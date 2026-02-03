Super Bowl Ind. Leaders

100-YARD RUSHING GAMES Att./Yds./Avg./TD:
Tim Smith, WAS vs. DEN, 1988 (XXII) 22 204 9.3 2; Marcus Allen, LAR vs. WAS, 1984 (XVIII) 20 191 9.6 2; John Riggins, WAS vs. MIA, 1983 (XVII) 38 166 4.4 1; Franco Harris, PIT vs. MIN, 1975 (IX) 34 158 4.6 1; Terrell Davis, DEN vs. GB, 1998 (XXXII) 30 157 5.2 3; Larry Csonka, MIA vs. MIN, 1974 (VIII) 33 145 4.4 2; Clarence Davis, OAK vs. MIN, 1977 (XI) 16 137 8.6 0; Thurman Thomas, BUF vs. NYG, 1991 (XXV) 15 135 9.0 1; Emmitt Smith, DAL vs. BUF, 1994 (XXVIII) 30 132 4.4 2; Michael Pittman, TB vs. OAK, 2003 (XXXVII) 29 124 4.3 0; Matt Snell, NYJ vs. BAL, 1969 (III) 30 121 4.0 1; Tom Matte, BAL vs. NYJ, 1969 (III) 11 116 10.5 0; Dominic Rhodes, IND vs. CHI, 2007 (XLI) 21 113 5.4 1; Larry Csonka, MIA vs. WAS, 1973 (VII) 15 112 7.5 0; Thomas Jones, CHI vs. IND, 2007 (XLI) 15 112 7.5 0; Frank Gore, SF vs. BAL, 2013 (XLVII) 19 110 5.8 1; Emmitt Smith, DAL vs. BUF, 1993 (XXVII) 22 108 4.9 1; Damien Williams, KC vs. SF, 2020 (LIV) 17 104 6.1 1; Ottis Anderson, NYG vs. BUF, 1991 (XXV) 21 102 4.9 1; Terrell Davis, DEN vs. ATL, 1999 (XXXIII) 25 102 4.1 0; Jamal Lewis, BAL vs. NYG, 2001 (XXXV) 27 102 3.8 1; Marshawn Lynch SEA vs. NE, 2015 (XLIX) 24 102 4.3 1.
100-YARD RECEIVING GAMES Rec./Yds./Avg./TD:
Jerry Rice, SF vs. CIN, 1989 (XXIII) 11 215 19.5 1; Ricky Sanders, WAS vs. DEN, 1988 (XXII) 9 193 21.4 2; Isaac Bruce, STL vs. TEN, 2000 (XXXIV) 6 162 27.0 1; Lynn Swann, PIT vs. DAL, 1976 (X) 4 161 40.3 1; Andre Reed, BUF vs. DAL, 1993 (XXVII) 8 152 19.0 0; Rod Smith, DEN vs. ATL, 1999 (XXXIII) 5 152 30.4 1; Danny Amendola, NE vs. PHI, 2018 (LII) 8 152 19.0 0; Jerry Rice, SF vs. SD, 1995 (XXIX) 10 149 14.9 3; Jerry Rice, SF vs. DEN, 1990 (XXIV) 7 148 21.1 3; Deion Branch, NE vs. CAR, 2004 (XXVIII) 10 143 14.3 1; Julian Edelman, NE vs. LARm, 2019 (LIII) 10 141 14.1 0; Muhsin Muhammad, CAR vs. NE, 2004 (XXVIII) 4 140 35.0 1; Jordy Nelson, GB vs. PIT, 2011 (XLV) 9 140 15.6 1; Max McGee, GB vs. KC, 1967 (I) 7 138 19.7 2; George Sauer, NYJ vs. BAL, 1969 (III) 8 133 16.6 0; Travis Kelce, KC vs. TB, 2021 (LV) 10 133 13.3 0; Deion Branch, NE vs. PHI, 2005 (XXXIX) 11 133 12.1 0; Santonio Holmes, PIT vs. ARI, 2009 (XLIII) 9 131 14.6 1; Willie Gault, CHI vs. NE, 1986 (XX) 4 129 32.3 0; Chris Hogan, NE vs. PHI, 2018 (LII) 6 128 21.3 1; Larry Fitzgerald, ARI vs. PIT, 2009 (XLIII) 7 127 18.1 2; Antonio Freeman, GB vs. DEN, 1998 (XXXII) 9 126 14.0 2; Lynn Swann, PIT vs. DAL, 1979 (XIII) 7 124 17.7 1; Hines Ward, PIT vs. SEA, 2006 (XL) 7 124 17.7 1; Terrell Owens, PHI vs. NE, 2005 (XXXIX) 9 122 13.6 0; John Stallworth, PIT vs. LARm, 1980 (XIV) 3 121 40.3 1; Vance