2026 NFL Schedule

Wednesday, Sept. 9
New England at Seattle, 8:20 p.m. (NBC)
Thursday, Sept. 10
San Francisco vs. LA Rams at Melbourne, Australia, 8:35 p.m. (Netflix)
Sunday, Sept. 13
Baltimore at Indianapolis, 1 p.m. (CBS)
NY Jets at Tennessee, 1 p.m. (CBS)
Buffalo at Houston, 1 p.m. (CBS)
Cleveland at Jacksonville, 1 p.m. (CBS)
New Orleans at Detroit, 1 p.m. (FOX)
Chicago at Carolina, 1 p.m. (FOX)
Tampa Bay at Cincinnati, 1 p.m. (FOX)
Atlanta at Pittsburgh, 1 p.m. (FOX)
Arizona at LA Chargers, 4:25 p.m. (CBS)
Green Bay at Minnesota, 4:25 p.m. (CBS)
Washington at Philadelphia, 4:25 p.m. (FOX)
Miami at Las Vegas, 4:25 p.m. (FOX)
Dallas at NY Giants, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Sept. 14
Denver at Kansas City, 8:15 p.m. (ESPN)
WEEK 2
Thursday, Sept. 17
Detroit at Buffalo, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Sept. 20
New Orleans at Baltimore, 1 p.m. (CBS)
Cincinnati at Houston, 1 p.m. (CBS)
Cleveland at Tampa Bay, 1 p.m. (CBS)
Pittsburgh at New England, 1 p.m. (CBS)
Minnesota at Chicago, 1 p.m. (FOX)
Philadelphia at Tennessee, 1 p.m. (FOX)
Green Bay at NY Jets, 1 p.m. (FOX)
Carolina at Atlanta, 1 p.m. (FOX)
Las Vegas at LA Chargers, 4:05 p.m. (CBS)
Jacksonville at Denver, 4:05 p.m. (CBS)
Washington at Dallas, 4:25 p.m. (FOX)
Seattle at Arizona, 4:25 p.m. (FOX)
Miami at San Francisco, 4:25 p.m. (FOX)
Indianapolis at Kansas City, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Sept. 21
NY Giants at LA Rams, 8:15 p.m. (ESPN)
WEEK 3
Thursday, Sept. 24
Atlanta at Green Bay, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Sept. 27
Kansas City at Miami, 1 p.m. (CBS)
Houston at Indianapolis, 1 p.m. (CBS)
Tennessee at NY Giants, 1 p.m. (CBS)
New England at Jacksonville, 1 p.m. (CBS)
Cincinnati at Pittsburgh, 1 p.m. (CBS)
Carolina at Cleveland, 1 p.m. (FOX)
NY Jets at Detroit, 1 p.m. (FOX)
Seattle at Washington, 1 p.m. (FOX)
LA Chargers at Buffalo, 1 p.m. (FOX)
Minnesota at Tampa Bay, 4:05 p.m. (FOX)
Arizona at San Francisco, 4:05 p.m. (FOX)
Las Vegas at New Orleans, 4:25 p.m. (CBS)
Baltimore vs. Dallas at Rio de Janeiro, 4:25 p.m. (CBS)
LA Rams at Denver, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Sept. 28
Philadelphia at Chicago, 8:15 p.m. (ESPN)
WEEK 4
Thursday, Oct. 1
Pittsburgh at Cleveland, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Oct. 4
Indianapolis vs. Washington at London, 9:30 a.m. (NFL)
Tennessee at Baltimore, 1 p.m. (CBS)
Arizona at NY Giants, 1 p.m. (CBS)
Jacksonville at Cincinnati, 1 p.m. (CBS)
New England at Buffalo, 1 p.m. (CBS)
Dallas at Houston, 1 p.m. (FOX)
LA Rams at Philadelphia, 1 p.m. (FOX)
Green Bay at Tampa Bay, 1 p.m. (FOX)
NY Jets at Chicago, 1 p.m. (FOX)
Miami at Minnesota, 4:05 p.m. (FOX)
Denver at San Francisco, 4:25 p.m. (CBS)
LA Chargers at Seattle, 4:25 p.m. (CBS)
Kansas City at Las Vegas, 4:25 p.m. (CBS)
Detroit at Carolina, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Oct. 5
Atlanta at New Orleans, 8:15 p.m. (ESPN)
WEEK 5
Thursday, Oct. 8
Tampa Bay at Dallas, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Oct. 11
Philadelphia vs. Jacksonville at London, 9:30 a.m. (NFL)
Las Vegas at New England, 1 p.m. (CBS)
