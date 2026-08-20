Sandra Bullock habla sobre la pérdida de su pareja Bryan Randall y su lucha privada contra la ELA

Sandra Bullock habló sobre la pérdida de su pareja, Bryan Randall, y la lucha que él mantuvo en privado contra…

Sandra Bullock habló sobre la pérdida de su pareja, Bryan Randall, y la lucha que él mantuvo en privado contra la enfermedad neurodegenerativa esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“No tenía permitido hablar de ello”, dijo Bullock, en referencia al diagnóstico de Randall. “Eso fue lo que me pidió y traté… lo respeté”, contó en el podcast “SmartLess”, presentado por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, en un episodio de acceso anticipado publicado esta semana.

Randall murió en 2023 a los 57 años.

La esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA o enfermedad de Lou Gehrig, afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que controlan los músculos de las partes superior e inferior del cuerpo.

Las personas con esta enfermedad pierden el control del movimiento muscular y, con el tiempo, la capacidad de comer, hablar, caminar y, finalmente, respirar.

“Sé por qué me pidió que no lo hiciera”, dijo sobre la petición de Randall de mantener su enfermedad en privado, y contó que, especialmente durante la pandemia mundial de covid-19, cargar con el peso del diagnóstico “me aisló durante el proceso”.

La ganadora del Oscar reveló que su hermana, Gesine Bullock-Prado, fue la única persona que supo del diagnóstico de Randall “durante un tiempo”, pero posteriormente la actriz decidió contárselo a sus amigas cercanas Jennifer Aniston y Amanda Anka, esposa de Bateman.

“Empecé a vivir el duelo por Bryan cuatro años antes de que muriera”, dijo Bullock, y añadió que él “estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación”.

Bullock hizo pública su relación con Randall, un modelo convertido en fotógrafo, en 2015. La pareja crió conjuntamente a Louis y Laila, los hijos de Bullock, así como a Skylar Staten Randall, hija de Randall de una relación anterior.

“Mi persona se fue mucho antes de que su cuerpo se fuera”, dijo Bullock, y añadió: “No creo haber procesado eso hasta después de su muerte, porque simplemente estás en una caminadora que no se detiene”.

Se sabe poco sobre las causas de la enfermedad y no existe cura. La afección es ligeramente más común entre los hombres que entre las mujeres.

Bullock recordó la experiencia de cuidar a Randall y a su familia durante ese difícil período.

“Hay que planificar en silencio. Y soy muy buena planificando cuando se trata de enfermedades”, dijo, y añadió que su padre había sufrido “accidentes horribles” y su madre había tenido cáncer.

“No me asusta; la enfermedad en sí no me asusta. Puedo ver y estar cerca de casi cualquier cosa”, dijo. “Pero tenía dos hijos pequeños que estaban atravesando todo esto, especialmente una niña que veía [a Randall] como una figura paterna”.

Elogió a sus hijos y expresó su agradecimiento a las cuatro enfermeras “increíbles” que la ayudaron a cuidar de Randall.

A principios de este año, Bullock dijo a People que, tras perder a Randall, se concentró en sanar, consolar a sus hijos y asegurarse de que ella y su familia estuvieran “en el mejor lugar posible” antes de regresar al trabajo.

Bullock ha pasado gran parte de este verano promocionando “Practical Magic 2”, que llegará a los cines el próximo mes. En la esperada secuela de la película de 1998, Bullock retoma el papel de Sally Owens en la cinta de fantasía romántica sobre una familia de brujas de varias generaciones.

El episodio de Bullock de “SmartLess” estará disponible en todas las plataformas de podcasts el 24 de agosto.

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