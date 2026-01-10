2025 NFL All-Pro Team Voting

The results of The Associated Press 2025 NFL All-Pro balloting as selected by a national panel of 50 media members. First-place votes in parentheses are worth 3 points, second-place votes worth 1:
Offense
Quarterbacks
Matthew Stafford, Los Angeles Rams, 111 (31); Drake Maye, New England, 83 (18); Josh Allen, Buffalo, 6 (1).
Running Backs
Bijan Robinson, Atlanta, 75 (23); James Cook, Buffalo, 54 (10); Jonathan Taylor, Indianapolis, 33 (6); Christian McCaffrey, San Francisco, 24 (7); Derrick Henry, Baltimore, 10 (3); Jahmyr Gibbs, Detroit, 4 (1).
Fullbacks
Kyle Juszczyk, San Francisco, 119 (37); Patrick Ricard, Baltimore, 33 (6); Reggie Gilliam, Buffalo, 28 (5); Alec Ingold, Miami, 11 (1); Hunter Luepke, Dallas, 3 (1); C.J. Ham, Minnesota, 2; Robbie Ouzts, Seattle, 2; Scott Matlock, Los Angeles Chargers, 1; Adam Prentice, Denver, 1.
Wide Receivers
Puka Nacua, Los Angeles Rams, 150 (50); Jaxon Smith-Njigba, Seattle, 150 (50); Ja’Marr Chase, Cincinnati, 102 (26); George Pickens, Dallas, 91 (21); Amon-Ra St. Brown, Detroit, 54 (3); Chris Olave, New Orleans, 23; Nico Collins, Houston, 16; Davante Adams, Los Angeles Rams, 5; Zay Flowers, Baltimore, 4; Stefon Diggs, New England, 1; Justin Jefferson, Minnesota, 1; CeeDee Lamb, Dallas, 1; Cortland Sutton, Denver, 1; Christian Watson, Green Bay, 1.
Tight Ends
Trey McBride, Arizona, 148 (49); Kyle Pitts, Atlanta, 18; George Kittle, San Francisco, 14 (1); Tyler Warren, Indianapolis, 8; Hunter Henry, New England, 3; Travis Kelce, Kansas City, 3; Dalton Schultz, Houston, 2; Dallas Goedert, Philadelphia, 1; Harold Fannin Jr., Cleveland, 1; Brock Bowers, Las Vegas, 1; AJ Barner, Seattle, 1.
All Purpose
Christian McCaffrey, San Francisco, 117 (35); Bijan Robinson, Atlanta, 64 (15); Jahmyr Gibbs, Detroit, 9; Jonathan Taylor, Indianapolis, 4; De’Von Achane, Miami, 3; James Cook, Buffalo, 2; Derrick Henry, Baltimore, 1.
Left Tackles
Garett Bolles, Denver, 74 (19); Trent Williams, San Francisco, 71, (19); Tristan Wirfs, Tampa Bay, 23 (4); Laremy Tunsil, Washington, 20 (6); Dion Dawkins, Buffalo, 9 (2); Jordan Mailata, Philadelphia, 2; Andrew Thomas, New York Giants, 1.
Left Guards
Joe Thuney, Chicago, 109 (31); Quenton Nelson, Indianapolis, 75 (16); Tyler Smith, Dallas, 7 (2); Peter Skoronski, Tennessee; 4 (1); Grey Zabel, Seattle, 3; Landon Dickerson, Philadelphia, 1; Alex Palczewski, Denver, 1.
Centers
Creed Humphrey, Kansas City, 93 (26); Aaron Brewer, Miami, 74 (19); Tyler Linderbaum, Baltimore, 16 (1); Drew Dalman, Chicago, 12 (3); Ryan Neuzil, Atlanta, 4 (1); Connor McGovern, Buffalo, 1.
Right Guards
Quinn Meinerz, Denver, 94 (26); Chris Lindstrom, Atlanta, 37 (8); Kevin Dotson, Los Angeles Rams, 29 (5); Jonah Jackson, Chicago, 24 (7); Trey Smith, Kansas City, 8 (2); Tyler Booker, Dallas, 4 (1); Michael Onwenu, New England, 4 (1).
Right Tackles
Penei Sewell, Detroit, 137 (45); Darnell Wright, Chicago, 31 (5); Lane Johnson, Philadelphia, 12; Zach Tom, Green Bay, 7; Colton McKivitz, San Francisco, 5; Mike McGlinchey, Denver, 4; Roger Rosengarten, Baltimore, 2; Brian O’Neill, Minnesota, 1; Terence Steele, Dallas, 1.
