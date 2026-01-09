Sports on TV for Jan. 10 – 11

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, Jan. 10
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — NC State at Florida St.
BTN — Nebraska at Indiana
CW — Boston College at Louisville
ESPN — Tennessee at Florida
ESPN2 — Georgia Tech at Miami
ESPNU — VCU at George Mason
FOX — Kansas at West Virginia
USA — Fordham at St. Bonaventure
12:30 p.m.
TNT — DePaul at UConn
TRUTV — DePaul at UConn
1 p.m.
CBS — Wisconsin at Michigan
PEACOCK — Houston at Baylor
SECN — LSU at Vanderbilt
2 p.m.
ACCN — Syracuse at Pittsburgh
BTN — Penn St. at Purdue
ESPN — SMU at Duke
ESPN2 — Georgia at South Carolina
ESPNU — Georgia Southern at South Alabama
FS1 — St. John’s at Creighton
USA — Rhode Island at Davidson
2:15 p.m.
CW — Stanford at Virginia
2:30 p.m.
TNT — Villanova at Marquette
TRUTV — Villanova at Marquette
3 p.m.
CBSSN — Loyola of Chicago at George Washington
PEACOCK — Kansas St. at Arizona St.
3:30 p.m.
SECN — Oklahoma at Texas A&M
4 p.m.
ACCN — California at Virginia Tech
ESPN — Arizona at TCU
ESPN2 — Oklahoma St. at Iowa St.
ESPNU — Jackson St. at Alabama St.
FS1 — Providence at Xavier
USA — Saint Louis at La Salle
5 p.m.
CBSSN — Washington St. at Saint Mary’s (Calif.)
6 p.m.
ACCN — Wake Forest at North Carolina
ESPN — Arkansas at Auburn
ESPN2 — Clemson at Notre Dame
ESPNU — N. Iowa at Bradley
FS1 — Seton Hall at Georgetown
SECN — Missouri at Mississippi
7 p.m.
CBSSN — Texas Tech at Colorado
8 p.m.
ESPN — Texas at Alabama
ESPNU — MTSU at New Mexico St.
FOX — Maryland at UCLA
8:30 p.m.
SECN — Mississippi St. at Kentucky
9 p.m.
CBSSN — Utah St. at Boise St.
10 p.m.
ESPN — BYU at Utah
11 p.m.
CBSSN — Fresno St. at San Diego St.
COLLEGE FOOTBALL
Noon
CBSSN — 2026 Hula Bowl: Team Kai vs. Team Aina, DeLand, Fla.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ABC — Sprouts Farmers Market Collegiate Quad: Part I, West Valley City, Utah
8 p.m.
ESPN2 — Sprouts Farmers Market Collegiate Quad: Part II, West Valley City, Utah
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Minnesota at Penn St.
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
8:30 p.m.
BTN — Minnesota St. at Minnesota
COLLEGE WRESTLING
4 p.m.
BTN — Rutgers at Penn St.
CROSS COUNTRY
10 a.m.
CNBC — 2026 World Athletics Cross Country Championships: From Tallahassee, Fla.
FIGURE SKATING
6 p.m.
USA — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis
8 p.m.
NBC — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis
GOLF
10 a.m.
FS1 — LIV GOLF Promotions 2026: Third Round, Black Diamond Ranch, Lecanto, Fla.
2 p.m.
FS2 — LIV GOLF Promotions 2026: Third Round, Black Diamond Ranch, Lecanto, Fla.
HIGH SCHOOL FOOTBALL
1:30 p.m.
NBC — Navy All-American Bowl: East vs. West, San Antonio
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (GIRL’S)
9 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Slovakia vs. U.S., Group B, Membertou, Canada
NBA BASKETBALL
1 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Cleveland
NFL FOOTBALL
4:30 p.m.
FOX — NFC Wild Card Playoff: L.A. Rams at Carolina
8 p.m.
PRIME VIDEO — NFC Wild Card Playoff: Green Bay at Chicago
NHL HOCKEY
1 p.m.
ABC — N.Y. Rangers at Boston
7 p.m.
NHLN — Florida at Ottawa
RODEO
3:30 p.m.
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, New York (Taped)
SNOWBOARDING
2 p.m.
