Trump se niega a descartar una declaración de emergencia de seguridad nacional para controlar las elecciones de 2026

El presidente Donald Trump se negó en una nueva entrevista a descartar la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad…

El presidente Donald Trump se negó en una nueva entrevista a descartar la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad nacional para tratar de ejercer un mayor control sobre las elecciones intermedias de 2026.

Es la advertencia más reciente de que Trump podría intentar interferir en las elecciones no solo al afirmar, sin fundamento, que hubo fraude electoral y cuestionar los resultados después de la votación, como hizo en 2020, lo que provocó un violento disturbio en el Capitolio de Estados Unidos, sino también al tratar de asumir unilateralmente el control antes de que se emitan los votos.

En la entrevista, Wayne Allyn Root, de Real America’s Voice, planteó a Trump un escenario de ese tipo. Lo propuso como alternativa, dado que el Senado no ha logrado aprobar el proyecto de ley electoral que Trump considera prioritario, conocido como la “Ley SAVE America”.

“Si nunca logran aprobar la ‘Ley SAVE America’, tienes derecho a declarar una emergencia de seguridad nacional para las elecciones”, dijo Root. Añadió que “si declaras una emergencia de seguridad nacional como presidente de Estados Unidos, no pueden impugnarla. Solo puede ser revocada mediante una votación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Así que, si lo haces el próximo mes, tendremos identificación con foto, prueba de ciudadanía (para el registro electoral) y un límite al voto por correo”.

Fue en ese momento cuando Trump interrumpió a Root y sugirió, de manera ambigua, que esa opción efectivamente estaba sobre la mesa.

“Permítanme decir simplemente que han sucedido cosas más extrañas, ¿de acuerdo?”, dijo Trump. “Lo dejaré así”.

A pesar de los comentarios de Root, no está claro en absoluto que una maniobra de ese tipo pudiera funcionar. Y CNN pidió a la Casa Blanca más detalles sobre lo que quiso decir el presidente.

Trump suele responder a situaciones hipotéticas negándose a descartarlas, sin importar cuán extrema pueda ser la propuesta. Por lo tanto, es posible interpretar demasiado sus palabras.

Pero, como ha señalado Jake Tapper, de CNN, hay numerosas señales de que Trump al menos aspira a intentar ejercer un mayor control sobre las elecciones. Y estos métodos suelen estar claramente orientados a ayudar a los republicanos.

Una de las principales señales es la amenaza del Gobierno de lograr que el Servicio Postal de Estados Unidos no entregue las papeletas de voto por correo de los estados que no cumplan con su exigencia de entregar sus listas de votantes. Incluso muchos estados republicanos han rechazado esta solicitud, alegando preocupaciones por la privacidad.

Los demócratas tienen muchas más probabilidades de utilizar el voto por correo, una modalidad que Trump ha vinculado, sin fundamento, con un fraude generalizado. Por lo tanto, limitarlo podría beneficiar considerablemente a los republicanos.

(Los tribunales federales han bloqueado este decreto de Trump, y el Gobierno apeló recientemente ante la Corte Suprema).

Trump también se ha esforzado mucho para intentar sustentar sus afirmaciones, todavía sin fundamento, sobre un fraude generalizado. Eso incluye que el Gobierno incautara las papeletas de 2020 en el distrito de Fulton, Georgia, y el reciente discurso de Trump en horario estelar sobre la seguridad electoral, que algunos interpretaron como una declaración de intenciones, un pretexto para una participación federal más directa en las elecciones, que son administradas por los estados.

Ty Cobb, quien se desempeñó como abogado de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, dijo que interpretó el discurso del mes pasado como una “base para que declare una emergencia”.

Y Trump ha dicho ocasionalmente cosas, como lo hizo en la nueva entrevista, que sugieren que le gustaría asumir el control de las elecciones en Estados Unidos.

En febrero, instó a su partido a “tomar el control de la votación en al menos 15 lugares” y añadió: “Los republicanos deberían nacionalizar la votación”.

The Washington Post también informó en marzo que activistas pro-Trump estaban haciendo circular un posible decreto que afirmaba que la interferencia china en las elecciones de 2020 le otorgaba a Trump facultades de emergencia sobre las elecciones de 2026. Y el discurso de Trump en horario estelar se centró en China, pese a las pruebas poco sólidas.

El intenso interés de Trump en la “Ley SAVE America”, que nunca pareció tener posibilidades de ser aprobada, pero que Trump ha dicho que es fundamental, también podría interpretarse como parte de un intento por construir los argumentos para una medida más drástica.

Sin embargo, no está claro en absoluto que Trump pudiera asumir por sí mismo el control de las elecciones, como plantea Root.

Como informaron Marshall Cohen y Michael Williams, de CNN, en febrero, la Constitución dificulta que Trump pueda realmente “nacionalizar” las elecciones. Los tribunales han respaldado abrumadoramente el principio de que los estados están a cargo de las elecciones.

Por lo general, los presidentes tienen mayor autoridad para actuar unilateralmente cuando está involucrada la seguridad nacional, de ahí la importancia de invocar a China, pero algunos expertos dudan de que el intento de Trump pueda superar el escrutinio legal.

The-CNN-Wire

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