2026 NFL Draft Selections

Thurday, April 23
First Round
1. Las Vegas, Fernando Mendoza, qb, Indiana.
2. N.Y. Jets, David Bailey, lb, Texas Tech.
3. Arizona, Jeremiyah Love, rb, Notre Dame.
4. Tennessee, Carnell Tate, wr, Ohio State.
5. N.Y. Giants, Arvell Reese, lb, Ohio State.
6. Kansas City (from Cleveland), Mansoor Delane, cb, LSU.
7. Washington, Sonny Styles, lb, Ohio State.
8. New Orleans, Jordyn Tyson, wr, Arizona State.
9. Cleveland (from Kansas City), Spencer Fano, ot, Utah.
10. N.Y. Giants (from Cincinnati), Francis Mauigoa, ot, Miami.
11. Dallas (from Miami), Caleb Downs, s, Ohio State.
12. Miami (from Dallas), Kadyn Proctor, ot, Alabama.
13. L.A. Rams (from Atlanta), Ty Simpson, qb, Alabama.
14. Baltimore, Olaivavega Ioane, g, Penn State.
15. Tampa Bay, Rueben Bain Jr., lb, Miami.
16. N.Y. Jets (from Indianapolis), Kenyon Sadiq, te, Oregon.
17. Detroit, Blake Miller, ot, Clemson.
18. Minnesota, Caleb Banks, dt, Florida.
19. Carolina, Monroe Freeling, ot, Georgia.
20. Philadelphia (from GB through DAL), Makai Lemon, wr, Southern Cal.
21. Pittsburgh, Max Iheanachor, ot, Arizona State.
22. L.A. Chargers, Akheem Mesidor, lb, Miami.
23. Dallas (from Philadelphia), Malachi Lawrence, lb, UCF.
24. Cleveland (from Jacksonville), KC Concepcion, wr, Texas A&M.
25. Chicago, Dillon Thieneman, s, Oregon.
26. Houston (from Buffalo), Keylan Rutledge, g, Georgia Tech.
27. Miami (from San Francisco), Chris Johnson, cb, San Diego State.
28. New England (from HOU through BUF), Caleb Lomu, ot, Utah.
29. Kansas City (from L.A. Rams), Peter Woods, dt, Clemson.
30. N.Y. Jets (from DEN through MIA and SF), Omar Cooper Jr., wr, Indiana.
31. Tennessee (from NE through BUF), Keldric Faulk, de, Clemson.
32. Seattle, Jadarian Price, rb, Notre Dame.
Friday, April 24
Second Round
33. San Francisco (from N.Y. Jets), De’Zhaun Stribling, wr, Mississippi.
34. Arizona, Chase Bisontis, g, Texas A&M.
35. Buffalo (from Tennessee), T.J. Parker, de, Clemson.
36. Houston (from Las Vegas), Kayden McDonald, dt, Ohio State.
37. N.Y. Giants, Colton Hood, cb, Tennessee.
38. Las Vegas (from WAS through HOU), Treydan Stukes, s, Arizona.
39. Cleveland, Denzel Boston, wr, Washington.
40. Kansas City, R Mason Thomas, de, Oklahoma.
41. Cincinnati, Cashius Howell, de, Texas A&M.
42. New Orleans, Christen Miller, dt, Georgia.
43. Miami, Jacob Rodriguez, lb, Texas Tech.
44. Detroit (from DAL through NYJ), Derrick Moore, de, Michigan.
45. Baltimore, Zion Young, de, Missouri.
46. Tampa Bay, Josiah Trotter, lb, Missouri.
47. Pittsburgh (from Indianapolis), Germie Bernard, wr, Alabama.
48. Atlanta, Avieon Terrell, cb, Clemson.
49. Carolina (from Minnesota), Lee Hunter, dt, Texas Tech.
50. N.Y. Jets (from Detroit), D’Angelo Ponds, cb, Indiana.
51. Minnesota, Jake Golday, lb, Cincinnati.
52. Green Bay, Brandon Cisse, cb, South Carolina.
53. Indianapolis (from Pittsburgh), CJ Allen, lb, Georgia.
54. Philadelphia, Eli Stowers, te, Vanderbilt.
55. New England (from L.A. Chargers), Gabe Jacas, lb, Illinois.
56. Jacksonville, Nate Boerkircher, te, Texas A&M.
