Qué sabemos del juicio de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts

Lindsay Clancy no ha subido al estrado, pero la madre de Massachusetts, acusada de matar a sus tres hijos, se…

Lindsay Clancy no ha subido al estrado, pero la madre de Massachusetts, acusada de matar a sus tres hijos, se comunicó de varias formas en su juicio por homicidio esta semana.

Respondió vocalmente a las preguntas del juez sobre un asunto legal, sus primeras palabras audibles en el juicio. Lloró y se estremeció durante el difícil testimonio sobre la autopsia de su hijo bebé. Y se leyeron en voz alta en la corte sus anotaciones de diario sobre sus tensiones de crianza y problemas posparto.

Juntos, los mensajes vocales, físicos y escritos de Clancy ofrecieron ideas clave sobre su perspectiva en la segunda semana de su juicio por tres cargos de homicidio por las muertes de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan, de 8 meses.

Las audiencias de esta semana en un tribunal de Plymouth, Massachusetts, también presentaron testimonios sobre su estado de salud mental antes y después de las muertes, sus lesiones físicas por su intento de suicidio y las preocupaciones de sus amigos y familiares.

La fiscalía sostiene que Clancy, de 35 años, “actuó intencionalmente, racionalmente y con rapidez” cuando estranguló mortalmente a sus tres hijos en la vivienda familiar de Duxbury el 24 de enero de 2023. Sus abogados argumentan que no es penalmente responsable porque atravesaba un episodio psicótico derivado de una enfermedad mental posparto.

El testimonio comenzó hace dos semanas con declaraciones iniciales y un relato emocional del testigo de su esposo, Patrick Clancy.

Esto es lo que aprendimos en el juicio de Lindsay Clancy esta semana:

Con el jurado fuera de la sala, Clancy respondió varias preguntas del juez el martes sobre su comprensión de un acuerdo de estipulación, que es un reconocimiento de hechos específicos para ahorrar tiempo en un juicio. El juez William F. Sullivan le preguntó repetidamente si comprendía sus derechos, y ella respondió con una voz imperturbable: “Sí, su señoría”.

El tema no fue particularmente notable; básicamente, estuvo de acuerdo en que la cadena de custodia de algunas pruebas era correcta, pero fue la primera vez que el público escuchó su voz en este juicio.

El jurado la vio conmovida también. El jueves, Clancy lloró a gritos, tembló y se cubrió la cara con las manos mientras un médico forense testificaba sobre la autopsia de Callan.

Los fiscales mostraron múltiples fotos de Callan en el momento de su autopsia a las partes y al jurado, aunque no se mostraron en cámara. Las lesiones del bebé eran consistentes con un estrangulamiento por ligadura, y su causa de muerte fueron complicaciones de la asfixia mecánica, testificó el examinador.

Además, el jurado escuchó sus mensajes escritos en su diario. El lunes, los abogados leyeron en voz alta algunas de sus entradas de diario sobre su deterioro de la salud mental mientras intentaba cuidar a sus tres hijos.

“Es como si estuviera tan desesperada por tener un descanso mental de cuidar a todos que mi mente está tratando de hacer que algo físicamente esté mal conmigo”, escribió.

También escribió que se sentía “culpable” y que luchaba por entrenar a Callan para que durmiera.

“Quiero ayuda. Quiero estar bien”, escribió.

El viernes, la corte escuchó el testimonio de dos psiquiatras que trataron a Clancy en las semanas y meses antes de que matara a sus hijos.

La Dra. Jennifer Tufts, una psiquiatra licenciada, describió sus interacciones con la acusada durante aproximadamente una docena de sesiones desde septiembre de 2022 hasta enero de 2023, y ajustes repetidos a la medicación de Clancy mientras lidiaba con la ansiedad y los problemas para dormir.

En su primera sesión, Clancy le dijo a la psiquiatra que no tenía ninguna intención suicida, intención homicida o alucinaciones, dijo Tufts. Los registros de la psiquiatra de la cita indicaban que Clancy decía que se sentía abrumada, que sus hijos eran un desafío y que se sentía ansiosa al dejar a su bebé.

La doctora se reunió con Clancy el 3 de octubre de 2022, después de que Clancy le pidió que facilitara una extensión para su licencia de maternidad, citando “ansiedad/depresión posparto”.

