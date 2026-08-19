Sube a 314 el saldo de muertos por el terremoto que sacudió a Colombia hace más de una semana

El número de muertos por el terremoto que sacudió Colombia hace más de una semana aumentó a 314, mientras los…

El número de muertos por el terremoto que sacudió Colombia hace más de una semana aumentó a 314, mientras los equipos de socorro continúan la búsqueda de 262 personas desaparecidas, informó este miércoles el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario señaló que 4.437 personas resultaron heridas y que hay 30.664 viviendas destruidas, mientras otras 136.946 sufrieron daños. La emergencia también dejó 302 edificios colapsados y 5.809 afectados, además de 3.470 centros educativos y 352 centros de salud con algún nivel de afectación.

De la Espriella expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. “Seguimos acompañándolos en este momento de profundo dolor”, dijo.

Sobre las personas desaparecidas, el presidente dijo que el Gobierno concentra sus esfuerzos en encontrarlas con vida. “Los mayores esfuerzos del gobierno están direccionados a rescatar ojalá dios quiera a estas 262 personas con vida. nuestros organismos de socorro continuan trabajando en las labores de busqueda, rescate y atención”.

El sismo causó graves daños en varias zonas del occidente y centro del país, con Cali y Pereira entre las ciudades más afectadas, además de Buenaventura, Quibdó y Manizales.

“Estas cifras, queridos compatriotas, muestran la magnitud de la tragedia. Nuestra prioridad sigue siendo encontrar con vida a las personas desaparecidas, atender a los heridos y garantizar la protección y ayuda a cada familia colombiana afectada por esta tragedia”, agregó el presidente.

De la Espriella anunció además que este miércoles 19 de agosto, a las 5:00 pm (hora local), durante el Consejo de Ministros, firmará junto con su gabinete el decreto de emergencia económica para atender las consecuencias del terremoto.

De la Espriella explicó que la medida busca generar espacio fiscal para responder a la emergencia, en medio de las dificultades de las finanzas públicas. El Gobierno revisará y reducirá gastos de programas de la administración anterior que no considere prioritarios y buscará fuentes adicionales de financiación.

El mandatario aseguró que las facultades extraordinarias que se deriven del decreto no serán un “cheque en blanco” y sostuvo que los recursos serán destinados exclusivamente a la atención de la emergencia y a la reconstrucción de las zonas afectadas.

The-CNN-Wire

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