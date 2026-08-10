Shakira, Maluma, Thalía y otras celebridades envían mensajes de apoyo tras el terremoto en Colombia

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo lugar este lunes 10 de agosto en Colombia, diversas celebridades enviaron mensajes…

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo lugar este lunes 10 de agosto en Colombia, diversas celebridades enviaron mensajes de apoyo al país sudamericano y expresaron su solidaridad con los damnificados.

En su cuenta de Instagram, Shakira compartió un mensaje donde asegura que su corazón está con todos aquellos que sintieron el sismo y con las familias que atraviesan momentos de angustia. Además, la cantante destacó que los colombianos saben unirse y sostenerse unos a otros en momentos como este. Finalmente, expresó que envía toda su fuerza y amor y recomendó mantenerse atentos para poder enviar ayuda al país apenas sea posible.

También en Instagram, Maluma escribió “qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas”. En su mensaje señaló que más adelante compartirá formas de ayudar a las personas que lo necesiten y pidió fuerza y unión a sus compatriotas.

Otro artista que se solidarizó con Colombia fue J Balvin, quien publicó un mensaje donde envió fuerza a las personas y familias afectadas y aseguró que hará lo necesario para ayudar a superar la situación.

El cantante Camilo afirmó en Instagram que tiene un “hueco en la panza” después de que sus amigos le contaran cómo se vivió el terremoto en Colombia. El intérprete publicó un video junto a su esposa, Evaluna, donde anuncia que pone a disposición de sus seguidores la fundación The House Project, perteneciente a la familia Montaner, con el objetivo de apoyar a los damnificados, tal como hicieron ambos con las personas afectadas por el terremoto que golpeó Venezuela en junio. En la misma línea, Ricardo Montaner dijo que sus oraciones y pensamientos están con Colombia.

Marc Anthony se sumó al apoyo a Colombia con un mensaje en el que envió un “abrazo inmenso” y afirmó que sus oraciones están con las personas afectadas por el sismo.

A su vez, Ryan Castro lamentó lo sucedido y aseguró que pueden contar con él para ayudar a las personas afectadas.

En su cuenta de X, la mexicana Thalía dijo que se siente “destrozada” y pidió orar por los colombianos y por la humanidad. En el mismo mensaje envió fuerza, amor y luz a todas las personas que atraviesan este difícil momento.

Sebastián Yatra escribió: “Estamos más juntos que nunca en estos momentos”. Al mismo tiempo, Manuel Turizo dijo que está al pendiente para brindar apoyo a las víctimas.

Junto a una imagen donde se lee “Fuerza, Colombia”, Nicky Jam publicó un mensaje en el que confiesa que no tiene palabras para comentar el drama que vive Colombia. Además, el cantante agregó que Colombia siempre le ha dado amor y que ahora le corresponde devolvérselo.

Finalmente, Sofía Vergara y Karol G compartieron publicaciones en Instagram con una guía para brindar apoyo tras el terremoto, sin comentarios adicionales al respecto.

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