Clancy trabajaba como enfermera de parto y nacimiento.

“No me siento mentalmente suficientemente bien como para volver a cuidar pacientes con un bebé en casa que todavía no acepta la botella”, escribió Clancy en un mensaje a Tufts antes de la cita, según la fiscalía. “Sé que esto desencadenará mi ansiedad demasiado”.

Para el inicio de diciembre de 2022, Clancy estaba viendo a otro proveedor médico además de Tufts y había probado “algunas combinaciones diferentes de medicamentos”, testificó el psiquiatra. De acuerdo con los fiscales, las notas de Tufts incluían una cita de Clancy, que decía: “Creo que es mi problema. Sigo acudiendo a diferentes personas y no sigo el plan”.

En ese momento, Clancy informó tener pensamientos intrusos que describió como “una sensación de que voy a morir”. Sin embargo, negó tener pensamientos de autolesión, según Tufts.

Para mediados de diciembre, Clancy se sentía muy deprimida, dijo Tufts. Recientemente había ido a la sala de emergencias debido a ideación suicida y estaba planeando asistir a un programa de hospitalización parcial, así como comenzar con un nuevo medicamento, dijo.

A principios de enero de 2023, semanas antes de las muertes, Clancy pasó varios días en una instalación psiquiátrica, donde fue tratada por otro psiquiatra, el Dr. Alia Goodheart, quien también testificó el viernes.

Luego Clancy dijo que sentía “entumecimiento” y parecía ansiosa, pero mostraba un pensamiento lineal y estaba dirigida hacia objetivos, dijo Goodheart. El psiquiatra la diagnosticó con insomnio y trabajó para ajustar su medicamento.

Después de varias noches de sueño, Clancy pidió ser dada de alta del centro un día antes “para que pudiera estar en casa con su familia y sus hijos”, dijo Goodheart.

“Ella estaba orientada hacia el futuro, estaba claramente comprometida con sus hijos, era una madre que se preocupaba”, dijo el psiquiatra.

Días después de su alta del centro de internación, Clancy todavía se sentía “entumecida” y “plana”, testificó Tufts.

“No fue capaz de llorar, pero dijo que era capaz de reír un poco y no había tenido pensamientos recientes de ideación suicida”, dijo el psiquiatra, añadiendo que nuevamente ajustó las recetas de Clancy.

En un correo electrónico a Tufts el 11 de enero de 2023, Clancy preguntó sobre la opinión del psiquiatra acerca de la terapia con ketamina. “Esto ha estado ocurriendo durante meses y estoy desesperada por algo que funcione rápidamente para sacarme de este estado depresivo”, escribió Clancy en parte del mensaje, de acuerdo con los fiscales.

Clancy todavía estaba deprimida el 16 de enero, dijo el psiquiatra, y acordaron un plan para reducir gradualmente un medicamento y comenzar a tomar un nuevo antidepresivo.

“Estaba haciendo lo que necesitaba para cuidar a su bebé, aunque subjetivamente sentía como que el vínculo con el bebé era forzado”, testificó Tufts.

Clancy se reunió con Tufts un día antes de matar a sus hijos.

“Dijo que estaba bien, un poco más ansiosa, y la ansiedad se describió como la sensación de que su corazón latía rápidamente”, dijo el psiquiatra.

Clancy dijo en ese momento que no tenía ninguna idea suicida u homicida, dijo el Dr. Tufts. Nada de lo que Clancy dijo indicaba que era un peligro para nadie, testificó el psiquiatra, y nunca mostró signos de psicosis durante ninguna de sus sesiones.

Se espera que el testimonio se reanude el próximo lunes con el contrainterrogatorio de la defensa a Tufts.

Dos psiquiatras forenses testificaron el lunes que Clancy parecía lúcida y racional en los días posteriores a las muertes.

En una evaluación hospitalaria dos días después, Clancy no pudo hablar porque estaba con respiración artificial, por lo que pidió papel y bolígrafo para escribir sus respuestas a las preguntas.