57. Chicago, Logan Jones, c, Iowa.
58. Cleveland (from San Francisco), Emmanuel McNeil-Warren, s, Toledo.
59. Houston, Marlin Klein, te, Michigan.
60. Tennessee (from BUF through CHI), Anthony Hill Jr., lb, Texas.
61. L.A. Rams, Max Klare, te, Ohio State.
62. Buffalo (from Denver), Davison Igbinosun, cb, Ohio State.
63. L.A. Chargers (from New England), Jake Slaughter, c, Florida.
64. Seattle, Bud Clark, s, TCU.
Third Round
65. Arizona, Carson Beck, qb, Miami.
66. Denver, (from TEN through BUF), Tyler Onyedim, dt, Texas A&M.
67. Las Vegas, Keyron Crawford, de, Auburn.
68. Philadelphia (from N.Y. Jets), Markel Bell, ot, Miami.
69. Chicago (from NYG through HOU, BUF and TEN), Sam Roush, te, Stanford.
70. San Francisco (from Cleveland), Romello Height, de, Texas Tech.
71. Washington, Antonio Williams, wr, Clemson.
72. Cincinnati, Tacario Davis, cb, Washington.
73. New Orleans, Oscar Delp, te, Georgia.
74. N.Y. Giants (from KC through CLE), Malachi Fields, wr, Notre Dame.
75. Miami, Caleb Douglas, wr, Texas A&M.
76. Pittsburgh (from Dallas), Drew Allar, qb, Penn State.
77. Green Bay (from Tampa Bay), Chris McClellan, dt, Missouri.
78. Indianapolis, A.J. Haulcy, s, LSU.
79. Atlanta, Zachariah Branch, wr, Georgia.
80. Baltimore, Ja’Kobi Lane, wr, Southern Cal.
81. Jacksonville (from Detroit), Albert Regis, dt, Texas A&M.
82. Minnesota, Domonique Orange, dt, Iowa State.
83. Carolina, Chris Brazzell II, wr, Tennessee.
84. Tampa Bay (from Green Bay), Ted Hurst, wr, Georgia State.
85. Pittsburgh, Daylen Everette, cb, Georgia.
86. Cleveland (from L.A. Chargers), Austin Barber, ot, Florida.
87. Miami (from Philadelphia), Will Kacmarek, te, Ohio State.
88. Jacksonville, Emmanuel Pregnon, g, Oregon.
89. Chicago, Zavion Thomas, wr, LSU.
90. San Francisco (from HOU through MIA), Kaelon Black, rb, Indiana.
91. Las Vegas (from BUF through HOU), Trey Zuhn III, c, Texas A&M.
92. Dallas (from San Francisco), Jaishawn Barham, de, Michigan.
93. L.A. Rams, Keagan Trost, ot, Missouri.
94. Miami (from Denver), Chris Bell, wr, Louisville.
95. New England, Eli Raridon, te, Notre Dame.
96. Pittsburgh (from Seattle), Gennings Dunker, g, Iowa.
Compensatory Selections
97. Minnesota, Caleb Tiernan, ot, Northwestern.
98. Minnesota (from Philadelphia), Jakobe Thomas, s, Miami.
99. Seattle (from Pittsburgh), Julian Neal, cb, Arkansas.
100. Jacksonville (from Detroit), Jalen Huskey, cb, Maryland.
Saturday, April 25
Fourth Round
101. Las Vegas (from TEN through BUF), Jermond McCoy, cb, Tennessee.
102. Buffalo (from Las Vegas), Jude Bowry, ot, Boston College.
103. N.Y. Jets, Darrell Jackson Jr., dt, Florida State.
104. Arizona, Kaleb Proctor, Kaleb Proctor, dt, SE Louisiana.
105. L.A. Charger (from NYG through CLE), Brenen Thompson, wr, Mississippi State.
106. Houston (from Washington), Febechi Nwaiwu, g, Oklahoma.
107. San Francisco (from Cleveland), Gracen Halton, dt, Oklahoma.
108. Denver (from New Orleans), Jonah Coleman, rb, Washington.
109. Kansas City, Jadon Canady, cb, Oregon.
110. N.Y. Jets (from Cincinnati), Cade Klubnik, qb, Clemson.
