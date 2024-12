NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. INDIANAPOLIS COLTS at NEW ENGLAND PATRIOTS — INDIANAPOLIS: C Tanor…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

INDIANAPOLIS COLTS at NEW ENGLAND PATRIOTS — INDIANAPOLIS: C Tanor Bortolini, WR Josh Downs, WR Ashton Dulin, QB Sam Ehlinger, FS Darren Hall, DE Isaiah Land, T Braden Smith. NEW ENGLAND: G Lester Cotton, DE Titus Leo, ILB Marte Mapu, QB Joe Milton, WR K.J. Osborn, G Tyrese Robinson, NT Jaquelin Roy.

SEATTLE SEAHAWKS at NEW YORK JETS — SEATTLE: QB Jaren Hall, S AJ Finley, CB Nehemiah Pritchett, DE Mike Morris, WR Dareke Young, S Jerrick Reed II, OLB Trevis Gipson. NEW YORK: LB CJ Mosley, OL Jake Hanson, OL Max Mitchell, RB Izzy Abanikanda, DB Jarrick Bernard-Converse, EDGE Braiden McGregor.

HOUSTON TEXANS at JACKSONVILLE JAGUARS — HOUSTON: WR Steven Sims, DT Foley Fatukasi, G Nick Broeker, WR Xavier Hutchinson, LB Jamal Hill, DE Jerry Hughes, S Jalen Pitre. JACKSONVILLE: RB D’Ernest Johnson, LB Yasir Abdullah, OT Javon Foster, Esezi Otomewo, DT Jordan Jefferson, QB C.J. Beathard.

TENNESSEE TITANS at WASHINGTON COMMANDERS — TENNESSEE: CB Gabe Jeudy-Lally, RB Joshua Kelley, TE David Martin-Robinson, OL Leroy Watson IV. WASHINGTON: QB Jeff Driskel, CB Marshon Lattimore, LB Dominique Hampton, T Andrew Wylie, DL Phidarian Mathis.

ARIZONA CARDINALS at MINNESOTA VIKINGS — ARIZONA: TE Travis Vokolek, WR Xavier Weaver, OL Christian Jones, OLB Julian Okwara, DL Khyiris Tonga. MINNESOTA: TE Josh Oliver, S Jay Ward, CB Dwight McGlothern, DL Levi Drake Rodriguez, OL Michael Jurgens, G Ed Ingram. Brett Rypien is the emergency QB.

PITTSBURGH STEELERS at CINCINNATI BENGALS — PITTSBURGH: QB Kyle Allen, WR Scotty Miller, RB Jonathan Ward, LB Alex Highsmith, OG Max Scharping. CINCINNATI: WR Charlie Jones, WR Trenton Irwin, LB Logan Wilson, TE Tanner McLachlan, DT Sheldon Rankins.

LOS ANGELES CHARGERS at ATLANTA FALCONS — LOS ANGELES: LB Denzel Perryman, CB Cam Hart, LB Jeremiah Jean-Baptiste, OL Brenden Jaimes, OL Jordan McFadden, QB Easton Stick. ATLANTA: CB Mike Hughes, RB Jase McClellan, ILB JD Bertrand, K Riley Patterson, ILB Rashaan Evans, OL Elijah Wilkinson, T Brandon Parker.