Houston at Tennessee, 1 p.m. (CBS)
Cleveland at NY Jets, 1 p.m. (CBS)
Indianapolis at Pittsburgh, 1 p.m. (CBS)
Cincinnati at Miami, 1 p.m. (FOX)
Minnesota at New Orleans, 1 p.m. (FOX)
NY Giants at Washington, 1 p.m. (FOX)
Denver at LA Chargers, 4:05 p.m. (CBS)
Chicago at Green Bay, 4:25 p.m. (FOX)
Detroit at Arizona, 4:25 p.m. (FOX)
San Francisco at Seattle, 4:25 p.m. (FOX)
Baltimore at Atlanta, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Oct. 12
Buffalo at LA Rams, 8:15 p.m. (ESPN)
BYES: Carolina, Kansas City
WEEK 6
Thursday, Oct. 15
Seattle at Denver, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Oct. 18
Houston vs. Jacksonville at London, 9:30 a.m. (NFL)
NY Jets at New England, 1 p.m. (CBS)
Pittsburgh at Tampa Bay, 1 p.m. (CBS)
Carolina at Philadelphia, 1 p.m. (CBS)
Chicago at Atlanta, 1 p.m. (FOX)
Tennessee at Indianapolis, 1 p.m. (FOX)
New Orleans at NY Giants, 1 p.m. (FOX)
Baltimore at Cleveland, 1 p.m. (FOX)
Arizona at LA Rams, 4:05 p.m. (FOX)
LA Chargers at Kansas City, 4:25 p.m. (CBS)
Buffalo at Las Vegas, 4:25 p.m. (CBS)
Dallas at Green Bay, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Oct. 19
Washington at San Francisco, 8:15 p.m. (ESPN)
BYES: Cincinnati, Detroit, Miami, Minnesota
WEEK 7
Thursday, Oct. 22
New England at Chicago, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Oct. 25
Pittsburgh vs. New Orleans at Paris, 9:30 a.m. (NFL)
Cleveland at Tennessee, 1 p.m. (CBS)
Miami at NY Jets, 1 p.m. (CBS)
Indianapolis at Minnesota, 1 p.m. (CBS)
Cincinnati at Baltimore, 1 p.m. (CBS)
NY Giants at Houston, 1 p.m. (FOX)
Tampa Bay at Carolina, 1 p.m. (FOX)
San Francisco at Atlanta, 1 p.m. (FOX)
Denver at Arizona, 4:05 p.m. (CBS)
LA Rams at Las Vegas, 4:25 p.m. (FOX)
Green Bay at Detroit, 4:25 p.m. (FOX)
Kansas City at Seattle, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Oct. 26
Dallas at Philadelphia, 8:15 p.m. (ESPN)
BYES: Buffalo, Jacksonville, LA Chargers, Washington
WEEK 8
Thursday, Oct. 29
Carolina at Green Bay, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Nov. 1
Tennessee at Cincinnati, 1 p.m. (CBS)
Indianapolis at Jacksonville, 1 p.m. (CBS)
Cleveland at Pittsburgh, 1 p.m. (CBS)
Baltimore at Buffalo, 1 p.m. (CBS)
Atlanta at Tampa Bay, 1 p.m. (FOX)
Minnesota at Detroit, 1 p.m. (FOX)
Arizona at Dallas, 1 p.m. (FOX)
Las Vegas at NY Jets, 1 p.m. (FOX)
LA Chargers at LA Rams, 4:05 p.m. (FOX)
Kansas City at Denver, 4:25 p.m. (CBS)
New England at Miami, 4:25 p.m. (CBS)
Philadelphia at Washington, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Nov. 2
Chicago at Seattle, 8:15 p.m. (ESPN)
BYES: Houston, New Orleans, NY Giants, San Francisco
WEEK 9
Thursday, Nov. 5
Jacksonville at Baltimore, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Nov. 8
Cincinnati vs. Atlanta at Madrid, 9:30 a.m. (NFL)
NY Jets at Kansas City, 1 p.m. (CBS)
Cleveland at New Orleans, 1 p.m. (CBS)
Denver at Carolina, 1 p.m. (CBS)
Dallas at Indianapolis, 1 p.m. (FOX)
Detroit at Miami, 1 p.m. (FOX)
NY Giants at Philadelphia, 1 p.m. (FOX)
LA Rams at Washington, 1 p.m. (FOX)
Las Vegas at San Francisco, 4:05 p.m. (CBS)
Houston at LA Chargers, 4:05 p.m. (CBS)