111. Denver (from Miami), Kage Casey, ot, Boise State.
112. Dallas, Drew Shelton, ot, Penn State.
113. Indianapolis, Jalen Farmer, g, Kentucky.
114. Dallas (from ATL through PHI), Delvin Moore, cb, Florida.
115. Baltimore, Elijah Sarratt, wr, Indiana.
116. Tampa Bay, Keionte Scott, cb, Miami.
117. L.A. Charger (from MIN through JAX, LV and HOU), Travis Burke, ot, Memphis.
118. Detroit, Jimmy Rolder, lb, Michigan.
119. Jacksonville (from Carolina), Wesley Williams, de, Duke.
120. Green Bay, Dani Dennis-Sutton, de, Penn State.
121. Pittsburgh, Kaden Wetjen, wr, Iowa.
122. Las Vegas (from PHI through ATL), Mike Washington Jr., rb, Arkansas.
123. Houston (from L.A. Chargers), Wade Woodaz, lb, Clemson.
124. Chicago (from JAX through CAR), Malik Muhammad, cb, Texas.
125. Buffalo (from CHI through KC and NE), Skyler Bell, wr, Connecticut.
126. Buffalo, Kaleb Elarms-Orr, lb, TCU.
127. San Francisco, Carver Willis, ot, Washington.
128. Cincinnati (from HOU through DET and NYJ), Connor Lew, c, Auburn.
129. Carolina (from LAR through CHI), Will Lee III, cb, Texas A&M.
130. Miami (from Denver), Trey Moore, de, Texas.
131. L.A. Chargers (from New England), Genesis Smith, s, Arizona.
132. New Orleans (from Seattle), Jeremiah Wright, g, Auburn.
Compensatory Selections
133. Baltimore (from San Francisco), Matthew Hibner, te, SMU.
134. Atlanta (from Las Vegas), Kendal Daniels, lb, Oklahoma.
135. Indianapolis (from Pittsburgh), Bryce Boettcher, lb, Oregon.
136. New Orleans, Bryce Lance, wr, North Dakota State.
137. Dallas (from Philadelphia), LT Overton, de, Alabama.
138. Miami (from San Francisco), Kyle Louis, lb, Pittsburgh.
139. San Francisco, Ephesians Prysock, cb, Washington.
140. Cincinnati (from N.Y. Jets), Colbie Young, wr, Georgia.
Fifth Round
141. Houston (from LV through CLE), Kamari Ramsey, s, Southern Cal.
142. Tennessee (from NYJ through BAL), Fernando Carmona, g, Arkansas.
143. Arizona, Reggie Virgil, wr, Texas Tech.
144. Carolina (from TEN through LAR, TEN and CHI), Sam Hecht, c, Kansas State.
145. L.A. Chargers (from NYG through CLE), Nick Barrett, dt, South Carolina.
146. Cleveland, Parker Brailsford, c, Alabama.
147. Washington, Joshua Josephs, de, Tennessee.
148. Seattle (from KC through CLE), Beau Stephens, g, Iowa.
149. Cleveland (from Cincinnati), Justin Jefferson, lb, Alabama.
150. Las Vegas (from New Orleans), Dalton Johnson, s, Arizona.
151. Carolina (from Miami), Zakee Wheatley, s, Penn State.
152. Denver (from DAL through SF and CLE), Justin Joly, te, NC State.
153. Green Bay (from ATL through PHI), Jager Burton, c, Kentucky.
154. San Francisco (from Baltimore), Jaden Dugger, lb, Louisiana.
155. Tampa Bay, DeMonte Capehart, dt, Clemson.
156. Indianapolis, George Gumbs Jr., de, Florida.
157. Detroit, Keith Abney II, cb, Arizona State.
158. Miami (from MIN through CAR), Michael Taaffe, s, Texas.
159. Minnesota (from Carolina), Max Bredeson, fb, Michigan.
160. Tampa Bay (from Green Bay), Billy Schrauth, g, Notre Dame.
161. Kansas City (from Pittsburgh), Emmett Johnson, rb, Nebraska.
