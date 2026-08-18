Votantes deciden sobre el sucesor de DeSantis y otras contiendas clave a seguir en Florida, Alaska y Wyoming

Los republicanos de Florida se preparan para elegir a su candidato en la contienda para reemplazar al gobernador Ron DeSantis,…

Los republicanos de Florida se preparan para elegir a su candidato en la contienda para reemplazar al gobernador Ron DeSantis, cuyo mandato está por terminar, en una elección este martes que en cierto modo se ha convertido en una amarga disputa interna del partido, aunque no hay mucha incertidumbre sobre su probable resultado.

El representante Byron Donalds, del área de Naples, quien cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, es el favorito en las primarias republicanas para gobernador.

DeSantis no lo ha respaldado en la contienda y, según informó CNN el mes pasado, compartió en privado con Trump sus inquietudes sobre Donalds. Sin embargo, DeSantis tampoco ha apoyado a ningún otro candidato en una contienda que incluye a su vicegobernador.

Esto ha generado un vacío que ha dejado espacio para el surgimiento de James Fishback, un hombre de 31 años que incita al odio racial y que ha llamado a Donalds, que es negro, “esclavo de sus donantes” y “republicano de la DEI” que “convertiría Florida en un gueto de la Sección 8”.

Las elecciones del martes también marcan la primera vez que los votantes acudirán a las urnas bajo un nuevo mapa del Congreso, diseñado por DeSantis para ayudar a los republicanos a obtener cuatro escaños adicionales, lo que provocó una intensa competencia en las elecciones locales.

Mientras los demócratas resuelven sus propias primarias en los distritos rediseñados, estas elecciones también pondrán a prueba si los socialistas democráticos pueden seguir ganando terreno y cuál es la postura de los votantes sobre temas relacionados con Israel.

Los votantes republicanos también tienen decisiones difíciles por delante, con varias primarias polémicas para la Cámara de Representantes que presentan candidatos controvertidos.

Florida es el estado protagonista en una jornada de primarias que también incluye Alaska y Wyoming.

Mientras tanto, los votantes de California elegirán al candidato que ocupará un escaño vacante en la Cámara de Representantes en una segunda vuelta electoral especial.

Esto es lo que hay que tener en cuenta en las competiciones del martes:

A pesar de las aparentes preocupaciones de DeSantis respecto a Donalds, los republicanos han ganado todas las elecciones a gobernador en Florida en los últimos 30 años.

Quienquiera que gane el martes —probablemente Donalds— se perfilará el miércoles por la mañana como el claro favorito para ganar en noviembre.

Sin embargo, los demócratas estuvieron cerca de ganar la gobernación en 2018, la última vez que se celebraron elecciones de mitad de mandato con Trump en el cargo.

El desempeño relativamente débil de Donalds el martes podría indicar que los demócratas tienen una oportunidad para que la contienda por la gobernación sea competitiva.

Además de Fishback, otros candidatos en las primarias republicanas son el vicegobernador Jay Collins, quien ha centrado su campaña en la promesa de proteger el legado de DeSantis a pesar de que el gobernador no ha respaldado a su propio vicepresidente, y el expresidente de la Cámara de Representantes estatal, Paul Renner.

Se espera que los demócratas nominen al exrepresentante David Jolly, quien cambió de partido, en la contienda por la gobernación.

Jolly, un destacado crítico de Trump, abandonó el Partido Republicano en 2018 y el año pasado se afilió oficialmente al Partido Demócrata.

Cuando Trump publicó en redes sociales a principios de este mes una lista de republicanos de Florida a quienes apoyaba, antes de las primarias, hubo una omisión notable: el representante del 7.º distrito, Cory Mills, a quien el presidente había respaldado en febrero.

Cuando se le preguntó a DeSantis la semana pasada si apoyaba a Mills, el gobernador respondió que no.

El congresista, que cumple su segundo mandato, está siendo investigado por la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por posibles infracciones a las normas de financiación de campañas, una acusación de amenaza de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y una alegación de agresión.

