UEFA confirma un pago a exempleada durante la gestión de Infantino, en medio de desmentidos sobre una relación sentimental

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, negó un informe según el cual una conducta inapropiada motivó un “pago de…

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, negó un informe según el cual una conducta inapropiada motivó un “pago de salida” de seis cifras realizado a una mujer durante sus años como secretario general de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés).

La UEFA confirmó el pago a la mujer y señaló que, aunque no era irregular en ese momento, desde entonces las regulaciones internas se han “endurecido”.

El periódico británico The Telegraph fue el primero en informar sobre las acusaciones de que la mujer recibió el pago debido a una relación sentimental con el cuestionado máximo dirigente del fútbol mundial.

Infantino “niega rotundamente estas acusaciones; son categóricamente falsas”, declaró un portavoz de la FIFA a The Telegraph.

“Cualquier insinuación de conducta inapropiada o de violación de los estatutos o reglamentos es difamatoria”, añadió el comunicado. CNN contactó a la FIFA para solicitar comentarios.

Desde que los controvertidos planes de Infantino y la FIFA para vender derechos comerciales y operativos parciales de la Copa del Mundo se filtraron hace dos semanas, el organismo rector mundial del fútbol ha estado bajo una enorme presión, incluso después de que esos planes fueran descartados.

La UEFA, que cuenta entre sus miembros con algunas de las naciones futbolísticas más poderosas del mundo, ha amenazado con boicotear las competiciones de la FIFA —incluida la Copa del Mundo— y ha declarado públicamente su pérdida de confianza en el liderazgo de Infantino.

Este último capítulo en la guerra civil del fútbol se desencadenó cuando The Telegraph publicó un artículo el viernes bajo el argumento de que “la UEFA pagó para silenciar a una supuesta amante de Gianni Infantino mientras él era su secretario general”.

El periódico, citando múltiples fuentes anónimas, afirmó que Infantino mantuvo una “relación con una empleada de menor rango” durante su mandato al frente de la UEFA, entre 2009 y 2016. Ella fue ascendida a un “puesto directivo más lucrativo” y recibió un “pago” al abandonar la organización, informó el diario. La UEFA también pagó sus estudios de MBA, añadió el informe. Su nombre no fue revelado en el informe.

En un comunicado enviado a CNN, la UEFA confirmó que “se realizó un pago de salida a la persona en cuestión, junto con el abono de las tasas de un curso de MBA en una escuela de negocios local”.

“El pago se ajustaba a la normativa vigente para el personal que dejaba la organización en aquel momento”, añadió el organismo. “Dichas normativas se han endurecido desde 2016 y el reglamento actual del personal —aplicable a todos los empleados de la UEFA, independientemente de su nivel jerárquico— refleja los estándares de una organización moderna y de alto perfil”.

El sábado, la FIFA emitió un comunicado en el que condenó los intentos de eludir los “estatutos, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido” de la organización.

“Cada vez resulta más evidente que algunos mantienen un esfuerzo concertado y continuo para socavar a la FIFA y a su presidente”, señaló el comunicado. “Quienes no cuentan con el apoyo de las asociaciones miembro de la FIFA no deberían tratar de conseguir mediante acusaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr a través de los procesos democráticos establecidos por la FIFA”.

“La FIFA acepta el escrutinio legítimo”, añadió el organismo. “Pero el escrutinio no autoriza a distorsionar los hechos, amplificar acusaciones sin fundamento o crear distracciones destinadas a obstaculizar el progreso. Cuando la información sea inexacta o engañosa, la FIFA la cuestionará directa y enérgicamente”.

Altos cargos de la FIFA expresaron su respaldo a Infantino tras una reunión de crisis celebrada el miércoles; sin embargo, la UEFA aún amenaza con boicotear futuras ediciones de la Copa del Mundo masculina y femenina. La organización reafirmó esta amenaza incluso después de que se descartaran los planes de venta con el argumento de que necesita garantías de que no volverá a ocurrir nada parecido.

Si esa amenaza se materializara, devaluaría enormemente cualquier Mundial, ya que seis de los 10 mejores equipos actuales, tanto del fútbol masculino como femenino, no competirían en el torneo.

FIFPRO, el sindicato de jugadores, también ha declarado que la confianza en la cúpula directiva de la FIFA “se rompió definitivamente”.

No obstante, la Conmebol —organismo rector del fútbol sudamericano que se opuso a los planes— ha manifestado que no apoyará la convocatoria de un congreso extraordinario para votar sobre el futuro de Infantino y que respetará el calendario previsto para las elecciones presidenciales, programadas para principios del próximo año.

La Confederación Africana de Fútbol, que depende más del dinero que distribuye la FIFA que otras confederaciones continentales, ha respaldado a Infantino.

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