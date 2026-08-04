Un inmigrante detenido en un centro de detención de ICE en Nueva Jersey falleció, según informaron las autoridades

Un hombre salvadoreño que se encontraba detenido en un controvertido centro de detención de inmigrantes en Newark, Nueva Jersey, falleció,…

Un hombre salvadoreño que se encontraba detenido en un controvertido centro de detención de inmigrantes en Newark, Nueva Jersey, falleció, según informaron el lunes funcionarios federales, lo que supone la muerte más reciente de un inmigrante bajo custodia del ICE.

Edwin Lopez-Cornejo, un migrante de 41 años que se encontraba detenido en el centro de detención de Delaney Hall, fue declarado muerto el sábado por personal médico en el Hospital Universitario de Newark, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en un comunicado el lunes.

A principios de este año, el centro penitenciario privado fue el foco de protestas que duraron varios días debido a las acusaciones de condiciones inhumanas para los detenidos en su interior. Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes llevaron al alcalde de la ciudad a imponer un toque de queda temporal.

López-Cornejo “sufrió una emergencia médica mientras estaba bajo custodia de ICE”, y el personal del centro y el personal médico “respondieron de inmediato y llamaron al 911 para solicitar servicios médicos de emergencia”, dijo ICE en su comunicado.

La causa oficial de la muerte aún está pendiente de un examen médico más exhaustivo, añadió.

López-Cornejo es la segunda víctima mortal conocida en Delaney Hall desde su inauguración en mayo pasado, después de que Jean Wilson Brutus, un migrante de 41 años, falleciera un día después de ingresar al centro en diciembre. Brutus murió por presuntas causas naturales tras sufrir una emergencia médica, según informó ICE.

Los dos hombres figuran entre los más de 50 detenidos del ICE que han fallecido desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo el año pasado y comenzó a impulsar las deportaciones masivas. Como informó CNN, en 2025 murieron más personas bajo custodia que en cualquier otro año de las últimas dos décadas, y se prevé que la cifra de 2026 sea aún mayor.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el lunes estar “profundamente consternada” al enterarse de la muerte de López-Cornejo.

“Mis condolencias a los seres queridos de la persona fallecida, quienes merecen respuestas sobre lo sucedido”, escribió en un comunicado, y agregó que su administración está “trabajando con nuestra delegación en el Congreso para recopilar todos los datos relacionados con esta muerte”.

“En menos de un año, otra familia se ve obligada a soportar la inimaginable pérdida de un ser querido mientras se encuentra bajo custodia en Delaney Hall”, dijo el alcalde de Newark, Ras Baraka, en un comunicado .

Baraka, quien anteriormente había pedido una investigación sobre Delaney Hall, denunció la última muerte como “un recordatorio desgarrador de las consecuencias de una instalación que ha operado durante demasiado tiempo sin la supervisión, la rendición de cuentas ni la transparencia adecuadas”.

El ICE informó que la Patrulla Fronteriza arrestó a López-Cornejo por ingresar ilegalmente a Estados Unidos en 2006 y lo deportó ese mismo año a El Salvador. Posteriormente, en una fecha desconocida, volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos y fue arrestado el 18 de junio en Plainfield, Nueva Jersey, tras lo cual quedó detenido en Delaney Hall a la espera de su expulsión, según el ICE.

En su comunicado, el ICE afirmó que “mientras estuvo bajo custodia, López-Cornejo recibió la atención médica adecuada y fue examinado por profesionales de la salud”. Su familia y el consulado de El Salvador en Elizabeth, Nueva Jersey, fueron notificados de su fallecimiento, según informó el ICE.

“ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”, declaró ICE. “Se proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada de las personas y durante toda su estancia… En ningún momento durante la detención se le niega atención de emergencia a un extranjero detenido”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nueva Jersey (ACLU-NJ) expresó sus condolencias por la pérdida y exigió “que ICE rinda cuentas, el cierre inmediato de Delaney Hall y el fin de la detención de inmigrantes de una vez por todas”, según reza su comunicado.

Las tensiones en el centro penitenciario se desbordaron en mayo, cuando cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre y de trabajo, según informaron a CNN los abogados de varios detenidos, y funcionarios electos pidieron que se investigara el centro.

Durante las protestas, que duraron varios días , se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes armados y enmascarados del ICE, algunos de los cuales utilizaron botes de gas lacrimógeno y porras, según muestra un vídeo de Freedom News TV obtenido por CNN.

En junio, el fiscal general de Nueva Jersey presentó una demanda contra el operador del sitio, The GEO Group, instando a un tribunal a clausurar las instalaciones hasta que el estado pudiera inspeccionarlas debido a denuncias de larga data sobre condiciones inhumanas. El Departamento de Seguridad Nacional calificó la demanda de Nueva Jersey de “frívola” en un comunicado , afirmando que “Delaney Hall cumple con todas las leyes estatales y locales requeridas”.

En su declaración del lunes, Sherrill afirmó que su administración sigue “enfrentando obstáculos en nuestros esfuerzos por realizar una inspección sanitaria completa de las instalaciones. Todo intento de bloquear la supervisión plantea serias dudas sobre lo que ocurre dentro de Delaney Hall y lo que quienes gestionan las instalaciones intentan ocultar”.

El Departamento de Seguridad Nacional ha negado reiteradamente las afirmaciones de los funcionarios electos sobre las condiciones inaceptables en Delaney Hall, diciendo que estaban “difundiendo calumnias sobre las fuerzas del orden del ICE” y las instalaciones.

En una declaración en video el lunes, el representante Rob Menendez dijo que había visitado Delaney Hall tras la muerte de López-Cornejo. Según indicó, envió preguntas médicas a las autoridades de ICE, pero no recibió respuesta.

En junio, Menéndez también criticó al ICE por poner fin a su política de informar sobre las muertes de detenidos liberados recientemente, un cambio que se produjo en medio de un creciente escrutinio sobre las muertes de inmigrantes bajo custodia federal.

Priscilla Alvarez, Jessica Jordan, Gloria Pazmino y Sarah Dewberry, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.