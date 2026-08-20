Protagonista de “Baby Shark” regresa tras 10 años como artista de k-pop

El protagonista del video musical infantil “Baby Shark”, el video más visto en toda la historia de YouTube con más…

El protagonista del video musical infantil “Baby Shark”, el video más visto en toda la historia de YouTube con más de 17.000 millones de reproducciones, regresa a la industria del entretenimiento luego de 10 años como un nuevo artista de k-pop.

Park Geon-roung, quien ahora tiene 17 años, tomó el nombre artístico de “Baby Shark Boy” y acaba de lanzar su primer sencillo titulado “WAVE”, en colaboración con el rapero Joohoney del grupo de k-pop Monsta X.

“Siempre he estado muy agradecido por el hecho de que sigan recordando el video en el que aparecí cuando era niño. Si hace 10 años bailaba al lado de Baby Shark, ahora quería hacerles escuchar mi propia voz y las historias que yo mismo escribí. Me alegra poder compartir este nuevo inicio con quienes me han recordado por tanto tiempo, y deseo mostrarles cómo seguiré creciendo en el futuro”, aseguró Baby Shark Boy a través de un comunicado.

Según The Pinkfong Company, la empresa surcoreana creadora de todo el universo de “Baby Shark”, Park Geon-roung participó directamente en la escritura de la letra y ya están trabajando en un documental sobre todo el proceso creativo, el cual planean estrenar después del lanzamiento de “WAVE”.

“Este proyecto tiene un gran significado, ya que no se limita a traer de vuelta al ‘niño del video’, sino que le permite [a Park Geon-roung] contar su propia historia por sí mismo. Transmitiremos el nuevo comienzo de Baby Shark Boy con total autenticidad”, señalaron desde The Pinkfong Company en una declaración.

Este lanzamiento representa el primer proyecto de artistas de The Pinkfong Company en el competitivo mundo del k-pop: sólo entre 2019 y 2024, cuatro de las agencias más importantes (incluida HYBE, los representantes del grupo BTS) vieron cómo sus ingresos combinados casi se triplicaron, alcanzando los US$ 3.000 millones, según un informe de Morgan Stanley.

The-CNN-Wire

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