Arizona at Seattle, 4:25 p.m. (FOX)
Green Bay at New England, 4:25 p.m. (FOX)
Tampa Bay at Chicago, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Nov. 9
Buffalo at Minnesota, 8:15 p.m. (ESPN)
BYES: Pittsburgh, Tennessee
WEEK 10
Thursday, Nov. 12
Washington at NY Giants, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Nov. 15
New England vs. Detroit at Munich, 9:30 a.m. (FOX)
Buffalo at NY Jets, 1 p.m. (CBS)
Miami at Indianapolis, 1 p.m. (CBS)
Kansas City at Atlanta, 1 p.m. (CBS)
Minnesota at Green Bay, 1 p.m. (FOX)
Jacksonville at Tennessee, 1 p.m. (FOX)
Houston at Cleveland, 1 p.m. (FOX)
Carolina at New Orleans, 1 p.m. (FOX)
LA Rams at Arizona, 4:05 p.m. (CBS)
Seattle at Las Vegas, 4:05 p.m. (CBS)
San Francisco at Dallas, 4:25 p.m. (FOX)
Pittsburgh at Cincinnati, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Nov. 16
LA Chargers at Baltimore, 8:15 p.m. (ESPN)
BYES: Chicago, Denver, Philadelphia, Tampa Bay
WEEK 11
Thursday, Nov. 19
Indianapolis at Houston, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Nov. 22
Arizona at Kansas City, 1 p.m. (CBS)
Tampa Bay at Detroit, 1 p.m. (CBS)
Jacksonville at NY Giants, 1 p.m. (CBS)
Miami at Buffalo, 1 p.m. (FOX)
Tennessee at Dallas, 1 p.m. (FOX)
Baltimore at Carolina, 1 p.m. (FOX)
New Orleans at Chicago, 1 p.m. (FOX)
NY Jets at LA Chargers, 4:05 p.m. (FOX)
Pittsburgh at Philadelphia, 4:25 p.m. (CBS)
Las Vegas at Denver, 4:25 p.m. (CBS)
Minnesota vs. San Francisco at Mexico City, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Nov. 23
Cincinnati at Washington, 8:15 p.m. (ESPN)
BYES: Atlanta, Cleveland, Green Bay, LA Rams, New England, Seattle
WEEK 12
Wednesday, Nov. 25
Green Bay at LA Rams, 8 p.m. (Netflix)
Thursday, Nov. 26
Chicago at Detroit, 1 p.m. (CBS)
Philadelphia at Dallas, 4:30 p.m. (FOX)
Kansas City at Buffalo, 8:20 p.m. (NBC)
Friday, Nov. 27
Denver at Pittsburgh, 3 p.m. (Prime Video)
Sunday, Nov. 29
Baltimore at Houston, 1 p.m. (CBS)
New Orleans at Cincinnati, 1 p.m. (CBS)
NY Jets at Miami, 1 p.m. (CBS)
Atlanta at Minnesota, 1 p.m. (FOX)
NY Giants at Indianapolis, 1 p.m. (FOX)
Las Vegas at Cleveland, 1 p.m. (FOX)
Tennessee at Jacksonville, 4:05 p.m. (CBS)
Washington at Arizona, 4:25 p.m. (FOX)
Seattle at San Francisco, 4:25 p.m. (FOX)
New England at LA Chargers, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Nov. 30
Carolina at Tampa Bay, 8:15 p.m. (ESPN)
WEEK 13
Thursday, Dec. 3
Kansas City at LA Rams, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Dec. 6
Detroit at Atlanta, 1 p.m. (CBS)
LA Chargers at Tampa Bay, 1 p.m. (CBS)
Washington at Tennessee, 1 p.m. (CBS)
Cincinnati at Cleveland, 1 p.m. (CBS)
San Francisco at NY Giants, 1 p.m. (FOX)
Green Bay at New Orleans, 1 p.m. (FOX)
Jacksonville at Chicago, 1 p.m. (FOX)
Philadelphia at Arizona, 4:05 p.m. (FOX)
Miami at Denver, 4:05 p.m. (FOX)
Carolina at Minnesota, 4:25 p.m. (CBS)
Buffalo at New England, 4:25 p.m. (CBS)
Houston at Pittsburgh, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Dec. 7
Dallas at Seattle, 8:15 p.m. (ESPN)
BYES: Baltimore, Indianapolis, Las Vegas, NY Jets
WEEK 14
Thursday, Dec. 10
Minnesota at New England, 8:15 p.m. (Prime Video)
Sunday, Dec. 13
