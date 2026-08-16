“Territorio inexplorado”: el segundo embalse más grande de EE.UU. cae a un mínimo histórico

El lago Powell, el segundo embalse más grande de Estados Unidos, suministra agua y electricidad a millones de personas en…

El lago Powell, el segundo embalse más grande de Estados Unidos, suministra agua y electricidad a millones de personas en el oeste del país. Ahora, su nivel cayó al más bajo jamás registrado, la señal más reciente de la alarmante crisis que atraviesa el río Colorado, afectado por la sequía.

El nivel del embalse descendió el sábado a 3.519,91 pies, superando el mínimo histórico de 3.519,92 pies registrado en abril de 2023, según datos de la Oficina de Recuperación de Estados Unidos publicados este domingo. Ahora está a poco menos de 30 pies del punto en el que su represa ya no podrá generar energía hidroeléctrica.

El récord se produce nueve días después de que el lago Mead, ubicado río abajo y el embalse más grande de Estados Unidos, cayera a su nivel más bajo desde que comenzó a llenarse hace nueve décadas. “Estamos en territorio inexplorado”, dijo Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah.

Los lagos Mead y Powell, que son esencialmente un enorme embalse dividido por el Gran Cañón, contienen poco menos del 60 % del total de agua almacenada actualmente en la cuenca del río Colorado. La caída sin precedentes de estos enormes cuerpos de agua, que llevan más de 20 años reduciéndose, pone de relieve la situación crítica del río que los alimenta.

Conocido como una fuente vital para el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado nace en las Montañas Rocosas, alimentado por el deshielo de la capa de nieve, y desemboca en el golfo de California, en México. Suministra agua a unos 40 millones de personas y permite regar más de 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas en siete estados: California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Wyoming, Colorado y Utah.

La sequía y el aumento de las temperaturas, agravados por el cambio climático, junto con años de elevado consumo de agua, han hecho que esta crucial vía fluvial se reduzca alrededor de un 20 % desde 2000. Los lagos Mead y Powell se han visto gravemente afectados.

El lago Powell, que se extiende por partes de Arizona y Utah, se formó detrás de la represa Glen Canyon, construida en la década de 1950. El enorme embalse comenzó a llenarse en 1963 y tardó 17 años en alcanzar su nivel máximo de 3.700 pies sobre el nivel del mar.

A menudo se lo describe como una “cuenta bancaria” de agua que puede utilizarse durante los años secos para enviar suministros río abajo a ciudades, explotaciones agrícolas y empresas.

El nivel del embalse siempre ha fluctuado. Cada año, entre mayo y julio, aumenta gracias a la escorrentía provocada por el deshielo. Después disminuye durante el resto del año, dejando las características marcas conocidas como “anillos de bañera” a lo largo de sus costas rocosas.

Sin embargo, este año, al igual que en muchos de los últimos años, Powell se ha visto afectado por la escasez de nieve: el invierno pasado fue uno de los más secos y cálidos jamás registrados en el oeste de Estados Unidos.

Una de las principales preocupaciones es el impacto en la generación de energía. La fuerza del río Colorado mueve las ocho enormes turbinas de la represa Glen Canyon, que producen cada año suficiente electricidad para abastecer a casi 500.000 hogares. Colorado, Utah, Wyoming, Nuevo México, Arizona, Nevada y Nebraska dependen de esa energía.

El embalse podría estar acercándose rápidamente al llamado “nivel mínimo para generación de energía”, situado en 3.490 pies, cuando el nivel del agua será demasiado bajo para hacer girar las turbinas y producir electricidad.

Este “umbral alarmante” se alcanzará este año a menos que se adopten “medidas extraordinarias”, dijo Brad Udall, investigador sénior sobre agua y clima de la Universidad Estatal de Colorado. Entre esas medidas están reducir las descargas de agua del lago Powell y desde zonas río arriba, añadió.

El escenario más alarmante sería que el lago Powell alcanzara el llamado nivel de “embalse muerto”, por debajo de los 3.370 pies. En ese punto, el agua ya no podría fluir río abajo desde la represa.

Es muy difícil imaginar que eso ocurra, dijo Schmidt, de la Universidad Estatal de Utah. “Esperaría que se tomaran medidas drásticas para reducir el consumo de agua y evitar que esto ocurra. Pero ¿quién sabe?”.

Un portavoz de la Oficina de Recuperación dijo que tanto la agencia como el Departamento del Interior siguen “comprometidos con reducir el riesgo conjunto de que los lagos Powell y Mead caigan por debajo de niveles críticos, con el fin de proteger infraestructura esencial y seguir satisfaciendo las necesidades de agua y energía hidroeléctrica de la cuenca”.

Actualmente, los expertos no creen que exista el riesgo de que las personas se queden sin agua en sus grifos. La crisis del río Colorado avanza lentamente y muchos administradores de recursos hídricos han tomado medidas para prepararse.

Ciudades como Phoenix y Tucson “son muy conscientes de que serán las primeras en enfrentar recortes” y han tomado medidas para garantizar que cuentan con suministros de respaldo suficientes para satisfacer la demanda, dijo Sarah Porter, directora del Centro Kyl para Políticas del Agua de la Universidad Estatal de Arizona. Sin embargo, aunque las ciudades pueden pagar por fuentes alternativas de agua, esto podría ser menos viable para las tribus y las comunidades más pequeñas a lo largo del río Colorado, añadió.

El mínimo histórico del lago Powell se produce mientras los siete estados que comparten el agua del río Colorado esperan conocer qué recortes se impondrán. Después de años de difíciles negociaciones entre los estados sin que se alcanzara un acuerdo, las autoridades federales intervinieron y se espera que publiquen en los próximos días un plan que detalle las reducciones exactas que deberán aplicar los estados hasta 2028.

Existe cierta esperanza de que el fenómeno climático de El Niño, que suele traer lluvias y nevadas más frecuentes al suroeste, pueda ayudar. Pero los expertos advierten que hará falta más de un invierno muy lluvioso para sacar al río Colorado de la crisis.

“Ni siquiera una capa de nieve récord este invierno será suficiente para sacarnos de la zona de peligro”, dijo Porter.

The-CNN-Wire

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