“Sacudimos al mundo”: progresista Abdul El-Sayed se impone en primarias demócratas al Senado de Michigan, según proyecciones

Abdul El-Sayed se dirigió a los medios el miércoles por la mañana tras su victoria proyectada en las primarias demócratas…

Abdul El-Sayed se dirigió a los medios el miércoles por la mañana tras su victoria proyectada en las primarias demócratas al Senado de Michigan, y afirmó que, “como dijo Muhammad Ali, hemos sacudido al mundo”.

Con el 99 % de los votos escrutados, El-Sayed tenía la ventaja por menos de 15.000 votos de un total de más de 1,5 millones de votos emitidos. Celebró la participación récord en las primarias del Senado, y dijo que “cuando 500.000 votantes más acuden a participar en el proceso de elección de un candidato, significa que sus voces han sido escuchadas”.

La victoria de Abdul El-Sayed representa un triunfo para los líderes progresistas nacionales, incluidos el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, así como una derrota para los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, quienes lideran, respectivamente, el grupo parlamentario demócrata del Senado y el comité de campaña demócrata del Senado.

Además, las de Michigan son unas primarias clave para las posibilidades del partido de recuperar el control de la cámara alta del Congreso.

El-Sayed, exfuncionario de salud pública del condado de Wayne, derrotó a la representante Haley Stevens, congresista moderada del distrito 11 de Michigan, en una reñida contienda marcada por profundas divisiones dentro del partido en materia de políticas, ideología y estrategia de campaña.

El-Sayed logró una victoria a pesar de los US$ 60 millones provenientes de grupos externos que respaldaban a Stevens. El mayor de estos grupos, United Democracy Project —el brazo de super PAC del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC)— se convirtió en un punto álgido de la contienda, alimentando intensos debates sobre la financiación de campañas y la política estadounidense hacia Israel.

El-Sayed, un crítico declarado de la guerra en Gaza que ha acusado a Israel de cometer un genocidio, aprovechó la intervención del AIPAC para intensificar sus críticas a Israel y generar dudas sobre la integridad de Stevens. El financiamiento recibido por Stevens también reforzó un contrapunto más amplio entre el establishment y la oposición, encarnada en El-Sayed.

Con todo, en declaraciones a la prensa después de su victoria, El-Sayed buscó reafirmar su apoyo a la comunidad judía estadounidense. “Quiero que sepan que mi compromiso con su seguridad, mi compromiso con la seguridad de la comunidad judía, es el mismo que tengo con la seguridad de mis propias hijas”.

Al combinar esto con un enfoque en la atención médica universal, el apoyo a los trabajadores y las reformas del financiamiento de campañas, El-Sayed se impuso en la reñida contienda de primarias, que se convirtió en un reflejo del debate nacional sobre el rumbo del Partido Demócrata.

Tanto El-Sayed como Stevens se mostraron conciliadores en sus declaraciones a sus seguidores después de la medianoche del martes, instando a la unidad del partido y atacando al rival republicano, Mike Rogers.

Acompañado por líderes del partido, incluida la senadora estatal Mallory McMorrow, una antigua rival que se retiró de la contienda el mes pasado, El-Sayed reiteró el llamado a la acción para la campaña de otoño (boreal).

El presidente del partido estatal, Curtis Hertel, presentó a El-Sayed y elogió efusivamente su campaña. “Después de anoche, un luchador, un verdadero luchador, y eso es lo que la gente quiere: Abdul El-Sayed será nuestro próximo senador de Estados Unidos”, dijo.

La cúpula demócrata también elogió al candidato progresista Abdul El-Sayed por su victoria, tras haber manifestado extraoficialmente su apoyo a su oponente durante la contienda. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la presidenta del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, la senadora Kirsten Gillibrand, emitieron un comunicado tras la victoria, en el que elogiaron a El-Sayed por “una campaña enérgica que inspiró a miles de habitantes de Michigan”.

Grupos republicanos clave también reaccionaron a la victoria de El-Sayed, anticipando la intensa contienda electoral de mitad de mandato que se avecina. Haciendo referencia explícita a su nombre completo, “Abdulrahman Mohamed El-Sayed”, el presidente del Comité Senatorial Nacional Republicano, Tim Scott, lo calificó como “el candidato demócrata al Senado más radical de la historia”.

El presidente Donald Trump reaccionó este miércoles a la victoria proyectada del candidato progresista Abdul El-Sayed y dijo que se trataba de una buena noticia para su partido.

“Grandes noticias para el Partido Republicano”, dijo Trump en una publicación en Truth Social, y agregó sobre la otra candidata demócrata, la representante Haley Stevens: “Como siempre, las encuestas se equivocaron por completo. No se esperaba que obtuviera un resultado tan bueno”.

El vicepresidente J. D. Vance también mencionó a El-Sayed el miércoles por la mañana, presentándolo como el rostro del Partido Demócrata y una amenaza para los logros de la administración.

“No queremos que la próxima administración, sea quien sea, Dios no lo quiera, tenga al presidente El-Sayed dentro de tres años. No queremos que deshaga todo el increíble trabajo que hemos estado haciendo”, dijo Vance durante una reunión del grupo de trabajo con miembros del Congreso sobre fraude.

Además, grupos republicanos han comenzado a difundir anuncios dirigidos contra El-Sayed en los que lo tachan de “radical”.

Un video del Comité Nacional Republicano Senatorial (NRSC), publicado antes de que CNN proyectara la reñida contienda en las primarias demócratas, describe a El-Sayed como “el candidato al Senado más radical de Estados Unidos”.

“Abdul El-Sayed: demasiado radical, demasiado peligroso, inadecuado para Michigan”, afirma el video, argumentando que El-Sayed quiere aumentar los impuestos y tiene vínculos controvertidos.

De manera similar, un anuncio del Senate Leadership Fund (SLF) utilizó fragmentos de comentarios anteriores de El-Sayed sobre la policía y la inmigración para argumentar que es “peligrosamente radical”.

“La agenda declarada de Abdul El-Sayed amenaza la seguridad y la libertad de los habitantes de Michigan, al tiempo que subvierte el estado de derecho”, dijo SLF en un comunicado sobre la publicación del anuncio, y agregó que invertirá 45 millones de dólares en la contienda, “la mayor inversión que la organización haya hecho jamás en Michigan”.

The-CNN-Wire

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