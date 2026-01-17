NFL Playoff Glance

All Times EST
Wild-card Playoffs
Saturday, Jan. 10
L.A. Rams 34, Carolina 31
Chicago 31, Green Bay 27
Sunday, Jan. 11
Buffalo 27, Jacksonville 24
San Francisco 23, Philadelphia 19
New England 16, L.A. Chargers 3
Monday, Jan. 12
Houston 30, Pittsburgh 6
Divisional Playoffs
Saturday, Jan. 17
Denver 33, Buffalo 30, OT
Seattle 41, San Francisco 6
Sunday, Jan. 18
Houston at New England, 3:00 p.m. (ESPN)
L.A. Rams at Chicago, 6:30 p.m. (NBC)
Conference Championships
Sunday, Jan. 25
AFC
New England or Houston at Denver, TBD
NFC
Chicago or L.A. Rams at Seattle, TBD
Super Bowl LIX
Sunday, Feb. 8
At Santa Clara.
Conference Championships winners, 6:30 p.m. (NBC/Peacock)