Mills ha negado repetidamente haber cometido irregularidades. Se enfrenta en las primarias al expresentador de noticias Ryan Elijah y a otros dos candidatos.

Otros dos miembros de la delegación republicana de Florida en la Cámara de Representantes, las congresistas Anna Paulina Luna y Mike Haridopolos, respaldaron a Elijah.

Mills no es el único republicano que se enfrenta a un desafío el martes.

El representante del sexto distrito, Randy Fine, un ferviente defensor de Israel que ha recibido críticas por su retórica antimusulmana, se enfrenta a la personalidad de las redes sociales Dan Bilzerian, quien ha llamado a Fine “judío gordo y repugnante” y ha llevado a cabo una campaña abiertamente antisemita.

Mientras tanto, la contienda por el puesto en el Distrito 19 para reemplazar a Donalds es una de las primarias más reñidas de Florida, con el enfrentamiento de dos exmiembros del Congreso de otros estados —Madison Cawthorn de Carolina del Norte y Chris Collins de Nueva York—, así como un exsenador estatal de Illinois, Jim Oberweis.

Trump ha respaldado a Catalina Lauf, una exfuncionaria del Departamento de Comercio de 33 años.

La contienda por la gobernación y la elección al Senado este otoño brindarán a los demócratas floridanos la oportunidad de demostrar que aún pueden competir en elecciones estatales, tras un periodo de horas bajas, en el que han visto cómo su estado, antes considerado un campo de batalla electoral, se ha erosionado a medida que ha virado rápidamente hacia la derecha durante la última década.

En las primarias para enfrentarse a la senadora republicana Ashley Moody, el teniente coronel retirado del ejército Alex Vindman, testigo clave en la primera investigación de destitución de Trump, se enfrenta a la representante estatal Angie Nixon, una socialista demócrata que ha pedido que Estados Unidos ponga fin a su apoyo militar a Israel.

Ese candidato, al igual que el ganador de las primarias para gobernador, intentará revertir el rápido giro a la derecha que se está produciendo en Florida.

Entre los factores que contribuyen a este cambio se encuentran: el avance del Partido Republicano entre los votantes hispanos, la llegada de nuevos residentes conservadores y un Partido Demócrata estatal sumido en el caos.

A principios de este siglo, Florida era quizás el estado indeciso más importante del país: decisivo en las elecciones presidenciales del año 2000 y campo de batalla hasta 2016. Pero Trump ganó el estado antes de perder las elecciones de 2020, y luego obtuvo una contundente victoria por 13 puntos en 2024.

Del mismo modo, DeSantis, quien ganó la gobernación por menos de medio punto porcentual en 2018, arrasó con su rival demócrata en 2022, ganando por casi 20 puntos.

Los demócratas también están resolviendo disputas internas en el partido durante las primarias para la Cámara de Representantes que se celebran en distritos recientemente rediseñados.

Entre esas contiendas se encuentra la del Distrito 25 en la costa este del sur de Florida, donde los socialistas demócratas buscan derrotar al actual representante demócrata Jared Moskowitz, quien cuenta con el respaldo de grupos proisraelíes y defensores de la inteligencia artificial. Su candidato es Oliver Larkin, un activista y organizador sindical de 34 años.

Otra contienda primaria demócrata a tener en cuenta se da en el Distrito 20, donde la veterana representante Debbie Wasserman Schultz se enfrenta a la exrepresentante Sheila Cherfilus-McCormick, quien renunció a su escaño en abril para evitar una votación de la Comisión de Ética sobre si debía ser expulsada del Congreso.

La comisión la declaró culpable previamente de numerosas violaciones éticas, incluyendo acusaciones de haber robado millones de dólares en fondos de ayuda por la pandemia y haberlos utilizado para impulsar su campaña de 2021.

Cherfilus-McCormick también enfrenta cargos penales por separado y se ha declarado inocente.

