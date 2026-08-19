“Será mejor que me traten como un testigo hostil”, dice asociado de Suge Knight en el juicio por el asesinato de Tupac Shakur

El juicio por asesinato relacionado con el tiroteo fatal de Tupac Shakur ha captado la atención de Estados Unidos, pero…

El juicio por asesinato relacionado con el tiroteo fatal de Tupac Shakur ha captado la atención de Estados Unidos, pero en el segundo día, un testigo estrella dijo que preferiría estar en cualquier otro lugar.

“¿Usted no se ofreció voluntariamente para venir ni nada por el estilo?”, preguntó el fiscal Binu Palal, dirigiéndose a James McDonald, exintegrante de la pandilla Mob Piru Bloods.

“En absoluto”, respondió McDonald.

El testimonio reticente del exasociado del propietario de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, proporcionó el momento más impactante el martes en el juicio por asesinato de Duane “Keffe D” Davis, mientras aumentaban las emociones en torno a la muerte del rapero éxito de ventas y la mayor estrella del sello Death Row.

A pesar de describirse a sí mismo como un “testigo hostil” que solo compareció tras recibir una citación judicial, McDonald ofreció un testimonio notablemente franco sobre el violento conflicto entre las pandillas callejeras Crips y Bloods en Los Ángeles.

“Cada vez que te involucras en la vida de pandillas, va a haber violencia en cualquier momento”, dijo McDonald, quien estaba a cargo de la seguridad en el Club 662 de Knight en Las Vegas la noche en que Shakur fue asesinado.

Palal le preguntó a McDonald si recordaba alguna ocasión en la que estuviera presente y los desacuerdos se volvieran violentos.

“¿En serio? No me preguntes eso aquí”, respondió McDonald. “Puedo decir que de ambos lados, cuando cada barrio se encontraba con el otro, había mucha tensión, eso sí lo diré”.

La noche del tiroteo de Shakur, McDonald dijo que estaba ayudando a coordinar la seguridad en el Club 662, el local nocturno operado por Knight y el destino previsto para él y Shakur cuando fueron baleados en su vehículo a aproximadamente 1,6 km de distancia.

Los investigadores dicen que Davis obtuvo el arma utilizada para asesinar a Shakur y estaba en el vehículo desde el cual se realizaron los disparos. Los fiscales sostienen que el asesinato fue parte de un intercambio de violencia entre los Crips y los Bloods relacionado con el sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, quien se cree que apretó el gatillo y murió en un tiroteo de pandillas separado dos años después.

McDonald, ahora un abuelo de 61 años que dice haberse retirado de esa vida, señaló que la disputa continua entre Death Row, el principal sello de rap de la costa oeste, y Bad Boy Records, controlado por Sean “Puffy” Combs en la costa este, reavivó lo que se había convertido en una especie de guerra fría entre Crips y Bloods.

“Había paz, y cuando las dos compañías discográficas se involucraron, Bad Boy fue con Keffe D, y Suge vino con nosotros”, dijo McDonald. “Así que eso lo mezcló todo, y sí, tuvimos problemas”.

McDonald, con su gorra negra de los Atlanta Braves doblada y colocada sobre el estrado de los testigos, se movía frecuentemente incómodo durante el interrogatorio sobre las actividades específicas de otras personas involucradas en las pandillas. Aunque McDonald ha renunciado a la vida de pandillero —y reconoció que aún no le agrada Davis personalmente—, no había manera de que fuera un delator, ni siquiera por orden judicial.

“Me estás haciendo preguntas, no puedo responder esas preguntas”, dijo McDonald, mirando ocasionalmente al juez con la vana esperanza de ser excusado de dar detalles.

“Habla con tu abogado, hombre”, dijo McDonald directamente a Davis cuando le preguntaron por nombres específicos de personas que estaban en el Club 662 la noche del asesinato. “Este tipo está delirando”.

McDonald se enfureció con el abogado defensor Michael Sanft cuando le pidieron que diera más detalles sobre la actividad de pandillas, argumentando que eso solo haría que Davis se viera peor.

“¡Yo no voy a mandarlo a prisión. ¡Tú eres el que lo va a hacer!”, le gritó McDonald al abogado.

Aunque él mismo no presenció el asesinato de Shakur, James McDonald –cuyo hermano Alton “Buntry” McDonald estuvo involucrado en el ataque a Anderson la noche del asesinato de Shakur– dice que la gente de su pandilla supo de inmediato que habría represalias inmediatas por el tiroteo, incluso antes de que Shakur muriera seis días después.

“La gente se fue de Las Vegas esa misma noche, después de enterarse, se subieron a sus autos y se fueron a casa, porque era una situación”, dijo. “A Pac le dispararon. La represalia es una realidad. Vamos, hombre. Era en serio, de verdad”.

Después del contundente testimonio de McDonald, los jurados escucharon a Reggie Wright, Jr., quien en ese momento se había convertido en el jefe oficial de seguridad de Death Row Records, mientras aún trabajaba como agente de policía juramentado en Compton, California.

Wright —quien testificó desde un scooter eléctrico debido a los efectos del covid prolongado— le dijo al tribunal que su trabajo para la organización de Knight, el cual realizaba junto con otros empleos de seguridad privada, era diferente al papel de McDonald, de quien reconoció saber que pertenecía a la pandilla Bloods.

“Si bien ellos no eran seguridad oficial, ¿diría usted que proporcionaban una forma diferente de seguridad?”, preguntó Palal.

“Eso sería justo. Sí, es correcto”, respondió Wright.

Wright reconoció que las tensiones entre las costas habían ido en aumento, y que incluso había asignado un segundo guardia de seguridad a Shakur después del lanzamiento de su notoria canción de enfrentamiento, “Hit ‘Em Up”, que atacaba directamente a Bad Boy Records de Combs y a su principal artista, Christopher “Biggie Smalls” Wallace.

Wallace fue asesinado en otro tiroteo desde un automóvil seis meses después en Los Ángeles, un crimen que nunca ha sido resuelto.

Wright reconoció que su segundo agente asignado a Shakur terminó faltando al trabajo la noche del asesinato. Aunque Knight y Shakur eran seguidos por seguridad, estaban solos en su BMW negro.

“Por alguna razón, no se presentó”, dijo Wright sobre el agente ausente.

Wright fue mencionado en julio por Davis en una entrevista en la cárcel como una posible persona que realmente orquestó el asesinato de Shakur. En la corte, Wright volvió a negar la acusación.

“¿Tuvo usted algo que ver con el asesinato de Tupac Shakur?”, preguntó Palal.

“Absolutamente no”, respondió Wright.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.