Un rastro cósmico minúsculo lleva a los astrónomos a un descubrimiento en otra galaxia

Una tenue cinta de estrellas en una galaxia distante ha llevado a los astrónomos a un descubrimiento que podría revelar…

Una tenue cinta de estrellas en una galaxia distante ha llevado a los astrónomos a un descubrimiento que podría revelar secretos sobre uno de los mayores misterios de nuestro universo.

Oculto dentro de los datos de archivo del Telescopio Espacial Hubble, los investigadores hallaron el rastro de estrellas apenas visible, la primera corriente estelar de un cúmulo globular detectada fuera de la Vía Láctea. El fenómeno celeste, ubicado en una galaxia a unos 115 millones de años luz de la Tierra, es el remanente de una densa bola de estrellas que está siendo lentamente desgarrada por la gravedad de su galaxia anfitriona. A medida que el cúmulo pierde estrellas, los restos forman una corriente larga y estrecha.

Los astrónomos han encontrado decenas de corrientes estelares dentro de la Vía Láctea, pero debido a que estos rastros son tenues y difíciles de detectar, es probable que queden muchas más por descubrir. Ahora, con evidencia de que ocurren en otras galaxias, los astrónomos podrían usarlas como trazadores cósmicos para entender mejor cómo se forman y evolucionan las galaxias.

El hallazgo, que fue detallado en un estudio publicado el miércoles en la revista Nature, también permitió al equipo de astrónomos cartografiar la galaxia — conocida como UGC 9050-Dw1 — y su campo gravitacional mediante el modelado de la corriente.

Debido a que la gravedad de la galaxia influye en la forma y el movimiento de la corriente estelar, los investigadores utilizaron el rastro de estrellas para trazar el campo gravitacional de la galaxia. A través de su modelado, también pudieron estimar la masa total de la galaxia, cuánto de ella está compuesto por objetos visibles, como estrellas, y cuánto está compuesto por materia oscura; una forma misteriosa de materia que no puede verse, pero tiene gravedad.

Cuando el equipo del estudio empezó a darse cuenta de que había encontrado una corriente estelar más allá de nuestra galaxia, “fue muy emocionante”, dijo la coautora principal Julie Kiel Holm, becaria doctoral en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, que estudia los cúmulos globulares y la formación de corrientes estelares. “Y luego como que nos miramos y preguntamos: ‘¿A dónde vamos desde aquí?’”.

La materia oscura intriga a los científicos porque no saben qué es, pero pueden ver su influencia gravitacional en estrellas y galaxias. “Aproximadamente el 80 % al 85 % de nuestro universo, creemos, es materia oscura, así que eso lo hace muy, muy tentador tratar de averiguar qué es”, añadió Kiel Holm.

Las corrientes estelares se han usado para ayudar a los científicos a cartografiar la materia oscura dentro de nuestra propia galaxia. Ahora, esas mismas herramientas pueden usarse para ayudar a entender mejor la composición y la estructura de la materia oscura de otras galaxias que comparten el universo.

La corriente recién descubierta se encuentra dentro de una galaxia ultradifusa, una que está extendida y es extremadamente tenue, lo que probablemente hizo que la corriente estelar fuera más fácil de detectar, especularon los autores del estudio.

“Al mismo tiempo, se cree que estas galaxias ultradifusas son muy masivas, y se necesita ser masivo para realmente arrancar estrellas de ese cúmulo progenitor”, dijo la coautora principal Sarah Pearson, profesora asociada en DTU Space, el Instituto Nacional del Espacio de la Universidad Técnica de Dinamarca.

“Así que esas dos cosas juntas — el hecho de que proporciona un fondo tenue, pero también tiene un campo de marea lo suficientemente fuerte como para arrancar estrellas del cúmulo — es una gran combinación si uno quisiera encontrar una de estas”, añadió.

Al intentar identificar estas corrientes, los astrónomos buscan estructuras delgadas y alargadas en sus telescopios. Las corrientes también pueden rastrearse por su movimiento a lo largo del cielo; sin embargo, hacerlo requiere que un telescopio esté en la misma posición a lo largo del tiempo, y hasta ahora la técnica solo ha podido encontrar corrientes estelares en la Vía Láctea.

“El área que el Hubble puede ver en realidad no es tan grande. Así que hay que tener muchísima, muchísima suerte para poder ver esto, y realmente no sabemos dónde buscar para básicamente apuntarles”, dijo la coautora del estudio Tjitske Starkenburg, profesora asistente de investigación en el Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics de la Northwestern University en Evanston, Illinois.

Los autores del estudio predicen que futuros avances en telescopios permitirán detectar más de estos cúmulos dentro y fuera de nuestra galaxia. Starkenburg señaló el Nancy Grace Roman Space Telescope de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para finales de mes y que tendrá un campo de visión más amplio, “como 100 Hubbles en una sola imagen”.

Detectar una tenue corriente estelar en una galaxia fuera del Grupo Local —nuestro vecindario galáctico, que consta de más de 50 galaxias unidas gravitacionalmente— es notable, dijo en un correo electrónico David Martínez-Delgado, astrofísico e investigador de la fundación sin fines de lucro ARAID en el Center for Studies of the Cosmos Physics of Aragón en Teruel, España. Martínez-Delgado no participó en el nuevo estudio.

“Antes pensaba que detectar colas de marea de cúmulos globulares en galaxias externas sería muy difícil, dado su pequeño tamaño angular y su brillo superficial extremadamente bajo”, añadió. “Este resultado demuestra que, con observaciones suficientemente profundas y de alta resolución, esas estructuras pueden ser detectables mucho más allá del Grupo Local”.

Las corrientes estelares pueden actuar como registros del pasado de una galaxia, dando a los astrónomos pistas sobre cómo cambian las galaxias con el tiempo. Cuando una galaxia más grande desgarra a una galaxia enana más pequeña, las estrellas de la enana pueden estirarse formando una corriente: un rastro cósmico de migas de pan de ese encuentro.

Las corrientes de cúmulos globulares, como la descrita en el estudio, preservan esa historia a una escala menor, revelando cómo el cúmulo ha viajado a través de su galaxia anfitriona y cómo la gravedad de la galaxia lo ha ido desintegrando gradualmente. Al rastrear esa historia, los investigadores pueden aprender cómo se distribuye la masa de la galaxia, incluida la materia oscura no visible que da forma a su campo gravitacional.

Observar la primera corriente estelar de un cúmulo globular fuera de la Vía Láctea abre la puerta a detectar más de estos fenómenos en galaxias de todo el universo. Los autores del estudio dijeron que esperan que futuras detecciones ayuden a revelar más secretos sobre otras galaxias, así como sobre la materia oscura en su interior.

Una característica que merece más investigación, señalaron los autores, son los huecos o grumos en las corrientes estelares que, según la teoría de los científicos, se desarrollan cuando pequeñas concentraciones de materia oscura las atraviesan. “Pero hay otras cosas que podrían causar algunos de esos efectos similares”, dijo Starkenburg.

Encontrar más corrientes, quizá en otras galaxias, y observar si tienen huecos o grumos similares, “es un argumento mucho más sólido de que tiene que ser materia oscura”, añadió Starkenburg.

Muchas preguntas siguen sin respuesta sobre la materia oscura pese a que se conoce su existencia desde hace casi un siglo, señaló Pearson.

“Realmente es una de las mayores preguntas abiertas en física”, dijo. “¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura? ¿Es una partícula? ¿Son muchas? ¿Es algo completamente diferente? No lo sabemos”.

The-CNN-Wire

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