2020 — Feb. 2, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Fla.

2021 — Feb. 7, Raymond James Stadium, Tampa, Fla.

2022 — Feb. 6, Los Angeles Stadium at Hollywood Park, Inglewood, Calif.

2023 — Feb. 5, State Farm Stadium, Glendale, Ariz.

2024 — Feb. 3, Mercedes-Benz Superdome, New Orleans

