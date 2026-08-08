Nueva herida para algunas familias de víctimas del 11-S: Mamdani se ve envuelto en una polémica por la conmemoración

Veinticinco años después de que el alcalde de Nueva York se convirtiera en un símbolo del duelo y la resiliencia…

Veinticinco años después de que el alcalde de Nueva York se convirtiera en un símbolo del duelo y la resiliencia de Estados Unidos tras los atentados del 11-S, las familias de las víctimas están divididas sobre si el actual alcalde debería asistir a la conmemoración anual.

El alcalde Zohran Mamdani, el primer musulmán en ocupar el cargo, afirmó que honraría con orgullo a los afectados estando junto a ellos en la Zona Cero, pero algunos familiares de las víctimas se oponen a su presencia. “No sé si podría soportarlo”, declaró Robert Hughes a CNN. Otros se sienten incómodos porque la atención se centra en el alcalde —en parte debido a su ideología política y a su identidad— y no en sus seres queridos. Para Liz Miller, es momento de aceptación, no de división. “La unidad puede manifestarse como bondad y compasión hacia los demás, incluso cuando se piensa diferente”, afirmó.

Mamdani, un socialista democrático que genera gran controversia, especialmente entre la derecha, es ahora objeto de una petición para que se le prohíba asistir a las ceremonias conmemorativas de lo sucedido. Sus opositores lo critican duramente por lo que consideran posturas extremistas en su apoyo a los derechos palestinos y sus críticas al gobierno israelí.

Esto representa una nueva fuente de presión tras años de dolor para las madres, padres, cónyuges, hijos e hijas que sufrieron pérdidas tan grandes y públicas, muchos de los cuales afirman que aún no han obtenido justicia.

Los sobrevivientes y familiares que hablaron con CNN esta semana dijeron que las emociones ya estaban a flor de piel al acercarse el 25 aniversario del día en que cuatro aviones fueron secuestrados y se estrellaron contra el World Trade Center, el Pentágono y un campo en Pensilvania.

Y con la atención nuevamente centrada en el Bajo Manhattan, dijeron que es un momento terrible para tener que lidiar con este estrés adicional, independientemente de su opinión sobre el tema.

Robert y Elaine Hughes perdieron a su hijo menor, Kris, corredor de bolsa en Keefe, Bruyette & Woods, en el piso 89 del 2 World Trade Center, la torre sur. Habría cumplido 55 años el mes anterior.

Han asistido a la ceremonia anual, donde se toca una campana para conmemorar la hora en que se estrellaron los aviones y se derrumbaron las Torres Gemelas, y donde se leen los nombres de las 2977 personas que murieron ese día. Había cristianos, judíos, musulmanes, personas de otras religiones y personas sin religión. Junto con tantos estadounidenses, también murieron ciudadanos de decenas de otros países. Los políticos siempre han estado presentes en las ceremonias, pero Mamdani está haciendo que los Hughes se lo piensen dos veces.

“Este tipo, creo, es de esos que buscan llamar la atención y que, por decirlo de alguna manera, disfrutan de este tipo de controversia. No me gusta que esté presente, así que si no viniera, me parecería bien, iríamos nosotros. Pero si va a venir, me atrevería a decir que mucha gente no irá”, dijo Hughes, ahora jubilado y residente de Long Island.

El padre afligido dijo que no está de acuerdo con la política de Mamdani y expresó su enojo hacia el alcalde. “Solo pensar en él allí me molesta”, dijo.

Su esposa, Elaine, dijo que la controversia generada por una petición en línea que pide que Mamdani no asista —la cual la pareja ha firmado— podría hacer que ellos también asistan.

“Entre la asistencia de Mamdani y las posibles protestas que se avecinan, no estoy segura de que el estrés adicional sea bueno para nosotros ni para ninguna otra familia afectada por el 11-S”, declaró a CNN.

El padre de Liz Miller, Douglas, fue uno de los 343 bomberos que fallecieron al intentar rescatar a personas atrapadas en los edificios en llamas. Ella tenía solo 6 años cuando él murió.

“Somos tantos que nunca habrá una opinión unánime en la comunidad, lo cual creo que es una bendición”, dijo Miller. “Pero sí creo que, 25 años después, es hora de que haya algo de unidad”.

Dijo sentirse frustrada porque la ceremonia en honor a los fallecidos —un evento que siempre ha tratado de mantenerse al margen del partidismo— ahora se ve afectada por la presencia del alcalde. Existen asuntos más importantes sin resolver para las familias, incluido el caso contra Khalid Sheikh Mohammed, considerado el autor intelectual del ataque, y cuatro coacusados, que aún no ha llegado a juicio.

Las fisuras salieron a la luz el mes pasado, cuando una petición en línea iniciada por Giovanni Galante, cuya esposa Grace Galante fue asesinada, solicitó al Memorial y Museo del 11S que considerara prohibir la asistencia de Mamdani a la ceremonia. “La presencia de personas cuyas palabras o asociaciones se perciben como contrarias al solemne propósito del evento corre el riesgo de desviar la atención de ese objetivo y causar más dolor”, escribió en la petición, que ahora cuenta con casi 80.000 firmas.

