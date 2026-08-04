Un cohete de SpaceX está a punto de estrellarse contra la Luna. Esto es lo que podría suceder

Se espera que parte de un cohete de SpaceX, con un peso estimado de cuatro toneladas y viajando a más…

Se espera que parte de un cohete de SpaceX, con un peso estimado de cuatro toneladas y viajando a más de 8.000 km/h, choque accidentalmente contra la Luna a primeras horas de este miércoles.

La pieza proviene de la segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX y ha estado flotando en el espacio desde el año pasado. El cohete Falcon 9 despegó el 15 de enero de 2025, transportando dos módulos de aterrizaje robóticos comerciales. Mientras que su primera etapa —el propulsor utilizado para el despegue— regresó a la Tierra, su segunda etapa, o etapa superior, sirvió como el caballo de batalla en el espacio para impulsar los módulos de aterrizaje en su camino hacia la Luna y, tras completar su misión, fue dejada a la deriva en el espacio.

Los científicos estiman que la colisión no representará ningún peligro para la Tierra, pero creará un cráter con un diámetro de 20 a 30 metros en la superficie de la Luna, según un estudio preliminar realizado por un grupo de científicos, incluidos investigadores de la NASA.

Se esperaba que el impacto ocurriera a las 2:35 a.m. hora de Miami de este miércoles, pero hasta primeras horas de este miércoles no se había confirmado. CNN ha contactado a SpaceX y a la NASA para obtener comentarios.

Expertos habían dicho que el impacto no sería visible a simple vista desde la Tierra –a unos 363.105 kilómetros de distancia– y que incluso podría ser difícil de detectar a través de telescopios.

“Si te imaginas que la Luna es un reloj, más o menos golpearía donde estaría el 10”, dijo el Dr. Paul Wiegert, profesor de Astronomía y Física en la Western University en London, Ontario, quien no participó en el estudio. “Pero esa parte de la Luna está iluminada en este momento, así que el destello brillante será atenuado por ese brillo de la propia luna”.

Sin embargo, la columna de escombros generada por el cohete cilíndrico largo podría ser iluminada por la luz del Sol, lo que permitiría a los investigadores verla a través de telescopios, añadió Wiegert.

Para las misiones que se dirigen a la órbita terrestre baja, la región cercana donde la Estación Espacial Internacional orbita nuestro planeta, SpaceX y otros operadores suelen deshacerse de la segunda etapa permitiendo que se queme en la atmósfera terrestre, dijo Julianna Scheiman, directora de Ciencia de la NASA y Programas Dragon en SpaceX, durante una conferencia de prensa el lunes.

“Pero para misiones de alta energía, necesitamos realizar una maniobra diferente para garantizar que la segunda etapa sea segura según las reglas y regulaciones correspondientes”, señaló Scheiman. “Eso fue lo que hicimos aquí para la segunda etapa de las misiones Ispace y Blue Ghost, y lo que ha sucedido es, esencialmente, una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales que la han puesto en una trayectoria hacia la Luna”.

El cohete Falcon 9 transportaba el módulo de aterrizaje Blue Ghost, desarrollado por Firefly Aerospace, con sede en Texas, así como el módulo Resilience de Ispace, con sede en Tokio. Blue Ghost logró un alunizaje suave en la Luna en marzo de 2025, mientras que Resilience no logró aterrizar de manera segura unos meses después.

Astrónomos independientes utilizaron datos de acceso público para rastrear la segunda etapa del Falcon 9 y determinar que estaba en curso de colisión con la Luna, según la NASA. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la agencia, que rastrea las órbitas de rocas espaciales que podrían chocar contra la Tierra y, en ocasiones muy raras, contra la Luna, también confirmó la trayectoria de impacto de la segunda etapa.

“No hay peligro para la Tierra”, según un comunicado compartido por la agencia con CNN. “La NASA continuará rastreando el propulsor con fines de entrenamiento, así como para observar posteriormente el sitio del impacto con fines científicos”.

Astrónomos de todo el continente americano, quienes tienen la mejor oportunidad de presenciar el impacto que se espera ocurra a las 2:35 a.m. hora de Miami de este miércoles, dirigieron telescopios terrestres y espaciales hacia la Luna con la esperanza de observar el evento. Aunque no habrá forma de que el público en general vea el impacto en vivo, probablemente se difundan imágenes después.