162. Baltimore (from L.A. Chargers), Chandler Rivers, cb, Duke.
163. Minnesota (from Philadelphia), Charles Demmings, cb, Stephen F. Austin.
164. Jacksonville, Tanner Koziol, te, Houston.
165. Tennessee (from CHI through BUF), Nicholas Singleton, rb, Penn State.
166. Chicago (from SF through PHI, JAX and CAR), Keyshaun Elliott, lb, Arizona State.
167. Buffalo (from HOU through PHI and HOU), Jalon Kilgore, s, South Carolina.
168. Detroit (from Buffalo), Kendrick Law, wr, Kentucky.
169. Pittsburgh (from LAR through KC), Riley Nowakowski, te, Indiana.
170. Cleveland (from Denver), Joe Royer, te, Cincinnati.
171. New England, Karon Prunty, db, Wake Forest.
172. New Orleans (from Seattle), Lorenzo Styles Jr., s, Ohio State.
Compensatory Selections
173. Baltimore, Josh Cuevas, te, Alabama.
174. Baltimore, Adam Randall, rb, Clemson.
175. Las Vegas, Hezekiah Masses, cb, California.
176. Kansas City, Cyrus Allen, wr, Cincinnati.
177. Miami (from Dallas), Kevin Coleman Jr., wr, Missouri.
178. Philadelphia, Cole Payton, qb, North Dakota State.
179. San Francisco (from N.Y. Jets), Enrique Cruz, ot, Kansas.
180. Miami (from Dallas), Seydou Traore, te, Mississippi State.
181. Buffalo (from Detroit), Zane Durant, dt, Penn State.
Sixth Round
182. Cleveland (from JAX through LV, BUF and DEN), Taylen Green, qb, Arkansas.
183. Arizona, Karson Sharar, lb, Iowa.
184. Tennessee, Jackie Marshall, dt, Baylor.
185. Tampa Bay (from Las Vegas), Bauer Sharp, te, LSU.
186. N.Y. Giants, Bobby Jamison-Travis, dt, Auburn.
187. Washington, Kaytron Allen, rb, Penn State.
188. N.Y. Jets (from CLE through SEA), Anez Cooper, g, Miami.
189. Cincinnati, Brian Parker II, c, Duke.
190. New Orleans, Barion Brown, wr, LSU.
191. Jacksonville (from KC through NE), Josh Cameron, wr, Baylor.
192. N.Y. Giants (from Miami), J.C. Davis, ot, Illinois.
193. N.Y. Giants (from Dallas), Jack Kelly, lb, BYU.
194. Tennessee (from BAL through NYJ), Pat Coogan, c, Indiana.
195. Las Vegas (from Tampa Bay), Malik Benson, wr, Oregon.
196. New England (from IND through MIN, CAR and JAX), Dametrious Crownover, ot, Texas A&M.
197. L.A. Rams (from ATL through PHI), CJ Daniels, wr, Miami.
198. Minnesota (from MIN through HOU, MIN and SF), Demond Clairborne, rb, Wake Forest.
199. Seattle (from DET through CLE, CIN and JAX), Emmanuel Henderson Jr., wr, Kansas.
200. Miami (from Carolina), DJ Campbell, g, Texas.
201. Green Bay, Domani Jackson, cb, Alabama.
202. L.A. Chargers (from PIT through NE), Logan Taylor, g, Boston College.
203. Jacksonville (from PHI through HOU and PHI), C.J. Williams, wr, Stanford.
204. Houston (from L.A. Chargers), Lewis Bond, wr, Boston College.
205. Detroit (from Jacksonville), Skyler Gill-Howard, dt, Texas Tech.
206. L.A. Chargers (from CHI through CLE), Alex Harkey, g, Oregon.
207. Philadelphia (from HOU through LAR, TEN and LAR), Micah Morris, g, Georgia.
208. Atlanta (from BUF through NYJ and LV), Anterio Thompson, dt, Washington.
209. Washington (from San Francisco), Matt Gulbin, c, Michigan State.
