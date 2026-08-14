Trump dice que el despliegue del USS Lincoln “no fue ni de cerca lo suficientemente largo”

El presidente Donald Trump desestimó este viernes las afirmaciones de que las familias de los miembros del servicio a bordo…

El presidente Donald Trump desestimó este viernes las afirmaciones de que las familias de los miembros del servicio a bordo del USS Abraham Lincoln tienen preocupaciones sobre las condiciones a bordo del portaaviones, que ha estado desplegado durante casi nueve meses apoyando operaciones en Medio Oriente.

En cambio, Trump afirmó que el largo despliegue del buque en realidad no había sido lo suficientemente largo.

“No, no lo están”, dijo Trump cuando los reporteros le preguntaron en la Base Conjunta Andrews sobre los familiares de quienes están a bordo del buque que expresan preocupación por la salud mental y las condiciones de vida de sus familiares.

Dijo que el Lincoln saldría pronto de la región y sería reemplazado por “otro buque muy similar”.

Pero cuando se le preguntó si los ocho meses y medio del Lincoln en el mar eran demasiado, Trump afirmó que ocurría lo contrario.

“No, no, no. Ni de cerca lo suficientemente largo”, dijo antes de girar abruptamente para abordar el Air Force One.

Varios legisladores demócratas están pidiendo respuestas después de que las familias de marineros a bordo del Lincoln expresaran preocupación por el deterioro de las condiciones de vida y el empeoramiento de la salud mental durante el despliegue récord del buque.

Desde que el Lincoln salió de su puerto base de San Diego el pasado noviembre, el portaaviones ha estado desplegado por más de 250 días después de ser redirigido a Medio Oriente para apoyar las operaciones de Estados Unidos en la guerra con Irán, que ahora entra en su sexto mes. Con aproximadamente 5.000 marineros e infantes de marina a bordo, no ha hecho escala en puerto en más de 200 días, estableciendo un récord moderno de días consecutivos en el mar, según el senador Richard Blumenthal.

El grupo de portaaviones USS George Washington, que finalizó una visita a puerto en Vietnam el 5 de agosto, se dirige actualmente a Medio Oriente para reemplazar al Lincoln, dijo a CNN el jueves un funcionario estadounidense. El funcionario señaló que el relevo había sido planificado previamente. No estaba claro de inmediato cuándo llegaría el Washington.

El jueves, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que las condiciones en el Lincoln habían sido “completamente tergiversadas” mientras hablaba con reporteros en un viaje a Centroamérica, aunque no especificó sus objeciones con la cobertura.

“Nos aseguramos de que cada buque, cada tripulación, cada capitán tenga todo lo que podamos proporcionarles en cada momento”, dijo. “Algunos despliegues son más largos que otros, y ⁠tengo más respeto y gratitud por esos marineros que nadie. Lo que hacen en alta mar, en esas condiciones austeras, con menos escalas en puerto — es increíble.”

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