Los científicos pueden aprovechar esta rara ocurrencia de un objeto artificial impactando la Luna para aprender más sobre el satélite natural de la Tierra, así como para prepararse para proteger a los astronautas y cualquier infraestructura futura que se envíe allí.

La NASA planea crear una presencia humana más sostenida en la superficie lunar a través del programa Artemisa. Pero a medida que más misiones se dirigen a la Luna, que no cuenta con una atmósfera protectora como la de la Tierra, la gestión de la acumulación de desechos espaciales en la órbita lunar se convertirá cada vez más en un problema.

La etapa superior del cohete, estimada en alrededor de 4.000 kilogramos, se espera que impacte la superficie lunar cerca del Cráter Einstein, según el estudio.

El estudio, que actualmente espera revisión, ha sido enviado para su publicación en The Astrophysical Journal Letters. Los autores querían compartir sus predicciones del impacto con anticipación para permitir que los astrónomos se prepararan para observar el evento, dijo el coautor del estudio Darryl Seligman, profesor asistente en el departamento de física y astronomía de la Universidad Estatal de Michigan.

El destello del impacto, el momento en que el cohete golpea la Luna a una velocidad estimada de 2.430 kilómetros por segundo, durará como máximo alrededor de un segundo.

El Orbitador Lunar Coreano Pathfinder intentará capturar imágenes de la etapa superior antes del impacto, y el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA tratará de inspeccionar el sitio del impacto posteriormente.

Rocas espaciales chocan regularmente contra la Luna, y los astronautas de las misiones Apolo, así como la tripulación de Artemis II, informaron haber visto destellos de impacto cuando meteoroides golpeaban la superficie lunar. Sin embargo, los impactos de objetos artificiales como la etapa superior del Falcon 9 solo han ocurrido en contadas ocasiones, según el estudio.

El evento ocurre mientras SpaceX está bajo escrutinio por la publicación de su primer informe trimestral de ganancias como empresa pública. Las acciones de la compañía han tenido un camino accidentado desde su exitosa oferta pública inicial de acciones en junio.

Un aumento en la exploración lunar significa que es probable que más desechos espaciales impacten la Luna en el futuro. Cualquier desecho espacial que represente un riesgo para la Tierra normalmente se quema en la atmósfera. Pero la Luna no tiene aire que proteja su superficie, señaló Wiegert.

Tampoco existe un seguimiento formalizado de los desechos que están más allá de nuestro planeta. En cambio, los estudios que buscan asteroides potencialmente peligrosos identifican piezas de basura espacial que luego pueden ser rastreadas.

Dado que es difícil rastrear y detectar objetos que chocan contra la Luna, un evento conocido como la colisión de la etapa superior ayuda a los científicos a obtener información sobre las propiedades de la superficie lunar, dijo Wiegert.

“¿Qué pasa cuando un objeto se estrella contra la luna? Sabemos que hace un cráter y, por supuesto, expulsa material, pero no entendemos realmente ese proceso con gran detalle”, dijo Wiegert. “Y ahora que tenemos más naves espaciales, y pronto tendremos astronautas en la luna, realmente queremos entender mejor ese proceso”.

Las estimaciones actuales sugieren que la etapa del cohete podría lanzar material rocoso hasta 805 kilómetros desde el sitio del impacto antes de volver a aterrizar en la superficie lunar, dijo Wiegert. Si un evento como este ocurriera mientras astronautas y cualquier hábitat, equipo o nave espacial estuvieran dentro de la zona de caída en la superficie lunar, supondría una amenaza significativa.

“Los objetos son pequeñas rocas que viajan a velocidades muy altas, algo comparable a las balas, así que queremos entender estos procesos para poder eliminar eso como una fuente de riesgo”, dijo.

Con ese fin, los investigadores están explorando maneras de reducir potencialmente las probabilidades de tales colisiones.

“Como científico, también estoy muy emocionado de ver la observación”, dijo Scheiman. “Pero es una de las cosas en las que estamos trabajando en colaboración con la NASA y las otras agencias pertinentes: ¿Cuál es la mejor ruta futura de eliminación para misiones de alta energía que están en el sistema Sol-Tierra-Luna?”.

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