Denver at NY Jets, 1 p.m. (CBS)
Atlanta at Cleveland, 1 p.m. (CBS)
Chicago at Miami, 1 p.m. (CBS)
Houston at Washington, 1 p.m. (CBS)
New Orleans at Carolina, 1 p.m. (CBS)
Indianapolis at Philadelphia, 1 p.m. (FOX)
Tampa Bay at Baltimore, 1 p.m. (FOX)
Tennessee at Detroit, 1 p.m. (FOX)
LA Chargers at Las Vegas, 4:05 p.m. (CBS)
Kansas City at Cincinnati, 4:25 p.m. (FOX)
LA Rams at San Francisco, 4:25 p.m. (FOX)
NY Giants at Seattle, 4:25 p.m. (FOX)
Buffalo at Green Bay, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Dec. 14
Pittsburgh at Jacksonville, 8:15 p.m. (ESPN)
BYES: Arizona, Dallas
WEEK 15
Thursday, Dec. 17
San Francisco at LA Chargers, 8:15 p.m. (Prime Video)
Saturday, Dec. 19
Seattle at Philadelphia, 5 p.m. (FOX)
Chicago at Buffalo, 8:20 p.m. (CBS)
Sunday, Dec. 20
Jacksonville at Houston, 1 p.m. (CBS)
Baltimore at Pittsburgh, 1 p.m. (CBS)
Cleveland at NY Giants, 1 p.m. (CBS)
Indianapolis at Tennessee, 1 p.m. (CBS)
Miami at Green Bay, 1 p.m. (FOX)
New Orleans at Tampa Bay, 1 p.m. (FOX)
Cincinnati at Carolina, 1 p.m. (FOX)
Atlanta at Washington, 1 p.m. (FOX)
NY Jets at Arizona, 4:05 p.m. (FOX)
Dallas at LA Rams, 4:25 p.m. (CBS)
Denver at Las Vegas, 4:25 p.m. (CBS)
Detroit at Minnesota, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Dec. 21
New England at Kansas City, 8:15 p.m. (ESPN)
WEEK 16
Thursday, Dec. 24
Houston at Philadelphia, 8:15 p.m. (Prime Video)
Friday, Dec. 25
Green Bay at Chicago, 1 p.m. (Netflix)
Buffalo at Denver, 4:30 p.m. (Netflix)
LA Rams at Seattle, 8:15 p.m. (FOX)
TBD
Tampa Bay at Atlanta, (TBD)
Washington at Minnesota, (TBD)
Carolina at Pittsburgh, (TBD)
Cincinnati at Indianapolis, (TBD)
Sunday, Dec. 27
New England at NY Jets, 1 p.m. (CBS)
Cleveland at Baltimore, 1 p.m. (CBS)
LA Chargers at Miami, 1 p.m. (FOX)
Arizona at New Orleans, 1 p.m. (FOX)
Tennessee at Las Vegas, 4:05 p.m. (FOX)
San Francisco at Kansas City, 4:25 p.m. (CBS)
Jacksonville at Dallas, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Dec. 28
NY Giants at Detroit, 8:15 p.m. (ESPN)
WEEK 17
Thursday, Dec. 31
Baltimore at Cincinnati, 8:15 p.m. (Prime Video)
TBD
LA Rams at Tampa Bay, (TBD)
Denver at New England, (TBD)
Kansas City at LA Chargers, (TBD)
Washington at Jacksonville, (TBD)
Sunday, Jan. 3
Buffalo at Miami, 1 p.m. (CBS)
Pittsburgh at Tennessee, 1 p.m. (CBS)
Minnesota at NY Jets, 1 p.m. (CBS)
New Orleans at Atlanta, 1 p.m. (FOX)
Seattle at Carolina, 1 p.m. (FOX)
Indianapolis at Cleveland, 1 p.m. (FOX)
NY Giants at Dallas, 1 p.m. (FOX)
Las Vegas at Arizona, 4:05 p.m. (CBS)
Detroit at Chicago, 4:25 p.m. (FOX)
Philadelphia at San Francisco, 8:20 p.m. (NBC)
Monday, Jan. 4
Houston at Green Bay, 8:15 p.m. (ESPN)
WEEK 18
NY Jets at Buffalo, (TBD)
Jacksonville at Indianapolis, (TBD)
Las Vegas at Kansas City, (TBD)
Tennessee at Houston, (TBD)
LA Chargers at Denver, (TBD)
Miami at New England, (TBD)
Cleveland at Cincinnati, (TBD)
Pittsburgh at Baltimore, (TBD)
Chicago at Minnesota, (TBD)
Detroit at Green Bay, (TBD)
Dallas at Washington, (TBD)
Tampa Bay at New Orleans, (TBD)
Philadelphia at NY Giants, (TBD)
Seattle at LA Rams, (TBD)
Atlanta at Carolina, (TBD)
San Francisco at Arizona, (TBD)
