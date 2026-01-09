Live Radio
Sports on TV for Jan. 10 – 11

The Associated Press

January 9, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Jan. 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — NC State at Florida St.

BTN — Nebraska at Indiana

CW — Boston College at Louisville

ESPN — Tennessee at Florida

ESPN2 — Georgia Tech at Miami

ESPNU — VCU at George Mason

FOX — Kansas at West Virginia

USA — Fordham at St. Bonaventure

12:30 p.m.

TNT — DePaul at UConn

TRUTV — DePaul at UConn

1 p.m.

CBS — Wisconsin at Michigan

PEACOCK — Houston at Baylor

SECN — LSU at Vanderbilt

2 p.m.

ACCN — Syracuse at Pittsburgh

BTN — Penn St. at Purdue

ESPN — SMU at Duke

ESPN2 — Georgia at South Carolina

ESPNU — Georgia Southern at South Alabama

FS1 — St. John’s at Creighton

USA — Rhode Island at Davidson

2:15 p.m.

CW — Stanford at Virginia

2:30 p.m.

TNT — Villanova at Marquette

TRUTV — Villanova at Marquette

3 p.m.

CBSSN — Loyola of Chicago at George Washington

PEACOCK — Kansas St. at Arizona St.

3:30 p.m.

SECN — Oklahoma at Texas A&M

4 p.m.

ACCN — California at Virginia Tech

ESPN — Arizona at TCU

ESPN2 — Oklahoma St. at Iowa St.

ESPNU — Jackson St. at Alabama St.

FS1 — Providence at Xavier

USA — Saint Louis at La Salle

5 p.m.

CBSSN — Washington St. at Saint Mary’s (Calif.)

6 p.m.

ACCN — Wake Forest at North Carolina

ESPN — Arkansas at Auburn

ESPN2 — Clemson at Notre Dame

ESPNU — N. Iowa at Bradley

FS1 — Seton Hall at Georgetown

SECN — Missouri at Mississippi

7 p.m.

CBSSN — Texas Tech at Colorado

8 p.m.

ESPN — Texas at Alabama

ESPNU — MTSU at New Mexico St.

FOX — Maryland at UCLA

8:30 p.m.

SECN — Mississippi St. at Kentucky

9 p.m.

CBSSN — Utah St. at Boise St.

10 p.m.

ESPN — BYU at Utah

11 p.m.

CBSSN — Fresno St. at San Diego St.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

CBSSN — 2026 Hula Bowl: Team Kai vs. Team Aina, DeLand, Fla.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ABC — Sprouts Farmers Market Collegiate Quad: Part I, West Valley City, Utah

8 p.m.

ESPN2 — Sprouts Farmers Market Collegiate Quad: Part II, West Valley City, Utah

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Minnesota at Penn St.

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

8:30 p.m.

BTN — Minnesota St. at Minnesota

COLLEGE WRESTLING

4 p.m.

BTN — Rutgers at Penn St.

CROSS COUNTRY

10 a.m.

CNBC — 2026 World Athletics Cross Country Championships: From Tallahassee, Fla.

FIGURE SKATING

6 p.m.

USA — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis

8 p.m.

NBC — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis

GOLF

10 a.m.

FS1 — LIV GOLF Promotions 2026: Third Round, Black Diamond Ranch, Lecanto, Fla.

2 p.m.

FS2 — LIV GOLF Promotions 2026: Third Round, Black Diamond Ranch, Lecanto, Fla.

HIGH SCHOOL FOOTBALL

1:30 p.m.

NBC — Navy All-American Bowl: East vs. West, San Antonio

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (GIRL’S)

9 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Slovakia vs. U.S., Group B, Membertou, Canada

NBA BASKETBALL

1 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Cleveland

NFL FOOTBALL

4:30 p.m.

FOX — NFC Wild Card Playoff: L.A. Rams at Carolina

8 p.m.

PRIME VIDEO — NFC Wild Card Playoff: Green Bay at Chicago

NHL HOCKEY

1 p.m.

ABC — N.Y. Rangers at Boston

7 p.m.

NHLN — Florida at Ottawa

RODEO

3:30 p.m.

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, New York (Taped)

SNOWBOARDING

2 p.m.

