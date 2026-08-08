Persisten condiciones propicias para incendios en el noroeste de EE.UU., mientras intentan contener las llamas en Spokane

El peligro de incendios persiste en el noroeste del Pacífico, ya que los vientos que avivan las llamas alcanzaron su…

El peligro de incendios persiste en el noroeste del Pacífico, ya que los vientos que avivan las llamas alcanzaron su máxima intensidad el viernes, dificultando la labor de los bomberos que luchan por evitar que los devastadores incendios se propaguen en Spokane, Washington, y en toda la región. Se han reportado al menos tres muertes relacionadas con el fuego.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, anunció el viernes una emergencia de salud pública declarada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. en respuesta a los devastadores incendios forestales en el estado.

Un complejo de tres incendios cerca de Spokane, en la parte oriental del estado, ha arrasado más de 4.000 hectáreas y destruido cientos de viviendas y estructuras desde que comenzaron el sábado pasado. En un momento dado, los incendios obligaron a decenas de miles de personas a evacuar; algunas han regresado para encontrar recuerdos preciados convertidos en cenizas.

Los incendios de Autumn Lane, Old Trails y Fairview están siendo combatidos por el Equipo Siete de California, cuyo subcomandante de incidentes, Nic Elmquist, describió la situación como un enfrentamiento a “un incendio muy complejo, en constante movimiento y de rápida expansión”.

El peligro también se extendió hacia el sur, hasta Nevada. El incendio Bug, impulsado por el viento, ha quemado más de 1.618 hectáreas al norte de Reno y continúa creciendo, lo que obligó a evacuar las áreas de Cold Springs y Red Rock, donde los equipos trabajaron para proteger viviendas, informó la subjefa del Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows, Shannon Lewis, en una sesión informativa el sábado por la noche.

Equipos de todo el área de Tahoe se unieron a la lucha, con aeronaves realizando descargas durante la noche y un equipo especial enviado para proteger viviendas en la zona de Red Rock. “Ha sido un fin de semana muy ocupado para nuestros bomberos”, dijo la jefa Lewis, señalando que los equipos habían combatido otros dos incendios la noche anterior y trabajaron durante toda la noche. “Nuestra principal preocupación es la seguridad de las personas”.

Las zonas de evacuación se han ampliado a medida que el incendio se propaga. La carretera principal al este de Sierra Nevada permaneció abierta, aunque las autoridades cerraron una salida cerca del incendio, según el Centro de Emergencias del Condado de Washoe.

En Reno, la Cruz Roja abrió un refugio para los evacuados y sus animales. Se instó a quienes huían a llevar provisiones para varios días —medicamentos, documentos, cargadores de teléfono, comida y agua, un cambio de ropa— y a consultar el mapa del perímetro del incendio para conocer las zonas de evacuación y los cierres de carreteras.

El saldo entre los bomberos ha empeorado a medida que se prolongan las labores. Un operador de maquinaria pesada que trabajaba en el incendio Wrights Spring, en Oregon, murió el jueves a causa de sus heridas. El viernes, un helicóptero contratado por el Servicio Forestal de Estados Unidos se estrelló mientras combatía el incendio Widemouth 2, en Utah, lo que causó la muerte del piloto y de un miembro de la tripulación, según informó el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

El helicóptero incendió la vegetación circundante al estrellarse. El lugar del accidente se encuentra ahora dentro del perímetro del incendio Widemouth 2, lo que impide que los servicios de emergencia lleguen hasta las víctimas, informó el centro en una actualización publicada este sábado.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigan la causa del accidente, agregó el centro.

Tres bomberos sufrieron quemaduras. Una de esas lesiones fue tan grave que requirió dos hospitalizaciones y el traslado del bombero a una unidad especializada en quemados, después de que inicialmente fuera considerada menor. Elmquist advirtió que las lesiones tienden a aumentar en esta etapa de un incendio prolongado e instó a los equipos a “cuidarse unos a otros”.