Defense
Edge Rushers
Myles Garrett, Cleveland, 150 (50); Will Anderson Jr, Houston, 130, (41); Micah Parsons, Green Bay, 68 (17); Brian Burns, New York Giants, 57 (10); Danielle Hunter, Houston, 56 (9); Aidan Hutchinson, Detroit, 55 (8); Nik Bonitto, Denver, 54 (11); Maxx Crosby, Las Vegas, 16 (3); Byron Young, Los Angeles Rams, 5 (1); Jared Verse, Los Angeles Rams, 4; Josh Hines-Allen, Jacksonville, 2; Alex Highsmith, Pittsburgh, 1; DeMarcus Lawrence, Seattle, 1; Tuli Tuipulotu, Los Angeles Chargers, 1.
Interior Linemen
Jeffery Simmons, Tennessee, 143 (47); Zach Allen, Denver, 75 (22); Leonard Williams, Seattle, 63 (11); Cameron Heyward, Pittsburgh, 37 (7); Kobie Turner, Los Angeles Rams, 30 (4); Quinnen Williams, Dallas, 14 (3); Derrick Brown, Carolina, 9 (2); Chris Jones, Kansas City, 8 (1); Jordan Davis, Philadelphia, 7 (1); Jalen Carter, Philadelphia, 6 (1); Byron Murphy, Seattle, 5 (1); Poona Ford, Los Angeles Rams, 1; Jalen Redmond, Minnesota, 1; Vita Vea, Tampa Bay, 1.
Linebackers
Jack Campbell, Detroit, 89 (25); Jordyn Brooks, Miami, 78 (21); Devin Lloyd, Jacksonville 70 (19); Ernest Jones IV, Seattle, 57 (14); Zack Baun, Philadelphia, 43 (9); Carson Schwesinger, Cleveland, 17 (4); Azeez Al-Shaair, Houston, 11 (2); Bobby Wagner, Washington, 9 (1); Foyesade Oluokun, Jacksonville, 8 (2); Demario Davis, New Orleans, 3; Fred Warner, San Francisco, 3 (1); Eric Wilson, Minnesota, 3 (1); Devin Bush, Cleveland, 3 (1); Nate Landman, Los Angeles Rams, 2; Roquan Smith, Baltimore, 2; Edgerrin Cooper, Green Bay, 1; Cedric Gray, Tennessee, 1.
Cornerbacks
Derek Stingley Jr., Houston, 130 (41); Quinyon Mitchell, Philadelphia, 84 (22); Patrick Surtain II, Denver, 79 (22); Devon Witherspoon, Seattle, 25 (4); Christian Gonzalez, New England, 20 (2); Jaycee Horn, Carolina, 13 (1); Mike Jackson, Carolina, 12 (3); Kamari Lassiter, Houston, 12 (1); Jamel Dean, Tampa Bay, 10 (3); Nahshon Wright, Chicago, 8 (1); Donte Jackson, Los Angeles Chargers, 2; Christian Benford, Buffalo, 1; Deommodore Lenoir, San Francisco, 1; Keisean Nixon, Green Bay, 1; Eric Stokes, Las Vegas, 1; DJ Turner, Cincinnati, 1.
Slot Cornerbacks
Cooper DeJean, Philadelphia, 86 (24); Derwin James, Los Angeles Chargers, 73 (18); Jalen Pitre, Houston, 29 (6); Nick Emmanwori, Seattle, 6 (2); Ja’Quan McMillian, Denver, 2; Marcus Jones, New England, 1; Trent McDuffie, Kansas City, 1; Alontae Taylor, New Orleans, 1; Denzel Ward, Cleveland, 1
Safeties
Kyle Hamilton, Baltimore, 142 (46); Kevin Byard, Chicago, 83 (23); Jessie Bates III, Atlanta, 42 (8); Xavier McKinney, Green Bay, 31 (7); Talanoa Hufanga, Denver, 31 (5); Calen Bullock, Houston, 17 (3); Antonio Johnson, Jacksonville, 13 (2); Kamren Curl, Los Angeles Rams, 9 (3); Antoine Winfield Jr., Tampa Bay, 9 (1); Jaylinn Hawkins, New England, 4 (1); Camryn Bynum, Indianapolis, 3; Julian Love, Seattle, 3 (1); Budda Baker, Arizona, 2; Brian Branch, Detroit, 2; Jalen Ramsey, Pittsburgh, 2; Xavier Watts, Atlanta, 2; Reed Blankenship, Philadelphia, 1; Coby Bryant, Seattle, 1; Grant Delpit, Cleveland, 1; Harrison Smith, Minnesota, 1; Evan Williams, Green Bay, 1.