Sin embargo, Wasserman Schultz se ha enfrentado a acusaciones de oportunismo político en las primarias, ya que cambió su candidatura para presentarse en el distrito históricamente negro, que desde hace mucho tiempo cuenta con un representante negro en el Congreso, después de que su escaño actual fuera rediseñado para ser más favorable a los republicanos.

California celebra este martes elecciones especiales para sustituir al excongresista Eric Swalwell por el resto del año, y la Comisión de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) ha gastado millones para intentar desviar a los votantes de la senadora estatal Aisha Wahab y dirigirlos hacia su candidata preferida: Melissa Hernandez, presidenta de la Junta de Transporte Rápido del Área de la Bahía.

Wahab, una crítica declarada de la campaña militar israelí en Gaza, obtuvo casi el 43 % de los votos en las primarias especiales del 16 de junio, muy por delante de Hernández, quien quedó en segundo lugar con casi el 17 % de los votos en esta reñida contienda.

Ambas candidatas que aspiran a representar al Distrito 14 de East Bay son demócratas.

Las candidatas volverán a enfrentarse en otoño en su lucha por un mandato completo de dos años.

Debido a la redistribución de distritos electorales de California a mediados de la década, los votantes del Distrito 14 en noviembre serán ligeramente diferentes.

La elección especial se llevará a cabo bajo los límites distritales actuales, mientras que los nuevos límites estarán vigentes para las elecciones generales.

Los líderes demócratas creen que la exdiputada Mary Peltola puede darle a su partido una oportunidad real de arrebatarle el escaño del Senado de Alaska al republicano Dan Sullivan.

Pero en el inusual sistema de primarias del estado, en el que los cuatro candidatos más votados, independientemente de su partido, pasan a las elecciones generales, la pregunta más importante podría ser si otro Dan Sullivan logrará clasificarse.

Los republicanos fracasaron en sus intentos de lograr que un segundo Sullivan —un exmaestro que comparte nombre y apellido con el actual titular— fuera excluido de la boleta electoral.

El senador aparece en las papeletas como Dan S. Sullivan y figura como republicano registrado y titular del cargo. El otro Sullivan se identifica como Daniel J. Sullivan Jr., y no figura con ninguna afiliación partidista, a pesar de que se registró como candidato republicano.

Se trata de una peculiaridad que no se espera que suponga una seria amenaza para el actual titular, al menos no en las primarias del martes, pero que podría marcar la diferencia en unas elecciones generales muy reñidas si incluso un pequeño número de votantes se confunde.

Los votantes de Alaska también están eligiendo a los oponentes en las elecciones generales para enfrentarse al representante general Nick Begich III, así como a los candidatos para reemplazar al gobernador Mike Dunleavy, cuyo mandato está por terminar.

Se espera que ambos escaños permanezcan en manos republicanas en noviembre.

En Wyoming, uno de los estados más tradicionalmente republicanos del país, no hay mucha incertidumbre sobre qué partido ganará en noviembre.

Pero el estado está a punto de experimentar una importante conmoción política, con puestos vacantes para gobernador, senador y representante este otoño.

Las primarias para reemplazar al gobernador Mark Gordon, cuyo mandato está por terminar, pondrán a prueba la influencia de Trump, ya que la candidata que él respaldó, la superintendente estatal de Instrucción Pública Megan Degenfelder, se enfrenta a otros tres contendientes viables: el jinete profesional de toros Curt Blake, el senador estatal Eric Barlow y Brent Bien, un excoronel del Cuerpo de Marines.

Degenfelder, de 37 años, es un defensor de las escuelas chárter y los vales escolares que ha respaldado ampliamente las políticas educativas de Trump, incluida la reducción del Departamento de Educación.

La senadora Cynthia Lummis se retira, y la representante Harriet Hageman, quien ganó su escaño al derrotar a la exrepresentante Liz Cheney en 2022, cuenta con el respaldo de Trump y es la favorita para emerger de un grupo de cinco candidatos como la sucesora republicana de la senadora.

Nueve candidatos compiten por el escaño en la Cámara de Representantes que deja vacante Hageman, aunque el presidente no se ha involucrado en esa contienda.

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