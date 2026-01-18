NFL Playoff Glance

All Times EST
Wild-card Playoffs
Saturday, Jan. 10
L.A. Rams 34, Carolina 31
Chicago 31, Green Bay 27
Sunday, Jan. 11
Buffalo 27, Jacksonville 24
San Francisco 23, Philadelphia 19
New England 16, L.A. Chargers 3
Monday, Jan. 12
Houston 30, Pittsburgh 6
Divisional Playoffs
Saturday, Jan. 17
Denver 33, Buffalo 30, OT
Seattle 41, San Francisco 6
Sunday, Jan. 18
New England 28, Houston 16
L.A. Rams 20, Chicago 17, OT
Conference Championships
Sunday, Jan. 25
AFC
New England at Denver, 3 p.m. (CBS/Paramount+)
NFC
L.A. Rams at Seattle, 6:30 p.m. (FOX)
Super Bowl LIX
Sunday, Feb. 8
At Santa Clara.
Conference Championships winners, 6:30 p.m. (NBC/Peacock)
