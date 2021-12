List of inactive players for NFL games in Week 16

JACKSONVILLE AT NEW YORK JETS Jaguars: RB Ryquell Armstead; DE/OLB Lerentee McCray (ankle). Jets: WR Jamison Crowder (calf); RB Austin…

JACKSONVILLE AT NEW YORK JETS

Jaguars: RB Ryquell Armstead; DE/OLB Lerentee McCray (ankle).

Jets: WR Jamison Crowder (calf); RB Austin Walter, RB La’Mical Perine, S Elijah Riley (concussion).

TAMPA BAY AT CAROLINA

Buccaneers: WR Mike Evans (hamstring); CB Pierre Desir; OLB Jason Pierre-Paul (shoulder); P Bradley Pinion (hip); QB Kyle Trask; S Antoine Winfield, Jr. (foot).

Panthers: QB P.J. Walker; LT Cameron Erving (calf); DT Phil Hoskins (back); DE Frank Herron; DE Daryl Johnson; LB Kamal Martin.

BALTIMORE AT CINCINNATI

Ravens: QB Lamar Jackson (ankle); G Ben Powers (foot); WR Devin Duvernay; OL Tyre Phillips (knee); LB Daelin Hayes; FB Patrick Ricard.

Bnegals: WR Trenton Irwin; CB Vernon Hargreaves III; RB Trayveon Williams; LB Logan Wilson (shoulder); OT Fred Wilson (illness); DE Khalid Kareem (concussion).

NEW YORK GIANTS AT PHILADELPHIA

Giants: WR Collin Johnson (hamstring); RB Gary Brightwell (neck); LB Oshane Ximines; G Ben Bredeson (ankle).

Eagles: QB Reid Sinnett; DB Kary Vincent; CB Tay Gowan; DT Marlon Tuipulotu.

L.A. RAMS AT MINNESOTA

Rams: QB Bryce Perkins; S JuJu Hughes; OLB Chris Garrett; OLB Terrell Lewis; RB Cam Akers (Achilles).

Vikings: WR Ihmir Smith-Marsette.

DETROIT AT ATLANTA

Lions: RB D’Andre Swift (shoulder); S Jalen Elliott; OLB Julian Ilwara (ankle); LB Josh Woods (neck).

Falcons: WR Tajae Sharpe (foot); QB Josh Rosen; OG Josh Andrews; DL John Cominsky.

BUFFALO AT NEW ENGLAND

Bills: RB Matt Breida; TE Tommy Sweeney; DT Star Lotulelei (personal reasons).

Patriots: WR Nelson Agholor (concussion); S Joshuah Bledsoe (calf); CB Shaun Wade; TE Devin Asiasi; QB Jarrett Stidham; CB Joejuan Williams.

L.A. CHARGERS AT HOUSTON

Texans: QB Deshaun Watson; RB David Johnson (quad); DB Terrance Mitchell; OL Carson Green; WR Danny Amendola (knee).