CNBC — FIS: World Cup,
SOCCER (MEN’S)
7 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Sunderland at Everton, Third Round
7:25 a.m.
CBSSN — English League One: Stevenage at Luton Town
10 a.m.
CBSSN — English League One: Cardiff City at Leyton Orient
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — United Cup – Day 9 Semifinals; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Semifinals
11 p.m.
TENNIS — Auckland-WTA Singles Final
1:30 a.m. (Sunday)
TENNIS — United Cup – Day 10 Finals
6 a.m. (Sunday)
TENNIS — United Cup – Day 10 Finals
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TRUTV — Lunar Owls vs. Phantom, Miami
8:45 p.m.
TRUTV — Laces vs. Mist, Miami
Sunday, Jan. 11
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
FOX — Illinois at Iowa
USA — Saint Joseph’s at Richmond
1 p.m.
ESPN2 — Memphis at FAU
3 p.m.
ESPN2 — Wright St. at Oakland
ESPNU — North Texas at Wichita St.
5 p.m.
ESPN2 — Cincinnati at UCF
PEACOCK — Northwestern at Rutgers
6 p.m.
PEACOCK — Ohio St. at Washington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Boston College at Virginia Tech
CBSSN — George Mason at George Washington
TRUTV — Villanova at Providence
1 p.m.
ESPN — North Carolina at Notre Dame
ESPNU — Louisiana Tech at Liberty
2 p.m.
ACCN — Florida St. at Miami
CBSSN — Duquesne at VCU
CW — Pittsburgh at Louisville
TRUTV — UConn at Creighton
SECN — Georgia at South Carolina
USA — Saint Louis at Loyola of Chicago
3 p.m.
BTN — Illinois at Penn St.
ESPN — Texas at LSU
4 p.m.
ACCN — Clemson at Georgia Tech
PEACOCK — Ohio St. at Maryland
SECN — Oklahoma at Kentucky
5 p.m.
BTN — Iowa at Indiana
ESPN — Duke at Stanford
6 p.m.
ACCN — SMU at NC State
SECN — Mississippi St. at Mississippi
7 p.m.
BTN — UCLA at Nebraska
COLLEGE WRESTLING
1 p.m.
BTN — Maryland at Wisconsin
FIGURE SKATING
2 p.m.
NBC — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis
GOLF
10 a.m.
FS1 — LIV GOLF Promotions 2026: Final Round, Black Diamond Ranch, Lecanto, Fla.
2 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The Bahamas Golf Classic, First Round, The Ocean Club, Nassau, Bahamas
HORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
3 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (GIRL’S)
5 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: U.S. vs. Czechia, Group B, Membertou, Canada
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
4:30 p.m.
NBATV — Cleveland at Texas
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — AFC Wild Card Playoff: Buffalo at Jacksonville
4:30 p.m.
FOX — NFC Wild Card Playoff: San Francisco at Philadelphia
8:20 p.m.
NBC — AFC Wild Card Playoff: L.A. Chargers at New England
PEACOCK — AFC Wild Card Playoff: L.A. Chargers at New England
NHL HOCKEY
2 p.m.
NHLN — New Jersey at Winnipeg
8 p.m.
NHLN — Vegas at San Jose
SKIING
3 p.m.
CNBC — FIS: Freestyle World Cup, Lake, Placid, N.Y.
SKIING/SNOWBOARDING
4 p.m.
NBC — FIS: Freestyle World Cup, Aspen, Colo.
SOCCER (MEN’S)
8:30 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Arsenal at Portsmouth, Third Round
8:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Heart of Midlothian at Dundee
11:50 a.m.
FS2 — The French Cup: Nice at Nantes, Round of 32
1:30 p.m.
ABC — Spanish Super Cup: Barcelona vs. Real Madrid, Final, Jeddah, Saudi Arabia
2:50 p.m.
FS2 — The French Cup: Lyon at Lillie, Round of 32
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — United Cup – Day 10 Finals
5:30 p.m.
TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Early Rounds
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TRUTV — Breeze vs. Rose, Miami
8:45 p.m.
TRUTV — Vinyl vs. Hive, Miami
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
CBSSN — Pro Volleyball Federation: Grand Rapids at Atlanta
7:30 p.m.
ESPN2 — League One: Atlanta at Austin
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.