC Team, same time.

25. Warren Barguil, France, Team Arkea-Samsic, same time.

Overall Standings (After 18 stages)

1. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 79h 45m 30s.

2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :57s behind.

3. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro, 1:27.

4. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, 3:06.

5. Mikel Landa Meana, Spain, Bahrain-McLaren, 3:28.

6. Enric Mas Nicolau, Spain, Movistar, 4:19.

7. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 5:55.

8. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, 6:05.

9. Tom Dumoulin, Netherlands, Jumbo-Visma, 7:24.

10. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, 12:12.

