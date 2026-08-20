Scott Jennings surge como un favorito para sustituir a Karoline Leavitt en el cargo de secretario de Prensa de la Casa Blanca

Scott Jennings se ha convertido en uno de los favoritos iniciales para ser el próximo secretario de Prensa de la…

Scott Jennings se ha convertido en uno de los favoritos iniciales para ser el próximo secretario de Prensa de la Casa Blanca, dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto, aunque todas enfatizaron que el proceso está lejos de concluir.

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, se reunió recientemente con Jennings, colaborador de CNN, en el restaurante Mastro’s Steakhouse en Washington, a petición de la Casa Blanca, dijeron dos fuentes familiarizadas con la reunión, y varios miembros del personal creen que cuenta con su respaldo.

“Es competente y se desenvuelve bien en televisión”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca sobre el interés de Wiles en Jennings, quien durante mucho tiempo fue asesor del senador Mitch McConnell y también trabajó en la administración de George W. Bush.

CNN se puso en contacto con Jennings.

El veterano estratega del Partido Republicano es solo uno de varios candidatos que han despertado el interés de la Casa Blanca, y una fuente dijo que Wiles planea reunirse con varios otros posibles aspirantes antes de tomar cualquier decisión. Con la salida de Karoline Leavitt a finales de mes y las elecciones de mitad de término a menos de tres meses, la Casa Blanca enfrenta una vacante importante, pero los funcionarios han insistido en que no están apresurando el proceso.

Otro funcionario de la Casa Blanca rechazó la idea de que Wiles esté respaldando a alguien en este momento y dijo que la secretaria general se tomará su tiempo para encontrar a la persona adecuada.

Wiles busca a una persona “adulta” que entienda cómo funciona el cargo y pueda mantener un nivel de profesionalismo como rostro del Gobierno, dijeron dos fuentes. El candidato probablemente será alguien externo.

El presidente Donald Trump también ha dicho a su equipo que está dispuesto a tomarse su tiempo para evaluar sus opciones y que no tiene prisa por tomar una decisión, dijeron funcionarios. Está considerando volver a recurrir a un grupo rotativo de funcionarios del gabinete para encargarse de las sesiones informativas con la prensa durante un período indefinido, informó previamente CNN.

Aun así, los comentarios sobre Jennings han aumentado en los últimos días.

Cuando Abby Phillip, de CNN, le preguntó el miércoles si estaba siendo entrevistado para el cargo, Jennings evitó responder directamente.

“No tengo ningún comentario al respecto”, dijo en “NewsNight”, mientras parecía aprovechar la oportunidad para demostrar que entiende la importancia del cargo.

“Creo que todo presidente merece una defensa buena y sólida y alguien que pueda salir y explicar lo que está haciendo, porque el Gobierno está haciendo tantas cosas”, dijo Jennings. “El pueblo estadounidense merece que alguien salga y le cuente lo que está pasando con su presidente y con el Gobierno tanto como sea posible. Ese trabajo es el conducto hacia la transparencia frente a las cámaras y también entre bastidores, y eso es una parte importante”.

Jennings se negó a decir si había estado en comunicación con la Casa Blanca específicamente sobre el cargo o si aceptaría el puesto si se lo ofrecieran. Una fuente insistió en que no está buscando el cargo y señaló que el operador político vive en Kentucky con sus cuatro hijos en edad escolar.

Una parte importante de las conversaciones en curso sobre quién debería reemplazar a Leavitt consiste en encontrar a alguien que pueda trabajar estrechamente con los periodistas entre bastidores, además de ser un férreo defensor de Trump frente al podio.

Leavitt forma parte de un pequeño grupo de asesores en quienes el presidente confía y a quienes escucha, y el equipo quisiera que su reemplazo tuviera una posición similar. Leavitt, por ejemplo, suele expresar su opinión durante reuniones privadas con Trump, incluso sobre asuntos que están fuera del ámbito de las comunicaciones.

Y algunos funcionarios han expresado preocupación de que elegir a una persona como Jennings, de quien Trump ha dicho que “da la imagen adecuada” y que se desenvuelve bien en televisión, pueda servir principalmente como rostro público para transmitir los mensajes.

“¿Puede hacer todo el trabajo entre bastidores que ha hecho que Karoline sea tan eficaz? Nadie lo sabe”, dijo a CNN un asesor de Trump.

Mientras tanto, crece la preocupación entre los miembros del personal de la Casa Blanca por la inminente salida de Leavitt, quien anunció la semana pasada que dejaría el cargo a finales de mes para pasar más tiempo con su joven familia.

“Es reflexiva, no es impulsiva, realmente entiende el trabajo. Una persona externa no entiende cómo funciona”, dijo un funcionario de la Casa Blanca. “A veces parece que ella y Susie (Wiles) son las únicas personas que mantienen unido este lugar”.

Al menos una de las personas cuyo nombre se mencionaba con frecuencia como posible aspirante al cargo de secretaria de Prensa se retiró de la contienda esta semana. Alina Habba, exabogada y asesora política de Trump que se desempeñó brevemente como fiscal federal interina para el Distrito de Nueva Jersey, dijo el miércoles que no busca el puesto.

“Me halaga que las probabilidades de Kalshi me tengan en cuenta, pero no estoy en la contienda por ningún cargo”, publicó Habba en X.

Al mismo tiempo, otro nombre ha entrado en la lista de posibles candidatos. Después de la tormenta mediática alrededor de Natalie Harp, el presidente bromeó con asesores con que quizá designaría a su asistente ejecutiva para el cargo, según una fuente.

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