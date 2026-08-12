Trump anuncia que Karoline Leavitt dejará el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca a finales de agosto

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de agosto, anunció el presidente…

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de agosto, anunció el presidente Donald Trump este miércoles.

La inminente salida de una de las aliadas más cercanas del presidente dentro de la Casa Blanca marca un importante cambio en la operación de prensa del Gobierno, a menos de tres meses de las elecciones intermedias.

Al describirla como “una de mis asesoras de mayor confianza”, Trump dijo en una publicación en redes sociales que Leavitt “dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, una decisión que entiendo y respeto totalmente”.

Trump añadió que Leavitt continuará desempeñándose como asesora externa.

La salida ocurre en un momento difícil para Trump, quien enfrenta bajos índices de aprobación en medio de la guerra en curso con Irán y los altos precios de la gasolina, mientras la mayoría de los estadounidenses dice que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país.

Leavitt, de 28 años, hizo historia como la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven de la historia y también como la primera mujer embarazada en ocupar el puesto, que implica una intensa presión. Regresó al podio de la sala de prensa el mes pasado después de una breve licencia por maternidad.

Leavitt ocupó un cargo de menor rango durante el primer mandato de Trump, pero se convirtió en una de sus portavoces más eficaces y leales durante su segundo mandato. Ha cultivado una imagen personal como una defensora férrea del presidente y de sus políticas, enfrentándose con periodistas que hacen preguntas difíciles y dando la bienvenida a medios más afines.

Detrás del micrófono y en las redes sociales, también se ha presentado como una esposa devota y madre trabajadora: ha llevado a su hijo pequeño, Niko, al Air Force One y a la Oficina Oval, ha posado para fotografías con su esposo durante las celebraciones de Pascua y Halloween de la Casa Blanca, ha horneado un pastel de manzana desde cero y ha disfrutado de momentos de ternura con su hija recién nacida, Viviana.

Como suele ocurrir con las redes sociales, las imágenes ocultan las exigencias de su trabajo.

“La verdad es que, desde que regresé a la Casa Blanca después del nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen mientras dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que requiere el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca”, escribió el miércoles en una publicación en redes sociales, en la que calificó su decisión de “agridulce”.

El presidente, quien considera que él mismo es su mejor portavoz, ha sido exigente con quienes hablan en su nombre. Después del nacimiento de su hija el 1 de mayo, Leavitt se tomó aproximadamente un mes de licencia fuera de la Casa Blanca, durante el cual el presidente la llamó con frecuencia y, en ocasiones, le preguntó cuándo planeaba regresar, según una persona familiarizada con las conversaciones.

Cuando nació el primer hijo de Leavitt, en julio de 2024, solo se tomó cuatro días de licencia y regresó a la campaña electoral al día siguiente de que el entonces candidato Trump fuera víctima de un intento de magnicidio en Butler, Pensilvania.

“Me hizo volver al trabajo mucho antes de lo que probablemente habría esperado o deseado”, reflexionó posteriormente en una entrevista con Megyn Kelly.

Cuando Leavitt regresó al podio de la Casa Blanca el mes pasado, reconoció que equilibrar el exigente trabajo con la crianza de dos niños pequeños era “un desafío”. Pero agregó en ese momento: “Considero que esto es más que un trabajo; lo considero servicio público”.

Leavitt se postuló al Congreso en su estado natal de Nueva Hampshire después del primer mandato de Trump, pero perdió en las elecciones generales. Luego, durante la campaña presidencial de 2024, se convirtió en una figura de confianza que rápidamente pasó a formar parte de su círculo íntimo.

Ahora, a medida que se intensifican las elecciones intermedias de 2026, Leavitt podría convertirse en una importante portavoz externa.

“El presidente Trump me ha pedido que continúe sirviéndole como una de sus principales asesoras desde fuera, y siempre seguiré siendo una defensora abierta de MAGA y del Partido Republicano”, escribió este miércoles.

Durante la reciente licencia por maternidad de Leavitt, las sesiones informativas de la Casa Blanca se volvieron considerablemente menos frecuentes. El equipo de prensa colocó frente al atril a altos funcionarios como el vicepresidente, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, apariciones especiales que tuvieron distintos niveles de éxito.

Vance dijo este miércoles que Leavitt “tiene uno de los trabajos más difíciles del Gobierno”, y agregó en una publicación en X: “y sé lo difícil, pero también gratificante, que puede ser un trabajo constante como este para un padre joven”.

Hasta la tarde de este miércoles, algunos integrantes del personal de la Casa Blanca no sabían de inmediato quién reemplazaría a Leavitt, según una fuente.

Y encontrar un reemplazo para una de las mujeres más visibles del Gobierno de Trump podría ser complicado.

Leavitt ha ocupado el cargo durante 18 meses, lo que la convierte en la segunda secretaria de prensa que más tiempo ha permanecido en el puesto durante los mandatos de Trump. Sarah Huckabee Sanders, ahora gobernadora de Arkansas, ocupó el cargo durante poco menos de dos años en el primer mandato de Trump. Kayleigh McEnany ocupó el puesto durante ocho meses, Stephanie Grisham durante 10 meses y Sean Spicer durante seis meses.

Ha habido cierta rotación en la oficina de prensa de la Casa Blanca durante el segundo mandato de Trump. Taylor Budowich, quien se desempeñaba como secretario general adjunto de comunicaciones, dejó el cargo después de ocho meses. Dos integrantes del equipo de Leavitt, Harrison Fields y Abigail Jackson, también se fueron.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, elogió el desempeño de Leavitt y dijo este miércoles que ella “ha sido la mejor compañera de equipo”.

“Aunque este es un día triste, estamos muy felices por ella y su familia. Nunca es un ‘adiós’. Siempre es un ‘nos vemos más adelante’”, escribió en X.

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