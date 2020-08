Champions League Glance The Associated Press

(Home teams listed first) All Times EDT SECOND ROUND First leg Tuesday, Feb. 18 Atletico Madrid (Spain) 1, Liverpool (England) 0 Borussia Dortmund (Germany) 2, Paris Saint-Germain (France) 1 Wednesday, Feb. 19 Atalanta (Italy) 4, Valencia (Spain) 1 Tottenham (England) 0, Leipzig (Germany) 1 Tuesday, Feb. 25 Chelsea (England) 0, Bayern Munich (Germany) 3 Napoli (Italy) 1, Barcelona (Spain) 1 Wednesday, Feb. 26 Lyon (France) 1, Juventus (Italy) 0 Real Madrid (Spain) 1, Manchester City (England) 2 Second Leg Tuesday, March 10 Leipzig (Germany) 3, Tottenham (England) 0, Leipzig advanced on 4-0 aggregate Valencia (Spain) 3, Atalanta (Italy) 4, Atalanta advanced on 8-4 aggregate Wednesday, March 11 Liverpool (England) 2, Atletico Madrid (Spain) 3, Atletico Madrid advanced on 4-2 aggregate Paris Saint-Germain (France) 2, Borussia Dortmund (Germany) 0, Paris Saint-Germain advanced on 3-2 aggregate Friday, Aug. 7 Juventus (Italy) 2, Lyon (France) 1, 2-2 aggregate; Lyon advanced on 2-1 away goals Manchester City (England) 2, Real Madrid (Spain) 1, Manchester City advanced on 4-2 aggregate Saturday, Aug. 8 Barcelona (Spain) 3, Napoli (Italy) 1, Barcelon advanced on 4-2 aggregate Bayern Munich (Germany) 4 Chelsea (England) 1, Bayern Munich advanced on 7-1 aggregate QUARTERFINALS All matches at Lisbon, Portugal Wednesday, Aug. 12 Atalanta (Italy) 1, Paris Saint-Germain (France), 2 Thursday, Aug. 13 Leipzig (Germany) vs. Atletico Madrid (Spain), 3 p.m. Friday, Aug. 14 Barcelona (Spain) vs. Bayern Munich (Germany), 3 p.m. Saturday, Aug. 15 Manchester City vs. Lyon, 3 p.m. SEMIFINALS Tuesday, Aug. 18 At Lisbon, Portugal Leipzig-Atletico Madrid winner vs. Paris-Saint-Germain (France), 3 p.m. Wednesday, Aug. 19 At Lisbon, Portugal Manchester City-Lyon winner vs. Napoli-Barcelona_Chelsea-Bayern Munich winner, 3 p.m. CHAMPIONSHIP At Lisbon, Portugal Sunday, Aug. 23 Semifinal winners, 3 p.m. Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.