Los equipos han ganado terreno y ahora se dedican a la minuciosa labor de extinción: localizar y sofocar los últimos focos de calor tras las líneas de contención. Para el viernes, los equipos habían avanzado entre 45 y 60 metros desde el perímetro en algunos puntos, ampliando el anillo de la línea de contención ennegrecida y asegurada. El punto más resistente era una planta de reciclaje dentro del incendio de Fairview, donde los equipos mantuvieron el agua dirigida hacia el lugar en lo que las autoridades calificaron como una tarea de dos a tres días.

Los bomberos extinguieron varios incendios nuevos el viernes, y las autoridades advirtieron a los equipos que no bajaran la guardia durante las labores de extinción. Los equipos que trabajaron durante la noche y la madrugada de este sábado indicaron que los incendios no avanzaron porque el viento no se intensificó. Las operaciones se concentraron en apagar focos de calor y patrullar la zona.

Más de 40 grandes incendios están activos en Washington y Oregon, más de la mitad del total nacional, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios. Esta ya es la peor temporada de incendios en más de 30 años para ambos estados, una temporada exacerbada por el cambio climático provocado por el ser humano. El humo de estos incendios también está deteriorando la calidad del aire en algunas zonas del noroeste.

Las autoridades arrestaron y acusaron a un residente de Spokane de incendio premeditado en primer grado en relación con uno de los incendios. El hombre admitió haber provocado el incendio y más de dos docenas de otros desde el año pasado, según consta en los documentos judiciales.

Los vientos fuertes persistirán en la tarde de este sábado, tras intensificarse el viernes, y, junto con la sequedad extrema, mantendrán un alto riesgo de incendios.

Se mantiene vigente una alerta roja por riesgo de incendios para el centro y el este de Washington —incluida la zona de Spokane— y el norte de Oregon, al menos hasta el sábado por la noche. Estas alertas son emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para advertir sobre condiciones meteorológicas que pueden propiciar la propagación peligrosa de incendios forestales.

Los vientos del sábado por la tarde durarán varias horas. En la mayor parte del noroeste del Pacífico y la región intermontañosa del oeste se registrarán vientos de 24 km/h, aunque algunas ráfagas podrían alcanzar los 32-40 km/h en ocasiones.

Se espera una fluctuación similar de vientos moderados al menos hasta principios de la próxima semana, pero el riesgo general de propagación de incendios será menor que el del sábado.

Las temperaturas máximas durante el fin de semana y principios de la próxima semana alcanzarán entre los 27 y los 32 °C, más cercanas a las temperaturas normales de verano en la región y menos intensas que el calor que los bomberos tuvieron que soportar durante gran parte de la semana.

Por ejemplo, se pronostica que en Spokane las temperaturas alcanzarán los 33 °C el sábado y los 32 °C el domingo, antes de volver a descender a los 27 °C la próxima semana.

El humo estancado afectó negativamente la calidad del aire esta semana en el noroeste del Pacífico, hasta que los vientos del jueves y el viernes disiparon la mayor parte en zonas occidentales como Seattle y Portland, Oregón. Sin embargo, la mala calidad del aire persiste este fin de semana en muchas zonas al este de las Cascadas.

El humo cercano a la superficie, donde más afecta la calidad del aire, también se desplazará hacia el este con los mismos vientos que avivan el riesgo de incendios. Partes de Idaho, Montana y Wyoming experimentarán un mayor deterioro de la calidad del aire este fin de semana.

El humo en las capas altas de la atmósfera se extenderá hacia el este, llegando a las Grandes Llanuras del Norte y al Medio Oeste. Se prevé que este humo se mantenga a una altura suficiente como para que sea improbable que se repitan las condiciones de humo generalizado y la mala calidad del aire que afectaron a muchas zonas del centro y este de Estados Unidos en julio.

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