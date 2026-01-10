2025 NFL All-Pro Team: See who made the roster

The Associated Press 2025 NFL All-Pro team selected by a national panel of 50 media members:
First team
Offense
Quarterback — Matthew Stafford, Los Angeles Rams
Running Back — Bijan Robinson, Atlanta
Fullback — Kyle Juszczyk, San Francisco
Wide Receivers — Puka Nacua, Los Angeles Rams; Jaxon Smith-Njigba, Seattle; Ja’Marr Chase, Cincinnati
All Purpose — Christian McCaffrey, San Francisco
Tight End — Trey McBride, Arizona
Left Tackle — Garett Bolles, Denver
Left Guard — Joe Thuney, Chicago
Center — Creed Humphrey, Kansas City
Right Guard — Quinn Meinerz, Denver
Right Tackle — Penei Sewell, Detroit
Defense
Edge Rushers — Myles Garrett, Cleveland; Will Anderson Jr., Houston; Micah Parsons, Green Bay
Interior Linemen — Jeffery Simmons, Tennessee; Zach Allen, Denver
Linebackers — Jack Campbell, Detroit; Jordyn Brooks, Miami
Cornerbacks — Derek Stingley Jr., Houston; Quinyon Mitchell, Philadelphia
Slot cornerback — Cooper DeJean, Philadelphia
Safeties — Kyle Hamilton, Baltimore; Kevin Byard, Chicago
Special Teams
Placekicker — Will Reichard, Minnesota
Punter — Jordan Stout, Baltimore
Kick Returner — Ray Davis, Buffalo
Punt Returner — Chimere Dike, Tennessee
Special Teamer — Devon Key, Denver
Long Snapper — Ross Matiscik, Jacksonville
Second team
Offense
Quarterback — Drake Maye, New England
Running Back — James Cook, Buffalo
Fullback — Patrick Ricard, Baltimore
Wide Receivers — George Pickens, Dallas; Amon-Ra St. Brown, Detroit; Chris Olave, New Orleans
All Purpose — Bijan Robinson, Atlanta
Tight End — Kyle Pitts, Atlanta
Left Tackle — Trent Williams, San Francisco
Left Guard — Quenton Nelson, Indianapolis
Center — Aaron Brewer, Miami
Right Guard — Chris Lindstrom, Atlanta
Right Tackle — Darnell Wright, Chicago
Defense
Edge Rushers — Brian Burns, New York Giants; Danielle Hunter, Houston; Aidan Hutchinson, Detroit
Interior Linemen — Leonard Williams, Seattle; Cameron Heyward, Pittsburgh
Linebackers — Devin Lloyd, Jacksonville; Ernest Jones IV, Seattle
Cornerbacks — Patrick Surtain II, Denver; Devon Witherspoon, Seattle
Slot cornerback — Derwin James, Los Angeles Chargers
Safeties — Jessie Bates III, Atlanta; (asterisk)-Talanoa Hufanga, Denver; (asterisk)-Xavier McKinney, Green Bay
Special teams
Placekicker — Brandon Aubrey, Dallas
Punter — Michael Dickson, Seattle
Kick Returner — Kavontae Turpin, Dallas
Punt Returner — Marcus Jones, New England
Special Teamer — Del’Shawn Phillips, Los Angeles Chargers
Long Snapper — Andrew DePaola, Minnesota
(asterisk)-tied for second-team spot
