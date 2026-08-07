Propuesta para limitar el consumo de alcohol de pie en pubs de Londres provoca indignación y resistencia

Es difícil enfurecer a los británicos, pero una propuesta para limitar una venerable tradición de los pubs parece estar logrando…

Es difícil enfurecer a los británicos, pero una propuesta para limitar una venerable tradición de los pubs parece estar logrando precisamente eso.

El Ayuntamiento de Westminster, que supervisa gran parte del centro de Londres, ha manifestado su intención de reducir lo que denomina “consumo de bebidas alcohólicas de pie” en los pubs de su distrito, lo que incluye el vibrante barrio de Soho, epicentro de la vida nocturna en el West End.

La propuesta, que actualmente se encuentra en etapa de consulta pública, parece estar irritando a todos, desde los clientes habituales de los pubs hasta los residentes del número 10 de Downing Street.

Publicado en junio, el plan del ayuntamiento, al que el público tiene hasta el domingo para responder, se detalla en su borrador de declaración de política de licencias. Propone “desincentivar la embriaguez excesiva y fomentar la instalación de más asientos en los locales que sirven alcohol, para que la gente pueda sentarse, disfrutar de una copa y pedir comida en la mesa, en lugar de las barras abiertas que facilitan el consumo excesivo de alcohol en público”.

La cobertura mediática local del tema desató una oleada de indignación, e incluso la oficina del primer ministro se pronunció al respecto.

Un portavoz del número 10 de Downing Street declaró a la agencia de noticias PA Media este viernes: “Los pubs concurridos, llenos de gente charlando, no son una molestia pública; son parte de la vida británica y representan miles de empleos”.

El portavoz señaló que “el Soho no se hizo famoso mundialmente por cerrar temprano ni apagar las luces a las 10 de la noche” y añadió que “el primer ministro anima a los líderes locales a colaborar con el sector para que los pubs puedan seguir prosperando”.

Quizás sorprendido por la pasión que ha suscitado el tema, el ayuntamiento ha respondido negando que esté intentando “prohibir” que la gente esté de pie en los pubs.

Pero una publicación del ayuntamiento en X el jueves, que pidió a los visitantes que “ignoren los titulares sin sentido”, provocó algunas respuestas airadas.

Un usuario dijo: “No quiero que me cuenten para entrar a un pub. No quiero comprar una entrada con hora fija para entrar a un pub. Quiero que me permitan estar de pie a veces. Claramente, si hay límites para estar de pie, las ganancias del pub disminuirán aún más y provocarán cierres”.

Otro dijo: “La gente ha estado de pie sin peligro durante cientos de años. ¡Déjennos en paz, por favor!”.

En una declaración enviada a CNN, Paul Swaddle, líder del Ayuntamiento de Westminster, criticó la información “confusa” sobre el tema. “Quiero ser claro con la gente”, dijo. “No hay ningún plan, ni lo ha habido nunca, para prohibir beber de pie en un pub de Westminster”.

Swaddle dijo que el objetivo de la consulta era medir la opinión pública, que el ayuntamiento estudiará el tema en detalle. “Quiero dejar claro lo que pretendemos lograr. Se trata de seguridad, no de impedir que nadie esté de pie en un bar con una pinta en la mano. Jamás permitiremos que Westminster se convierta en una ciudad donde la gente no pueda salir a disfrutar de una copa.”

Sin embargo, el plan presentado por el ayuntamiento hace referencia reiterada al consumo de alcohol “en posición vertical” como una actividad problemática.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también respondió a las propuestas de Westminster en X: “No se puede gestionar un distrito de ocio nocturno de fama mundial con una mentalidad de centro comunitario.”

Un portavoz de la alcaldía calificó la medida de “restrictiva y contraria al crecimiento”, y añadió: “En un momento en que el ocio nocturno y la hostelería necesitan nuestro apoyo más que nunca, políticas como estas llevarían a nuestros locales al borde de la extinción. Y harían que nuestra capital fuera menos atractiva para los turistas”.

Actualmente, cada uno de los 33 distritos de Londres opera bajo una política de licencias diferente, aunque la alcaldía busca obtener un mayor control.

Mientras tanto, Lesley Lewis, quien ha regentado el famoso pub French House de Soho durante 37 años, declaró a PA: “La gente quiere divertirse en Soho, quiere tomar algo al aire libre, quiere bailar, no quiere quedarse sentado sin hacer nada, quiere conocer gente y charlar”.

En una publicación en línea, Michael Kill, director ejecutivo de la Asociación de Industrias del Ocio Nocturno, un grupo de presión que representa a las empresas del sector de la vida nocturna británica, instó a los miembros de su organización a responder a la consulta: “Estar de pie en los pubs siempre ha formado parte de la cultura británica. Es la forma en que la gente se reúne con amigos, ve deportes en directo, espera a que le atiendan y disfruta del ambiente único que los pubs han ofrecido durante generaciones”.

A pesar de su popularidad tradicional, los pubs británicos han experimentado un declive en las últimas décadas, en parte debido al aumento de los costos y los impuestos, así como a los cambios generacionales en los hábitos de consumo de alcohol.

Según datos de la Asociación Británica de Cerveza y Pubs (BBPA), en 2025 había 44.650 pubs en todo el país, frente a los 60.800 de 2000. Su investigación ha demostrado que, en promedio, casi dos pubs cerraron cada día durante los tres primeros meses de este año.

Ellie Eames, directora regional para Londres de la organización de consumidores Campaign for Real Ale, declaró a CNN que las restricciones impuestas a los pubs del centro de Londres son “absolutamente absurdas… cuando el país está perdiendo cada vez más de estos valiosos espacios comunitarios a un ritmo alarmante”.

“Siempre ha sido parte de la cultura británica pedir pintas en la barra sin tener que permanecer sentado”, añadió. “¿Cómo se supone que los consumidores van a aprovechar al máximo los beneficios que ofrecen los pubs para el bienestar con una prohibición de beber de pie?”.

The-CNN-Wire

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