Escribió que estaba “horrorizada” y pidió un abogado, según la psiquiatra Jhilam Biswas. También preguntó por escrito si su cuerpo estaba destrozado, si sus piernas estaban rectas, si podía recibir visitas y dónde se encontraba su familia. Clancy parecía ansiosa, pero comprendía las preguntas y no mostraba señales de psicosis ni alucinaciones, dijo Biswas.

Otro psiquiatra, el Dr. Sejal Shah, dijo que Clancy estaba “tranquila y cooperativa” durante un examen psicológico una semana después de las muertes. El proceso de pensamiento de Clancy era “organizado” y “dirigido a objetivos”, dijo Shah, y ella estuvo de acuerdo en que Clancy era una paciente “honesta”.

Los amigos y familiares de Clancy hablaron sobre su comportamiento en las semanas previas a las muertes.

En enero de 2023, días antes de que ella matara a sus hijos, Clancy dijo por mensaje de texto que un medicamento la había llevado a tener “algunos pensamientos oscuros”, según testificó su amiga de casi 30 años.

“Ella había compartido que había estado tomando un medicamento que la llevaba a tener algunos pensamientos oscuros, pero que iba a, o había estado, disminuyendo ese medicamento y estaba probando nuevos que eliminarían esos efectos secundarios y serían más útiles y terapéuticos para lo que necesitaba”, dijo Amy Bevins.

El tono de la conversación era “esperanzador”, dijo Bevins, añadiendo que parecía que Clancy pensaba que las cosas estaban “yendo en una dirección positiva”.

Su suegro, Christopher Clancy, dijo que ella parecía estar “muy bien” durante una visita a mediados de noviembre de 2022, pero estaba “callada” durante el Día de Acción de Gracias. A veces parecía ausente, testificó, diciendo que a veces tenía “una mirada fija, como no interactuando completamente, casi nerviosa”.

Vio a Clancy y a la familia de nuevo poco antes de Navidad de 2022, dijo, y sabía que ella estaba teniendo “dificultades” en ese momento.

“Sabía que estaba teniendo dificultades para dormir. Sabía que simplemente no se sentía bien. Sabía que había ido a la sala de emergencias donde trabajaba mi esposa”, testificó durante el contrainterrogatorio.

Elaine Rossi, una niñera a tiempo parcial para la familia Clancy, dijo que Lindsay Clancy le había hablado de tener problemas posparto. Rossi dijo que vio botellas de recetas en la casa, pero no tenía preocupaciones sobre Lindsay con los niños, a quien llamó una “madre maravillosa”.

Clancy llevó a su hija, Cora, al pediatra solo unas horas antes de las muertes, y nada parecía fuera de lo común, testificó el pediatra.

“No noté nada fuera de lo normal”, dijo la Dra. Lindsay Rosshirt. “(Cora) parecía comportarse perfectamente bien y la madre parecía apropiada también.

Dijo que no recordaba ningún signo visible de problemas posparto en Clancy durante sus citas y no vio la necesidad de referirla a ningún recurso.

El testimonio a principios de la semana se centró en la extensión de las lesiones físicas de Clancy y su recuperación médica después de su intento de suicidio.

Los fiscales dicen que, después de matar a sus hijos, Clancy se cortó las muñecas y el cuello y saltó desde una ventana del segundo piso, dejándola parcialmente paralizada. Fue llevada primero al Hospital South Shore y luego trasladada al Hospital Brigham and Women’s en Boston para su tratamiento.

Clancy sufrió una lesión en la columna torácica debido a su caída, pero los cortes en su cuello y muñecas se consideraban “superficiales”, dijo la doctora Kelly McDonough, una médica en el Hospital South Shore. Los cortes en sus muñecas requirieron varias suturas, dijo el asociado médico Eitan Negri.

Una vez que fue trasladada a Boston, Clancy tuvo un paro cardíaco y tuvo que ser reanimada con RCP y compresiones en el pecho, dijo la enfermera de la UCI Rachelle Amedee. Clancy también recibió múltiples transfusiones de sangre, agregó.

Superficiales o no, esos cortes sangraban, y los fiscales mostraron al jurado las manchas de sangre encontradas en la casa de la familia Duxbury. Un analista de manchas de sangre testificó sobre las manchas de goteo, manchas de arrastre y transferencia en el suelo, espejo, mesita de noche y marco de la ventana.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.