CNBC — FIS: World Cup,

SOCCER (MEN’S)

7 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Sunderland at Everton, Third Round

7:25 a.m.

CBSSN — English League One: Stevenage at Luton Town

10 a.m.

CBSSN — English League One: Cardiff City at Leyton Orient

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — United Cup – Day 9 Semifinals; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Semifinals

11 p.m.

TENNIS — Auckland-WTA Singles Final

1:30 a.m. (Sunday)

TENNIS — United Cup – Day 10 Finals

6 a.m. (Sunday)

TENNIS — United Cup – Day 10 Finals

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TRUTV — Lunar Owls vs. Phantom, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Laces vs. Mist, Miami

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Jan. 11

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

FOX — Illinois at Iowa

USA — Saint Joseph’s at Richmond

1 p.m.

ESPN2 — Memphis at FAU

3 p.m.

ESPN2 — Wright St. at Oakland

ESPNU — North Texas at Wichita St.

5 p.m.

ESPN2 — Cincinnati at UCF

PEACOCK — Northwestern at Rutgers

6 p.m.

PEACOCK — Ohio St. at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Boston College at Virginia Tech

CBSSN — George Mason at George Washington

TRUTV — Villanova at Providence

1 p.m.

ESPN — North Carolina at Notre Dame

ESPNU — Louisiana Tech at Liberty

2 p.m.

ACCN — Florida St. at Miami

CBSSN — Duquesne at VCU

CW — Pittsburgh at Louisville

TRUTV — UConn at Creighton

SECN — Georgia at South Carolina

USA — Saint Louis at Loyola of Chicago

3 p.m.

BTN — Illinois at Penn St.

ESPN — Texas at LSU

4 p.m.

ACCN — Clemson at Georgia Tech

PEACOCK — Ohio St. at Maryland

SECN — Oklahoma at Kentucky

5 p.m.

BTN — Iowa at Indiana

ESPN — Duke at Stanford

6 p.m.

ACCN — SMU at NC State

SECN — Mississippi St. at Mississippi

7 p.m.

BTN — UCLA at Nebraska

COLLEGE WRESTLING

1 p.m.

BTN — Maryland at Wisconsin

FIGURE SKATING

2 p.m.

NBC — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis

GOLF

10 a.m.

FS1 — LIV GOLF Promotions 2026: Final Round, Black Diamond Ranch, Lecanto, Fla.

2 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The Bahamas Golf Classic, First Round, The Ocean Club, Nassau, Bahamas

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

3 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (GIRL’S)

5 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: U.S. vs. Czechia, Group B, Membertou, Canada

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

4:30 p.m.

NBATV — Cleveland at Texas

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — AFC Wild Card Playoff: Buffalo at Jacksonville

4:30 p.m.

FOX — NFC Wild Card Playoff: San Francisco at Philadelphia

8:20 p.m.

NBC — AFC Wild Card Playoff: L.A. Chargers at New England

PEACOCK — AFC Wild Card Playoff: L.A. Chargers at New England

NHL HOCKEY

2 p.m.

NHLN — New Jersey at Winnipeg

8 p.m.

NHLN — Vegas at San Jose

SKIING

3 p.m.

CNBC — FIS: Freestyle World Cup, Lake, Placid, N.Y.

SKIING/SNOWBOARDING

4 p.m.

NBC — FIS: Freestyle World Cup, Aspen, Colo.

SOCCER (MEN’S)

8:30 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Arsenal at Portsmouth, Third Round

8:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Heart of Midlothian at Dundee

11:50 a.m.

FS2 — The French Cup: Nice at Nantes, Round of 32

1:30 p.m.

ABC — Spanish Super Cup: Barcelona vs. Real Madrid, Final, Jeddah, Saudi Arabia

2:50 p.m.

FS2 — The French Cup: Lyon at Lillie, Round of 32

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — United Cup – Day 10 Finals

5:30 p.m.

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TRUTV — Breeze vs. Rose, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Vinyl vs. Hive, Miami

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

CBSSN — Pro Volleyball Federation: Grand Rapids at Atlanta

7:30 p.m.

ESPN2 — League One: Atlanta at Austin

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

