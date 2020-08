Korn Ferry Tour-Pinnacle Bank Championship Scores The Associated Press

Saturday At The Club at Indian Creek Omaha, Neb. Purse: $600,000 Yardage: 7,581; Par: 71 Third Round Ryan Ruffels 66-70-65—201 Stephen Franken 66-71-66—203 Michael Miller 70-66-68—204 Rico Hoey 69-67-68—204 Cameron Young 67-68-69—204 Stuart Macdonald 70-68-67—205 David Lipsky 70-66-69—205 Tyson Alexander 69-65-71—205 Erik Barnes 69-71-66—206 Jonathan Randolph 73-67-66—206 Lee Hodges 69-70-67—206 Carl Yuan 70-69-67—206 Callum Tarren 69-69-68—206 Austin Smotherman 68-69-69—206 Brandon Crick 67-70-69—206 Whee Kim 74-65-68—207 Hayden Shieh 71-65-71—207 Nick Voke 70-66-71—207 Greyson Sigg 66-69-72—207 Ryan McCormick 73-67-68—208 Theo Humphrey 70-70-68—208 Taylor Pendrith 71-70-67—208 Tag Ridings 68-71-69—208 Dawie van der Walt 69-69-70—208 Dylan Wu 71-66-71—208 Nicholas Lindheim 68-70-70—208 Brent Grant 68-72-69—209 Steven Alker 66-74-69—209 Chad Ramey 67-73-69—209 Seth Reeves 74-67-68—209 Brandon Wu 74-67-68—209 Jonathan Hodge 73-68-68—209 Jamie Arnold 70-71-68—209 Ross Miller 67-73-70—210 Brett Stegmaier 72-68-70—210 Augusto Núñez 71-69-70—210 Sebastián Vázquez 72-67-71—210 Nick Hardy 68-72-70—210 Jake Knapp 72-69-69—210 Chase Koepka 69-72-69—210 Nicolas Echavarria 70-69-72—211 Broc Everett 72-69-70—211 Patrick Fishburn 68-70-73—211 Jimmy Stanger 72-69-70—211 Jared Wolfe 73-68-70—211 Alex Prugh 71-71-69—211 Spencer Levin 71-69-72—212 Taylor Moore 72-69-71—212 Rodrigo Lee 68-70-74—212 Andres Gonzales 72-69-71—212 Eric Cole 69-72-71—212 Alex Schaake 73-69-70—212 Grant Hirschman 74-68-71—213 Byron Meth 72-67-75—214 Curtis Thompson 71-68-75—214 Will Cannon 74-67-73—214 Brian Richey 70-71-73—214 Shad Tuten 70-70-75—215 Daniel Sutton 70-71-74—215 Nicholas Thompson 66-70-79—215 Jaime Lopez Rivarola 70-68-78—216 Brett Drewitt 70-72-74—216 Trevor Sluman 68-74-74—216 D.H. Lee 71-71-74—216 Jordan Niebrugge 71-70-76—217 Robby Ormand 70-72-75—217 Danny Walker 70-72-75—217 Zach Cabra 70-71-78—219 Michael Arnaud 73-68-82—223 Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.