Special Teams
Placekickers
Will Reichard, Minnesota, 55 (15); Brandon Aubrey, Dallas, 48 (12); Cam Little, Jacksonville, 36 (9); Cameron Dicker, Los Angeles Chargers, 23 (6); Jason Myers, Seattle, 13 (3); Nick Folk, New York Jets, 12 (3); Ka’imi Fairbairn, Houston, 6 (1); Eddy Pineiro, San Francisco, 6 (1); Chris Boswell, Pittsburgh, 1.
Punters
Jordan Stout, Baltimore, 53 (14); Michael Dickson, Seattle, 40 (11); Austin McNamara, New York Jets, 31 (8); Tress Way, Washington, 28 (6); Daniel Whelan, Green Bay, 10 (3); Rigoberto Sanchez, Indianapolis, 8 (2); Ryan Wright, Minnesota, 8 (1); Bradley Pinion, Atlanta, 7 (2); Tommy Townsend, Houston, 7 (2); Ryan Rehkow, Cincinnati, 3 (1); Jack Fox, Detroit, 3; Matt Haack, Arizona, 1; Sam Martin, Carolina, 1.
Kick Returners
Ray Davis, Buffalo, 59 (16); KaVontae Turpin, Dallas, 53 (14); Chimere Dike, Tennessee, 28 (6); Rashid Shaheed, Seattle, 24 (7); Kene Nwangwu, New York Jets, 18 (5); Devin Duvernay, Chicago, 5 (1); Isaiah Williams, New York Jets, 4; Malik Washington, Miami, 3 (1); Deonte Banks, New York Giants, 2; Antonio Gibson, New England, 1; Charlie Jones, Cincinnati, 1; Skyy Moore, San Francisco, 1; Jaylin Noel, Houston, 1.
Punt Returners
Chimere Dike, Tennessee, 90 (27); Marcus Jones, New England, 71 (17); Rashid Shaheed, Seattle, 12 (3); Marvin Mims Jr., Denver, 11 (1); Isaiah Williams, New York Jets (1), 11; Jaylin Noel, Houston, 3 (1); Myles Price, Minnesota, 1; Parker Washington, Jacksonville, 1.
Special Teamers
Devon Key, Denver, 80 (23); Del’Shawn Phillips, Los Angeles Chargers, 32 (6); Ben Skowronek, Pittsburgh, 28 (6); Luke Gifford, San Francisco, 25 (6); Carson Bruener, Pittsburgh, 12 (4); Josh Blackwell, Chicago, 3 (1); Calais Campbell, Arizona, 3 (1); Ashton Dulin, Indianapolis, 3 (1); Tommy Eichenberg, Las Vegas, 3 (1); Isaiah Williams, New York Jets, 3 (1); Jonathan Owens, Chicago, 3; Oren Burks, Cincinnati, 1; Jalen Carter, Philadelphia, 1; Leo Chenal, Kansas City, 1; Brenden Schooler, New England, 1; T.J. Tampa, Baltimore, 1.
Long Snappers
Ross Matiscik, Jacksonville, 66 (18); Andrew DePaola, Minnesota, 31 (9); Rex Sunahara, Cleveland, 25 (7); Jon Weeks, San Francisco, 15 (3); Morgan Cox, Tennessee, 13 (4); Tyler Ott, Washington, 9 (2); Trent Sieg, Dallas, 8 (1); James Winchester, Kansas City, 5 (1); Joe Cardona, Miami, 4 (1); Mitchell Fraboni, Denver, 4 (1); Christian Kuntz, Pittsburgh, 4 (1); J.J. Jansen, Carolina, 3 (1); Chris Stoll, Seattle, 3 (1); Luke Rhodes, Indianapolis, 3; Josh Harris, Los Angeles Chargers, 2; Hogan Hatten, Detroit, 2; Nick Moore, Baltimore, 1; Michael Orzech, Green Bay, 1; Zach Wood, New Orleans, 1.
