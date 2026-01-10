Live Radio
2025 NFL All-Pro Team: See who made the roster

The Associated Press

January 10, 2026, 4:14 PM

The Associated Press 2025 NFL All-Pro team selected by a national panel of 50 media members:

First team

Offense

Quarterback — Matthew Stafford, Los Angeles Rams

Running Back — Bijan Robinson, Atlanta

Fullback — Kyle Juszczyk, San Francisco

Wide Receivers — Puka Nacua, Los Angeles Rams; Jaxon Smith-Njigba, Seattle; Ja’Marr Chase, Cincinnati

All Purpose — Christian McCaffrey, San Francisco

Tight End — Trey McBride, Arizona

Left Tackle — Garett Bolles, Denver

Left Guard — Joe Thuney, Chicago

Center — Creed Humphrey, Kansas City

Right Guard — Quinn Meinerz, Denver

Right Tackle — Penei Sewell, Detroit

Defense

Edge Rushers — Myles Garrett, Cleveland; Will Anderson Jr., Houston; Micah Parsons, Green Bay

Interior Linemen — Jeffery Simmons, Tennessee; Zach Allen, Denver

Linebackers — Jack Campbell, Detroit; Jordyn Brooks, Miami

Cornerbacks — Derek Stingley Jr., Houston; Quinyon Mitchell, Philadelphia

Slot cornerback — Cooper DeJean, Philadelphia

Safeties — Kyle Hamilton, Baltimore; Kevin Byard, Chicago

Special Teams

Placekicker — Will Reichard, Minnesota

Punter — Jordan Stout, Baltimore

Kick Returner — Ray Davis, Buffalo

Punt Returner — Chimere Dike, Tennessee

Special Teamer — Devon Key, Denver

Long Snapper — Ross Matiscik, Jacksonville

___

Second team

Offense

Quarterback — Drake Maye, New England

Running Back — James Cook, Buffalo

Fullback — Patrick Ricard, Baltimore

Wide Receivers — George Pickens, Dallas; Amon-Ra St. Brown, Detroit; Chris Olave, New Orleans

All Purpose — Bijan Robinson, Atlanta

Tight End — Kyle Pitts, Atlanta

Left Tackle — Trent Williams, San Francisco

Left Guard — Quenton Nelson, Indianapolis

Center — Aaron Brewer, Miami

Right Guard — Chris Lindstrom, Atlanta

Right Tackle — Darnell Wright, Chicago

Defense

Edge Rushers — Brian Burns, New York Giants; Danielle Hunter, Houston; Aidan Hutchinson, Detroit

Interior Linemen — Leonard Williams, Seattle; Cameron Heyward, Pittsburgh

Linebackers — Devin Lloyd, Jacksonville; Ernest Jones IV, Seattle

Cornerbacks — Patrick Surtain II, Denver; Devon Witherspoon, Seattle

Slot cornerback — Derwin James, Los Angeles Chargers

Safeties — Jessie Bates III, Atlanta; (asterisk)-Talanoa Hufanga, Denver; (asterisk)-Xavier McKinney, Green Bay

Special teams

Placekicker — Brandon Aubrey, Dallas

Punter — Michael Dickson, Seattle

Kick Returner — Kavontae Turpin, Dallas

Punt Returner — Marcus Jones, New England

Special Teamer — Del’Shawn Phillips, Los Angeles Chargers

Long Snapper — Andrew DePaola, Minnesota

___

(asterisk)-tied for second-team spot

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