Johnson, DEN vs. NYG, 1987 (XXI) 5 121 24.2 1; Brandin Cooks, LARm vs. NE, 2019 (LIII) 8 120 15.0 0; Demaryius Thomas, DEN vs. SEA, 2014 (XLVIII) 13 118 9.1 1; Rob Gronkowski, NE vs. PHI, 2018 (LII) 9 116 12.9 2; John Stallworth, PIT vs. DAL, 1979 (XIII) 3 115 38.3 2; Gary Clark, WAS vs. BUF, 1992 (XXVI) 7 114 16.3 1; Michael Irvin, DAL vs. BUF, 1993 (XXVII) 6 114 19.0 2; Art Monk, WAS vs. BUF, 1992 (XXVI) 7 113 16.1 0; John Henderson, MIN vs. KC, 1970 (IV) 7 111 15.9 0; James White, NE vs. ATL, 2017-OT (LI) 14 110 7.9 1; Torry Holt, STL vs. TEN, 2000 (XXXIV) 7 109 15.6 1; Hakeem Nicks, NYG vs. NE, 2012 (XLVI) 10 109 10.9 0; Michael Crabtree, SF vs. BAL, 2013 (XLVII) 5 109 21.8 1; Julian Edelman, NE vs. SEA, 2015 (XLIX) 9 109 12.1 1; Chris Matthews, SEA vs. NE, 2015 (XLIX) 4 109 27.3 1; Cris Collinsworth, CIN vs. SF, 1982 (XVI) 5 107 21.4 0; Antonio Freeman, GB vs. NE, 1997 (XXXI) 3 105 35.0 1; Tyreek Hill, KC vs. SF, 2020 (LIV) 9 105 11.7 0; Dan Ross, CIN vs. SF, 1982 (XVI) 11 104 9.5 2; Anquan Boldin, BAL vs. SF, 2013 (XLVII) 6 104 17.3 1; Vernon Davis, SF vs. BAL, 2013 (XLVII) 6 104 17.3 0; Wes Welker, NE vs. NYG, 2008 (XLII) 11 103 9.4 0; Roger Craig, SF vs. CIN, 1989 (XXIII) 8 101 12.6 0; Corey Clement, PHI vs. NE, 2018 (LII) 4 100 25.0 1; Tee Higgins, LAR vs. CIN, 2022 (LVI) 4 100 25.0 0; DeVonta Smith, PHI vs. KC, 2023 (LVII), 7 100 14.3 0.
300-YARD PASSING GAMES Att./Cmp./Yds./TD/Int.:
Tom Brady, NE vs. PHI, 2018 (LII) 48 28 505 3 0; Tom Brady, NE vs. ATL, 2017-OT (LI) 62 43 466 2 1; Kurt Warner, STL vs. TEN, 2000 (XXXIV) 45 24 414 2 0; Kurt Warner, ARI vs. NE, 2009 (XLIII) 43 31 377 3 1; Nick Foles, PHI vs. NE, 2018 (LII) 43 28 373 3 1; Kurt Warner, STL vs. NE, 2002 (XXXVI) 44 28 365 1 2; Joe Montana, SF vs. CIN, 1989 (XXIII) 36 23 357 2 0; Donovan McNabb, PHI vs. NE, 2005 (XXXIX) 51 30 357 3 3; Tom Brady, NE vs. CAR, 2004 (XXVIII) 48 32 354 3 1; Doug Williams, WAS vs. DEN, 1988 (XXII) 29 18 340 4 1; John Elway, DEN vs. ATL, 1999 (XXXIII) 29 18 336 1 1; Peyton Manning, IND vs. NO, 2010 (XLIV) 45 31 333 1 1; Patrick Mahomes, KC vs. SF, 2024 (LVIII) 46 34 333 2 1; Joe Montana, SF vs. MIA, 1985 (XIX) 35 24 331 3 0; Tom Brady, NE vs. SEA, 2015 (XLIX) 50 37 328 4 2; Steve Young, SF vs. SD, 1995 (XXIX) 36 24 325 6 0; Jake Delhomme, CAR vs. NE, 2004 (XXVIII) 33 16 323 3 0; Terry Bradshaw, PIT vs. DAL, 1979 (XIII) 30 17 318 4 1; Dan Marino, MIA vs. SF, 1985 (XIX) 50 29 318 1 2; Terry Bradshaw, PIT vs. LARm, 1980 (XIV) 21 14 309 2 3; John Elway, DEN vs. NYG, 1987 (XXI) 37 22 304 1 1; Aaron Rodgers, GB vs. PIT, 2011 (XLV) 39 24 304 3 0; Jalen Hurts, PHI vs. KC, 2023 (LVII), 38 27 304 1 0; Colin Kaepernick, SF vs. BAL, 2013 (XLVII) 28 16 302 1 1; Ken Anderson, CIN vs. SF, 1982 (XVI) 34 25 300 2 2.
