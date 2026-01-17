Live Radio
NFL Playoff Glance

The Associated Press

January 17, 2026, 11:16 PM

All Times EST

Wild-card Playoffs

Saturday, Jan. 10

L.A. Rams 34, Carolina 31

Chicago 31, Green Bay 27

Sunday, Jan. 11

Buffalo 27, Jacksonville 24

San Francisco 23, Philadelphia 19

New England 16, L.A. Chargers 3

Monday, Jan. 12

Houston 30, Pittsburgh 6

Divisional Playoffs

Saturday, Jan. 17

Denver 33, Buffalo 30, OT

Seattle 41, San Francisco 6

Sunday, Jan. 18

Houston at New England, 3:00 p.m. (ESPN)

L.A. Rams at Chicago, 6:30 p.m. (NBC)

Conference Championships

Sunday, Jan. 25

AFC

New England or Houston at Denver, TBD

NFC

Chicago or L.A. Rams at Seattle, TBD

Super Bowl LIX

Sunday, Feb. 8

At Santa Clara.

Conference Championships winners, 6:30 p.m. (NBC/Peacock)

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