210. Pittsburgh (from LAR through KC), Gabe Rubio, de, Notre Dame.
211. Baltimore (from DEN through NYJ, MIN and PHI), Ryan Eckley, p, Michigan State.
212. New England, Namdi Obiazor, lb, TCU.
213. Chicago (from SEA through JAX, DET and BUF), Jordan Van Den Berg, dt, Georgia Tech.
Compensatory Selections
214. Indianapolis (from Pittsburgh), Caden Curry, de, Ohio State.
215. Atlanta (from Philadelphia), Harold Perkins Jr., lb, LSU.
216. Green Bay (from PIT through SEA), Trey Smack, k, Florida.
Seventh Round
217. Arizona, Jayden Williams, ot, Mississippi.
218. Dallas (from Tennessee), Anthony Smith, wr, East Carolina.
219. New Orleans (from Las Vegas), TJ Hall, cb, Iowa.
220. Buffalo (from N.Y. Jets), Toriano Pride Jr., cb, Missouri.
221. Cincinnati (from NYG through DAL), Jack Endries, te, Texas.
222. Detroit (from Cleveland), Tyre West, dt, Tennessee.
223. Washington, Athan Kaliakmanis, qb, Rutgers.
224. Pittsburgh (from NO through NE), Robert Spears-Jennings, s, Oklahoma.
225. Tennessee (from KC through DAL), Jaren Kanak, te, Oklahoma.
226. Cincinnati, Landon Robinson, dt, Navy.
227. Carolina (from Miami), Jackson Kuwatch, lb, Miami (Ohio).
228. N.Y. Jets (from DAL through BUF and LV), VJ Payne, s, Kansas State.
229. Las Vegas (from Tampa Bay), Brandon Cleveland, dt, NC State.
230. Pittsburgh (from Indianapolis), Eli Heidenreich, rb, Navy.
231. Atlanta, Ethan Onianwa, ot, Ohio State.
232. L.A. Rams (from Baltimore), Tim Keenan III, dt, Alabama.
233. Jacksonville (from Detroit), Zach Durfee, de, Washington.
234. New England (from Minnesota), Behren Morton, qb, Texas Tech.
235. Minnesota (from Carolina), Gavin Gerhardt, c, Cincinnati.
236. Seattle (from Green Bay), Andre Fuller, cb, Toledo.
237. Indianapolis (from Pittsburgh), Seth McGowan, rb, Kentucky.
238. Miami (from LAC through TEN and NYJ), Max Llewellyn, de, Iowa.
239. Buffalo (from PHI through JAX, CLE and CHI), Tommy Doman Jr., p, Florida.
240. Jacksonville, Parker Hughes, lb, Middle Tennessee.
241. Buffalo (from Chicago), Ar’maj Reed-Adams, g, Texas A&M.
242. Seattle (from BUF through CLE and NYJ), Deven Eastern, dt, Minnesota.
243. Houston (from San Francisco), Aiden Fisher, lb, Indiana.
244. Philadelphia (from HOU through MIN), Cole Wisniewski, s, Texas Tech.
245. New England (from LAR through HOU and JAX), Jam Miller, rb, Alabama.
246. Denver, Miles Scott, db, Illinois.
247. New England, Quintayvious Hutchins, de, Boston College.
248. Cleveland (from Seattle), Carsen Ryan, te, BYU.
Compensatory Selections
249. Kansas City (from IND through PIT), Garrett Nussmeir, qb, LSU.
250. Baltimore, Rayshaun Benny, dt, Michigan.
251. Philadelphia (from L.A. Rams), Uar Bernard, dt, Nigeria.
252. Philadelphia (from L.A. Rams), Keyshawn James-Newby, de, New Mexico.
253. Baltimore, Evan Beerntsen, g, Northwestern.
254. Indianapolis, Deion Burks, wr, Oklahoma.
255. Seattle (from Green Bay), Michael Dansby, db, Arizona.
256. Denver, Dallen Bentley, te, Utah.
257. Denver, Red Murdock, lb, Buffalo.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.