LONGEST PLAYS IN SUPER BOWL HISTORY LONGEST RUNS FROM SCRIMMAGE:
75, Willie Parker, Pittsburgh vs. Seattle, 2006, (XL) – TD
74, Marcus Allen, L.A. Raiders vs. Washington, 1984 (XVIII) – TD
58, Tom Matte, Baltimore vs. N.Y.Jets, 1969 (III)
58, Tim Smith, Washington vs. Denver, 1988 (XXII) – TD
52, Thomas Jones, Chicago vs. Indianapolis, 2007 (XLI)
LONGEST PASS PLAYS:
85, Jake Delhomme to Muhsin Muhammad, Carolina vs. New England, 2004 (XXVIII) – TD
81, Brett Favre to Antonio Freeman, Green Bay vs. New England, 1997 (XXXI) – TD
80, Jim Plunkett to Kenny King, Oakland vs. Philadelphia, 1981 (XV) – TD
80, Doug Williams to Ricky Sanders, Washington vs. Denver, 1988 (XXII) – TD
80, John Elway to Rod Smith, Denver vs. Atlanta, 1999 (XXXIII) – TD
LONGEST PUNT RETURNS:
65, Kadarius Toney, Kansas City vs. Philadelphia, 2023 (LVII)
61, Jordan Norwood, Denver vs. Carolina, 2016 (50)
45, John Taylor, San Francisco vs. Cincinnati, 1989 (XXIII)
34, Darrell Green, Washington vs. L.A. Raiders, 1984 (XVIII)
34, Desmond Howard, Green Bay vs. New England, 1997 (XXXI)
34, Jermaine Lewis, Baltimore vs. N.Y. Giants, 2001 (XXXV)
34, Steve Breaston, Arizona vs. Pittsburgh, 2009 (XLIII)
LONGEST KICKOFF RETURNS:
108, Jacoby Jones, Baltimore vs. San Francisco, 2013 (XLVII) TD
99, Desmond Howard, Green Bay vs. New England, 1997 (XXXI) – TD
98, Andre Coleman, San Diego vs. San Francisco, 1995 (XXIX) – TD
98, Fulton Walker, Miami vs. Washington, 1983 (XVII) – TD
97, Ron Dixon, N.Y. Giants vs. Baltimore, 2001 (XXXV) – TD
LONGEST INTERCEPTION RETURNS:
100, James Harrison, Pittsburgh vs. Arizona, 2009 (XLIII) – TD
82, Robert Alford, Atlanta vs. New England, 2017 (LI) – TD
76, Kelly Herndon, Seattle vs. Pittsburgh, 2006, (XL)
75, Willie Brown, Oakland vs. Minnesota, 1977 (XI) – TD
74, Tracy Porter, New Orleans vs. Indianapolis, 2010 (XLIV) – TD
LONGEST PUNTS:
65, Johnny Hekker, LA Rams vs. New England, 2019 (LIII)
64, Ryan Allen, New England vs. Seattle, 2015 (XLIX)
63, Lee Johnson, Cincinnati vs. San Francisco, 1989 (XXIII)
62, Rich Camarillo, New England vs. Chicago, 1986 (XX)
61, Jerrel Wilson, Kansas City vs. Green Bay, 1967 (I)
61, Brad Nortman, Carolina vs. Denver, 2016 (50)
LONGEST FIELD GOALS MADE:
54, Steve Christie, Buffalo vs. Dallas, 1994 (XVIII)
53, Greg Zuerlein, LA Rams vs. New England, 2019 (LIII)
51, Jason Elam, Denver vs. Green Bay, 1998 (XXXII)
50, Jeff Wilkins, St. Louis vs. New England, 2002 (XXXVI)
50, John Kasay, Carolina vs. New England, 2004 (XXVIII)
