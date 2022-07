Contaminated laxatives could cause serious reactions, company expands recall

Vi-Jon's flavored laxatives were recalled and could be responsible for three reported cases of “serious adverse reactions.”

A company is expanding a nationwide recall of its flavored laxatives, because of microbial contamination, which it said could be behind three reported cases of serious adverse reactions.

Consuming the laxatives is unsafe and risks infection that could lead to “serious, life-threatening adverse health consequences,” according to a news release from the Food and Drug Administration. Anyone who’s immunocompromised and consumes Vi-Jon LLC’s infected laxatives is at increased risk of serious health complications.

The recall includes all three flavors of Vi-Jon’s Magnesium Citrate Saline Laxative Oral Solution, available at nationwide wholesalers and retailers including CVS, Rite Aid, Walmart, Walgreens, Harris Teeter, Kroger, Publix and others.

Check to see if your laxatives are affected by looking at the National Drug Code (NDC) and the Universal Product Code (UPC):

Affected Brand NDC # UPC # BEST CHOICE 10OZ LEMON MAG CITRATE 63941-533-38 70038200499 BEST CHOICE 10OZ CHERRY CITRATE 63941-516-38 70038587903 BEST CHOICE 10OZ GRAPE CITRATE 63941-162-38 70038662204 CARE ONE 10OZ LEMON MAG CIT 72476-001-38 3.4152E+11 CARE ONE 10OZ CHERRY CIT 72476-002-38 3.4152E+11 CARIBA 10OZ LEMON MAG CITRATE 67860-166-38 6.46702E+11 CRUZ BLANC 10OZ LEMON MAG CIT N/A 3.08697E+11 CVS 10OZ LEMON MAG CIT 63868-929-38 50428335178 CVS 10OZ LEMON MAG CIT 69842-983-38 50428305942 CVS 10OZ CHERRY CITRATE 69842-647-38 50428297339 CVS 10OZ CHERRY CITRATE 69842-647-38 50428285152 CVS 10OZ CLR GRAPE CITRATE 69842-763-38 50428307458 CVS 10OZ CLR GRAPE CITRATE 69842-763-38 50428325032 DISCOUNT DRUG MART 10OZ LEMON MAG CITRATE 53943-166-38 93351028205 EQUALINE 10OZ LEMON MAG CIT 41163-709-38 41163500679 EQUALINE 10OZ CHERRY CITRATE 41163-769-38 41163500686 EQUATE 10OZ LEMON MAG CIT SRP 49035-506-38 6.81131E+11 EQUATE 10OZ CHERRY CIT SRP 49035-593-38 6.81131E+11 EQUATE 10OZ GRAPE MAG CIT SRP 49035-592-38 6.81131E+11 EXCHANGE SELECT 10OZ LEMON MAG CIT 55301-166-38 6.14299E+11 FAMILY WELLNESS 10OZ LEMON CITRATE 55319-666-38 32251580826 FAM WELLNS 10OZ CHERRY CITRATE 55319-164-38 32251577888 GOOD SENSE 10OZ LEMON MAG CIT 50804-166-38 8.46036E+11 GOOD SENSE 10OZ CHERRY CITRATE 50804-164-38 8.46036E+11 HARRIS TEETER 10OZ LEMON MAG CITRATE 72036-002-38 72036726124 HEB 10OZ LEMON MAG CITRATE 37808-769-38 41220510863 HEB 10OZ CHERRY CITRATE 37808-673-38 41220510870 HEB 10OZ GRAPE MAG CITRATE 37808-695-38 41220510887 HEALTH MART 10OZ LEMON MAG CIT 62011-0380-1 52569142158 HEALTH MART 10OZ CHERRY CIT 62011-0381-1 52569142165 KROGER 10OZ LEMON MAG CITRATE 30142-899-38 41260001826 KROGER 10OZ GRAPE CITRATE 30142-806-38 41260008719 LEADER 10OZ LEMON MAG CIT 70000-0424-1 96295135541 LEADER 10OZ CHERRY CIT 70000-0575-1 96295141061 LEADER 10OZ GRAPE MAG CIT 70000-0576-1 96295141054 MAJOR 10OZ LEMON MAG CITRATE 0904-6787-44 3.09047E+11 MEIJER 10OZ LEMON MAG CIT 41250-708-38 7.13733E+11 MEIJER 10OZ CHERRY CITRATE 41250-769-38 7.13733E+11 PREMIER VALUE 10OZ LOW SOD LEM CIT 68016-696-38 8.40986E+11 PREMIER VALUE 10OZ CHERRY CIT 68016-701-38 8.40986E+11 PUBLIX 10OZ LEMON MAG CIT 56062-266-38 41415506732 PUBLIX 10OZ CHERRY CITRATE 56062-264-38 41415505735 QUALITY CHOICE 10OZ LEMON MAG CIT 63868-929-38 6.35516E+11 QUALITY CHOICE 10OZ CHERRY CITRATE 63868-018-38 6.35516E+11 REXALL 10OZ LEMON MAG CITRATE 55910-183-38 72785134188 REXALL 10OZ CHERRY CIT 55910-961-38 72785134164 REXALL 10OZ GRAPE MAG CIT 55910-615-38 72785134171 RITE AID 10OZ LEMON CITRATE 11822-4330-2 11822433006 RITE AID 10OZ CHERRY CITRATE 11822-4303-2 11822433037 SIGNATURE CARE 10OZ LEMON MAG CIT 21130-709-38 3.21131E+11 SIGNATURE CARE 10OZ CHERRY CIT 21130-165-38 3.21131E+11 SOUND BODY 10OZ LEMON MAG CIT 50594-166-38 72785114791 SUNMARK 10OZ LEMON MAG CIT 70677-0051-1 10939908445 SUNMARK 10OZ CHERRY CIT 70677-0053-1 10939910448 SWAN 10OZ LEMON MAG CITRATE 0869-0166-38 72785134058 SWAN 10OZ CHRY CITRATE 0869-0164-38 3.08691E+11 TOPCARE 10OZ LEMON MAG CITRATE 36800-709-38 36800455290 TOPCARE 10OZ CHERRY CIT 36800-164-38 36800455306 UP&UP 10OZ LEMON MAG CIT 11673-708-38 72785128835 UP&UP 10OZ LEMON MAG CIT 11673-666-38 72785128835 WALGREENS 10OZ LEMON MAG CIT 0363-8166-38 3.11917E+11 WALGREENS 10OZ CHERRY CIT 0363-8164-38 3.11917E+11 WALGREENS 10OZ GRAPE MAG CIT 0363-7162-38 3.11917E+11

The initial recall of the laxative’s lemon flavor came on July 14.

The first recall came after a third party discovered gluconacetobacter liquefaciens had contaminated the laxatives, according to the FDA.

The company added its cherry and grape flavors to the recall on Monday. Vi-Jon LLC, based in St. Louis, is investigating the three reports of “serious adverse reactions,” which they say could have come from consuming the laxatives.

Consumers should not use the laxatives and can return them to where they were bought.

To report adverse reactions due to the Vi-Jon’s laxatives, consumers can use the FDA’s voluntary reporting program.