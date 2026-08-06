Un inmigrante bajo custodia de ICE en Delaney Hall llamó a su mamá para decirle que estaba enfermo. Al día siguiente murió

Un hombre salvadoreño recluido en un polémico centro de detención de inmigrantes en Newark, Nueva Jersey, falleció, según informaron el…

Un hombre salvadoreño recluido en un polémico centro de detención de inmigrantes en Newark, Nueva Jersey, falleció, según informaron el lunes las autoridades federales, lo que representa la muerte más reciente de un inmigrante bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Edwin López Cornejo, un inmigrante detenido en el centro de detención de Delaney Hall, fue declarado muerto el sábado por el personal sanitario del Hospital Universitario de Newark, aseguró ICE en un comunicado.

Este centro, de gestión privada, ha sido objeto de acusaciones relacionadas con condiciones inhumanas para los detenidos, lo que provocó protestas que se prolongaron durante varios días anteriormente este año, así como enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes, que llevaron al alcalde de la ciudad a decretar un toque de queda temporal.

López Cornejo “sufrió una emergencia médica mientras se encontraba bajo custodia de ICE”, y el personal del centro administrado por la empresa GEO Group y el equipo médico “respondieron de inmediato y llamaron al 911 para solicitar servicios médicos de urgencia”, dijo ICE.

La causa oficial de la muerte sigue pendiente de un examen médico más detallado, añadió la agencia.

López Cornejo tenía 39 años, según su familia, aunque ICE lo identificó como de 41 años en su comunicado.

Su hija de 12 años, a quien no se le había permitido visitar a su padre en Delaney Hall, habló entre lágrimas en una rueda de prensa llevada a cabo el martes.

“Voy a crecer sin papá. Ni siquiera le dejaron verme por última vez antes de morir”, dijo la niña.

“Aquí nadie es ilegal”, agregó. “Todos los que estamos aquí deberíamos sentirnos bienvenidos, no ser considerados delincuentes”.

La muerte de López Cornejo se produce tras el fallecimiento, en diciembre de 2025, de Jean Wilson Brutus, un inmigrante haitiano de 41 años que murió al día siguiente de ingresar a Delaney Hall. Brutus falleció por presuntas causas naturales tras sufrir una emergencia médica, según informó ICE.

Estos dos hombres se suman a las más de 50 personas bajo custodia de ICE que han fallecido desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca el año pasado y comenzó a impulsar deportaciones masivas. En 2025 murieron más detenidos bajo custodia migratoria que en cualquier otro año de las últimas dos décadas, y 2026 va camino de superar esa cifra, reportó CNN.

En la rueda de prensa del martes, la madre de López Cornejo, María Cornejo, exigió justicia para su hijo, su nieta y “todos los demás que han sido perseguidos como delincuentes por ICE”, hablando en español a través de un intérprete.

La familia exigió una investigación independiente sobre la muerte de López Cornejo, así como la divulgación de todos los historiales médicos relacionados con su caso. También pidieron el cierre de Delaney Hall, junto con la puesta en libertad de todos los detenidos, especialmente de aquellos con problemas de salud, e instaron específicamente a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, a abrir una investigación sobre lo que describieron como una crisis sanitaria en el centro de detención.

María Cornejo dijo que esperaba una llamada de su hijo el sábado 1 de agosto. Él había llamado el día anterior para decirle que no se encontraba bien, que tenía entumecida parte de la cara y una de las manos, y que un médico iba a ir a verlo y le haría unas pruebas, según contó a CNN el miércoles.

Pero cuando sonó el teléfono el sábado por la tarde, no era López Cornejo, como ella esperaba. Era el Hospital Universitario de Newark, que le informaba de que su hijo había sufrido una emergencia médica en Delaney Hall, aunque aún no se había determinado la causa. El hospital le dijo que su corazón ya había dejado de latir cuando llegó, explicó Cornejo.

“Este dolor. Nunca me recuperaré de él. Este dolor es irreparable”, dijo María Cornejo.

Cornejo declaró que exige una investigación exhaustiva sobre la muerte de su hijo.

Aunque su hijo nunca quiso preocuparla, María Cornejo contó que él le había dicho que había perdido más de 10 kilos durante las seis semanas que pasó en Delaney Hall y que no estaba recibiendo la medicación que necesitaba. Tenía diabetes, hipertensión y epilepsia, explicó.

Cornejo dijo que su hijo también le contó que estaba recluido en una celda abarrotada con unos 10 detenidos que compartían un único retrete al aire libre.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recabar comentarios sobre el relato de María Cornejo. GEO Group remitió a CNN a ICE

“Durante su detención, López Cornejo recibió atención médica adecuada y fue examinado por profesionales de la salud”, declaró previamente ICE. Según la agencia, se notificó su fallecimiento a su familia y al consulado de El Salvador en Elizabeth, Nueva Jersey.

“ICE se compromete a garantizar que todas las personas detenidas permanezcan en entornos seguros, protegidos y humanos», indicó en un comunicado. “Se proporciona atención médica integral desde el momento en que las personas llegan y durante toda su estancia… En ningún momento durante la detención se niega la atención de urgencia a un detenido no ciudadano”.

María Cornejo y su nieta nunca pudieron visitar a López Cornejo en Delaney Hall, afirmó la madre.

“Nunca lo visité. Nunca. Cuando se lo llevaron, no volví a verlo con vida”, declaró Cornejo.

