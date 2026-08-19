Parpadean luces rojas en los mercados energéticos

Los precios del petróleo vuelven a estar preocupantemente altos, pero el problema más grave acecha justo debajo de la superficie.…

Los precios del petróleo vuelven a estar preocupantemente altos, pero el problema más grave acecha justo debajo de la superficie.

Lo que inicialmente comenzó como una crisis de suministro de petróleo causada por el bloqueo del estrecho de Ormuz se está transformando en una crisis de suministro de combustible.

Las refinerías se enfrentan a una combinación perfecta de guerra y restricciones a la exportación, lo que limita la cantidad de crudo que pueden transformar en gasolina, combustible para aviones y diésel, que impulsan la economía mundial.

Un indicador clave de la rentabilidad de la refinación, conocido como margen de refinación del diésel, se disparó el lunes a US$ 102 por barril por primera vez en la historia, casi triplicando los niveles anteriores a la guerra.

El margen de refinación del diésel mide cuánto pueden ganar las refinerías por cada barril de crudo que transforman en diésel.

“Esto es una noticia catastrófica. El mercado está gritando que estamos apostando a la baja”, declaró a CNN Bob McNally, fundador y presidente de Rapidan Energy Group.

El suministro de combustible sigue siendo históricamente escaso debido a que tres de los cuatro centros mundiales de refinación se encuentran en una situación de grave crisis.

Las refinerías de Medio Oriente han sido atacadas durante la guerra con Irán. Y las refinerías que no han sufrido daños han tenido problemas para transportar mercancías debido al conflicto en el estrecho de Ormuz, donde Irán y Estados Unidos se disputan el control.

Pero esto no se trata solo de la guerra con Irán.

Las refinerías de Rusia, uno de los principales exportadores de combustible, han quedado paralizadas por ataques con drones procedentes de Ucrania.

Aproximadamente el 40 % de la capacidad de refinación rusa está inactiva, lo que equivale a cerca del 3 % de la capacidad mundial, según la firma de investigación Capital Economics.

Ante la escasez de combustible en su territorio, Moscú ha prohibido las exportaciones de gas y diésel hasta finales de enero de 2027.

Luego está China, otro importante exportador de combustible.

Beijing ha contribuido a evitar que los precios del petróleo se disparen a US$ 150 el barril reduciendo drásticamente sus importaciones de petróleo, más allá de lo que muchos creían posible.

Pero Beijing también ha intentado evitar la escasez interna de combustible limitando sus propias exportaciones.

Eso deja a la costa del Golfo de Estados Unidos como la única opción viable, y las refinerías estadounidenses están haciendo todo lo posible por capturar los márgenes de beneficio históricos.

“El resultado es un mercado que está a punto de entrar en su período de mayor demanda estacional, con muy poco margen de error”, escribieron los analistas de Bank of America en un informe la semana pasada.

Los márgenes de beneficio récord significan que las refinerías que no se han visto afectadas por la guerra están generando enormes beneficios en la actualidad.

“Las refinerías están trabajando a toda máquina. Es como si la Navidad se hubiera adelantado y hubiera llegado a lo grande”, comentó McNally, exasesor de energía del presidente George W. Bush.

Las acciones de las estadounidenses Marathon Petroleum y Valero Energy se han duplicado con creces en lo que va de año, mientras que las de Phillips 66 han subido casi un 90 %.

Esta confluencia de acontecimientos también ha impulsado las enormes ganancias de importantes compañías petroleras como Chevron y ExxonMobil. Solo Exxon obtuvo US$ 160 millones diarios el trimestre pasado.

Pero no está claro cuánto tiempo podrán las refinerías estadounidenses operar a pleno rendimiento.

Se acerca el punto álgido de la temporada de huracanes, y las refinerías de la Costa del Golfo ya se han visto afectadas en el pasado por grandes huracanes que azotan la zona.

Además, normalmente, las refinerías aprovechan la menor demanda en otoño para reducir su producción y realizar reparaciones.

Los precios del combustible son considerablemente más altos que en esta misma época el verano pasado, aunque todavía no alcanzan los niveles que muchos temían al inicio de la guerra con Irán.

El costo promedio nacional de la gasolina regular llegó a US$ 4,07 por galón el martes, un 30 % más que el año anterior.

El diésel, un combustible crucial para la economía mundial, es un 48 % más caro que en esta misma época del año pasado.

El aumento del precio del diésel supone un coste oculto para los consumidores, ya que este combustible impulsa los tractores agrícolas, así como los trenes y camiones que transportan mercancías por todo el país.

Las empresas suelen repercutir, al menos en parte, este aumento del precio del combustible a los consumidores en forma de precios más elevados.

Según una investigación del Climate Solutions Lab de la Universidad de Brown, la subida del diésel ha costado a los consumidores estadounidenses casi US$ 40.000 millones desde que comenzó la guerra.

Mientras tanto, el precio del combustible para aviones se ha disparado en más de un 70 % durante el último año.

Las aerolíneas, respaldadas por una demanda de viajes sólida y el cierre de la aerolínea de bajo coste Spirit en mayo, han aumentado las tarifas aéreas y los cargos por equipaje, además de cancelar los vuelos menos rentables.

“El impacto directo para el consumidor se está haciendo notar en las gasolineras y en los aeropuertos, y ahí es donde la presión va a aumentar a partir de ahora”, escribieron los analistas de Rystad Energy en un informe la semana pasada.

Mientras las grandes petroleras se benefician de las interrupciones en el suministro, la gente común se siente cada vez más frustrada por el alto costo.

El riesgo reside en que los problemas en las refinerías mantengan los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones elevados durante más tiempo, lo que a su vez mantendrá la inflación elevada.

“A menos que se resuelvan los problemas de suministro en Medio Oriente, China y/o Rusia, es probable que los precios del diésel se mantengan cerca de los máximos del ciclo, con un riesgo adicional de subida si las existencias siguen aumentando durante el invierno”, afirmó Bank of America.

Los precios son tan altos que están empezando a frenar el consumo, un fenómeno conocido en el sector como “destrucción de la demanda”. Sin embargo, Bank of America afirmó que la demanda no se ha destruido lo suficiente como para reequilibrar el mercado, al menos no todavía.

McNally, presidente de Rapidan, dijo que espera que o bien el precio del crudo se ajuste a la presión del mercado de combustibles, o bien la guerra con Irán alcance un punto de inflexión.

“O Irán se rinde o el presidente se rinde”, sostuvo McNally. “No sabría decir qué ocurrirá primero”.

The-CNN-Wire

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