¿Por qué Irán está perdiendo el control del estrecho de Ormuz?

La batalla por el control del estrecho de Ormuz se convirtió en el eje central de la guerra de Irán.…

La batalla por el control del estrecho de Ormuz se convirtió en el eje central de la guerra de Irán. Durante los últimos meses, tanto Irán como Estados Unidos afirmó tener la ventaja, y la retórica en competencia ha causado considerable confusión y duda.

Sin embargo, en este momento, la evidencia es clara: Estados Unidos, patrullando el estrecho con sus fuerzas de la marina, gana terreno, mientras Irán pierde gran parte de su control sobre la vía marítima clave.

Más del 80 % del tránsito de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz en las últimas dos semanas toman la ruta de Omán, un canal de envío autorizado por la ONU que Irán se opone vehementemente, según Kpler, que rastrea los barcos utilizando transpondedores y datos satelitales.

Irán, declaró el estrecho bajo su control, atacó a decenas de barcos que intentaron viajar por la vía marítima a través de la costa norte de Omán. A pesar del riesgo, la mayoría de los barcos recientemente han optado por ignorar las demandas de Irán y cruzar el estrecho con la promesa de protección de las fuerzas navales de Estados Unidos.

“Cada vez más parece que Irán ha perdido al menos parcialmente el control del estrecho”, dijo Homayoun Falakshahi, jefe de análisis de petróleo crudo en Kpler.

Esto contrasta radicalmente con la situación de hace un mes, cuando Kpler no observó prácticamente ningún tráfico marítimo por la ruta de Omán. La fuerte reducción del tráfico alrededor de la ruta preferida de Irán impidió a Irán cobrar peajes en el tráfico de barcos a través del estrecho, como lo hizo en la primavera.

La expiración del Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán esta semana en teoría permite a Irán comenzar a cobrar peajes nuevamente. Pero no parece que el país haya podido, según Kpler.

“La solicitud de Irán para cobrar peajes es algo que la mayoría de la gente del Medio Oriente no quiere hacer y no ha estado haciendo”, dijo Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners. “Por lo tanto, la ruta de Omán definitivamente tiene más sentido”.

Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han fletado transportadores muy grandes de petróleo crudo (VLCCs) —los petroleros más grandes— para salir del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, y luego transferir el petróleo a los tanqueros de los clientes fuera de la zona de peligro en el Golfo de Omán, según Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Para evadir los ataques de Irán, apagaron sus transpondedores, a menudo durante semanas. Ese llamado tráfico oscuro parece haber eludido algunos servicios de seguimiento de datos como Kpler también. Aunque algunos pueden ser capturados por satélite, es más difícil seguirlos por medios tradicionales.

Pero Estados Unidos, que con una fuerza militar significativa en el mar, vigila todos los barcos que pasan por el estrecho y ha informado cifras de envío de petróleo significativamente más altas de lo que la mayoría de las estimaciones tradicionales habían sugerido anteriormente.

El Secretario de Energía Chris Wright dijo la semana pasada que los tránsitos combinados de petróleo a través del estrecho y redirigidos alrededor de la vía marítima sumaron alrededor de 15 millones de barriles por día durante el transcurso de una semana, mucho más cercanos al promedio de 20 millones de barriles antes de la guerra.

Eso llevó al presidente Donald Trump a declarar el lunes que Estados Unidos tiene “control total sobre el estrecho”, una afirmación cuestionable que ha reiterado a menudo durante el conflicto. Los continuos ataques de Irán y los flujos de petróleo aún muy por debajo de los niveles prebélicos sugieren que Estados Unidos no controla completamente el estrecho de Ormuz.

Pero tampoco Irán.

“Si su objetivo es estar “a cargo”, entonces diría que nunca estuvieron completamente en control para empezar”, dijo Pickering. “Parece que su objetivo es la disuasión, con el fin de ser validados como en control. Creo que todavía están disuadiendo”.

Pero si los petroleros realmente están obteniendo tanto petróleo a través del estrecho como Estados Unidos afirma, entonces la disuasión y el control de Irán del estrecho de Ormuz se han reducido en comparación con lo que era hace un mes o dos.

Para complicar aún más las cosas: Omán e Irán están entablando conversaciones para restaurar la libertad de navegación a través del estrecho, sin la participación de Estados Unidos, para consternación de Trump. No está claro cómo afectarán estas discusiones al tráfico de petróleo o al control de la vía marítima.

“Tomaría toda la información y los titulares ‘bajo asesoramiento’”, dijo Lipow. “Pero es justo decir que Irán perdió parcialmente el control del estrecho”.

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