La ACLU de Nueva Jersey envió el miércoles una carta a ICE en la que planteaba inquietudes constitucionales sobre las políticas de visitas del centro. Estas políticas son “estrictamente limitadas y se aplican de forma arbitraria”, según un comunicado de prensa de la organización de derechos civiles.

Las políticas actuales permiten las visitas durante franjas horarias específicas cada semana. Sin embargo, incluso familiares directos han denunciado que se les ha denegado el acceso sin explicación alguna, incluido el caso de López Cornejo, añadió la ACLU de Nueva Jersey.

“Estas restricciones son crueles y contribuyen a las condiciones de detención inhumanas, diseñadas para coaccionar a las personas a que abandonen sus procedimientos de inmigración y acepten la deportación”, señala el comunicado.

La hija de López Cornejo no ha podido dormir por las noches desde que falleció su padre, según contó su abuela, quien añadió que él siempre había sido un buen padre para la niña.

López Cornejo se marchó de El Salvador hace unos 20 años debido a la violencia de las bandas y había estado trabajando en la industria de la construcción en EE.UU. con un permiso de trabajo, según explicó su madre.

Sherrill declaró el lunes que estaba “profundamente consternada” al enterarse de la muerte de López Cornejo.

“Mi corazón está con los seres queridos de esta persona, que merecen respuestas sobre lo ocurrido”, escribió Sherrill en un comunicado, añadiendo que su administración está “colaborando con nuestra delegación en el Congreso para recabar todos los hechos relacionados con esta muerte”.

La diputada Analilia Mejía, demócrata de Nueva Jersey, describió haber sido testigo de “maltrato médico” durante sus visitas a Delaney Hall y al Centro de Detención Elizabeth, otro centro de ICE en Nueva Jersey.

“He hablado con personas a las que se les niega la medicación o la atención sanitaria oportuna, o a las que, cuando se les administra la medicación, se les da una fracción de lo que deberían recibir. Lo he visto y lo he comprobado con mis propios ojos”, declaró Mejía en la rueda de prensa del martes.

“En menos de un año, otra familia más se ve obligada a soportar la inimaginable pérdida de un ser querido mientras se encontraba bajo custodia en Delaney Hall”, dijo el alcalde de Newark, Ras Baraka, en un comunicado.

Baraka, quien ya había pedido anteriormente una investigación sobre Delaney Hall, denunció esta última muerte como “un recordatorio desgarrador de las consecuencias de un centro que lleva demasiado tiempo funcionando sin la supervisión, la rendición de cuentas ni la transparencia adecuadas”.

La Patrulla Fronteriza detuvo a López Cornejo por entrar ilegalmente en EE.UU. en 2006 y lo deportó ese mismo año a El Salvador, según informó ICE. Volvió a entrar en Estados Unidos en una fecha desconocida, y ICE lo detuvo el 18 de junio en Plainfield, Nueva Jersey. A continuación, fue recluido en Delaney Hall a la espera de su deportación de Estados Unidos, añadió ICE.

La ACLU de Nueva Jersey expresó sus condolencias por la pérdida y exigió “que ICE rinda cuentas, el cierre inmediato de Delaney Hall y el fin de la detención de inmigrantes de una vez por todas”, declaró la organización en un comunicado.

Las tensiones en el centro llegaron a su punto álgido en mayo, cuando cientos de detenidos se declararon en huelga de trabajo y de hambre, según explicaron a CNN los abogados de varios de ellos, lo que provocó que los representantes electos exigieran una investigación sobre Delaney Hall.

Se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y agentes armados y enmascarados de ICE durante las protestas, que se prolongaron durante varios días. Algunos agentes utilizaron botes de gas y porras, según muestran imágenes de Freedom News TV obtenidas por CNN.

En junio, la comisionada de Salud de Nueva Jersey, representada por la Fiscalía General del estado, presentó una demanda contra el operador del centro, GEO Group, solicitando a un juez que ordenara a la empresa conceder a los inspectores estatales acceso total a las instalaciones ante las denuncias de larga data sobre condiciones inhumanas. El DHS calificó la demanda de Nueva Jersey de “frívola” en un comunicado, afirmando que “Delaney Hall cumple con todas las leyes estatales y locales exigidas”.

En su comunicado del lunes, Sherrill aseguró que su gobierno sigue “enfrentándose a obstáculos en nuestros esfuerzos por llevar a cabo una inspección sanitaria completa de las instalaciones. Cada intento de bloquear la supervisión plantea serias dudas sobre lo que está ocurriendo dentro de Delaney Hall y lo que los responsables del centro están tratando de ocultar”.

El DHS ha rechazado en repetidas ocasiones las denuncias de los funcionarios electos sobre condiciones inaceptables en Delaney Hall, afirmando que estaban “difundiendo calumnias categóricamente falsas sobre el centro de Delaney Hall de ICE”.

El representante Rob Menendez, demócrata por Nueva Jersey, declaró el lunes en un video que había visitado Delaney Hall tras la muerte de López Cornejo. Planteó preguntas de carácter médico a las autoridades de ICE, pero no obtuvo respuesta, según afirmó.

Menendez también criticó a ICE en junio por poner fin a su política de informar sobre las muertes de detenidos recién puestos en libertad, un cambio que se produjo en medio de un creciente escrutinio sobre las muertes de inmigrantes bajo custodia federal.

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