Galant declaró a CNN: “El alcalde se afilia, a nivel personal, profesional y político, con quienes han minimizado y justificado los ataques terroristas del 11 de septiembre”. Su petición también considera objetables algunas de las asociaciones de Mamdani y los escritos académicos de su padre, así como la negativa inicial del alcalde a condenar la frase “globalizar la intifada”, que algunos interpretan como un llamado a los derechos palestinos y otros como una amenaza para Israel y los judíos. Desde entonces, Mamdani ha declarado que desaconsejaría el uso de la frase, reconociendo su comprensión de la profunda preocupación que suscita el antisemitismo.

Miller lleva tiempo preocupada por algunas de las acciones emprendidas tras el 11-S, supuestamente en su nombre, contra los musulmanes en general. Es miembro de Familias del 11 de Septiembre por un Futuro Pacífico, organización que se opone a la violencia en la búsqueda de justicia. Su opinión sobre el alcalde es clara: “El alcalde Mamdani no es un terrorista”.

“No soy ingenua, pero sería ingenuo de mi parte decir que simplemente desearía que la gente fuera más amable entre sí, y eso podría aplicarse a todos los ámbitos en esta situación”, añadió.

El novio de Diqui LaPenta, Rich Guadagno, viajaba a bordo del vuelo 93, el avión que los pasajeros lograron estrellar en Shanksville, Pensilvania, antes de que pudiera ser utilizado para atacar la ciudad de Washington. Ella comentó que Guadagno, biólogo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., había dedicado su vida a proteger la vida silvestre y el medio ambiente, y que le decepcionaba que las pérdidas no hubieran tenido un mayor impacto positivo.

“Sea cual sea la razón, siempre hay un chivo expiatorio, y en este momento Estados Unidos parece incapaz de abandonar esta visión sesgada del islam y de los musulmanes que practican esa fe”, afirmó.

Mamdani era un estudiante el día de los ataques. Ha hablado sobre cómo los sucesos de ese día y los posteriores marcaron su vida, incluyendo la islamofobia que siguió y el miedo, y a veces la vigilancia ilegal, que sufrieron las comunidades árabe-estadounidenses.

Al responder a las críticas durante su campaña para alcalde el año pasado, pronunció un emotivo discurso frente a una mezquita en el Bronx, afirmando que “ser musulmán en Nueva York implica esperar la indignidad”.

Se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad tras una victoria electoral aplastante, con el apoyo entusiasta de los votantes más jóvenes.

El mes pasado declaró: “Honraré con orgullo a las familias, los sobrevivientes y los socorristas marcados para siempre por ese horrible ataque terrorista, acompañándolos en la conmemoración del 11-S de este año, reafirmando que jamás olvidaremos el día solemne que sentimos todos los que consideramos esta ciudad nuestro hogar y, francamente, todos los que consideramos este país nuestro hogar”.

La portavoz Dora Pekec añadió en un comunicado a CNN: “El alcalde, un neoyorquino que tenía 9 años el día del ataque y que sufrió junto a esta ciudad en sus consecuencias, está centrado en unir a los neoyorquinos para honrar este solemne aniversario. No participará en el tipo de división que esta ciudad rechaza”.

Según informó un portavoz a CNN, Mamdani ha estado visitando las estaciones de bomberos más afectadas por las pérdidas del 11-S. Visitó ocho estaciones en Staten Island, así como la Unidad de Rescate 1 del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) en Manhattan, que perdió a casi la mitad de su personal en las Torres Gemelas. Se esperaba que el alcalde realizara más visitas en los próximos días.

Chris Coffey, quien fue primer teniente de alcalde durante el mandato del alcalde Michael Bloomberg y trabajó con las familias de las víctimas del 11-S, afirmó estar seguro de que si Mamdani optaba por no asistir a la ceremonia, la indignación sería igual de grande.

“No suelo estar de acuerdo ni coincidir con el alcalde”, declaró Coffey. “Hay que dejar la política de lado; se conmemora el 25º aniversario de esta terrible y sangrienta herida para la ciudad de Nueva York, y sería muy grave que no estuviera presente como actual representante de la ciudad”.

Desde que el alcalde Rudy Giuliani se convirtiera en el unificador “Alcalde de Estados Unidos” —mucho antes de su caída en las teorías conspirativas y la negación electoral—, todos los líderes de la ciudad han asistido a la ceremonia, junto con todos los presidentes en ejercicio, al menos un rey y muchos otros políticos. El propio Mamdani estuvo presente el año pasado como asambleísta estatal.

Para el décimo aniversario de los atentados, funcionarios electos, incluido el presidente Barack Obama, leyeron textos históricos, pasajes bíblicos y poemas seleccionados, pero los organizadores les prohibieron pronunciar discursos. Un año después, algunas familias protestaron porque a los políticos no se les permitió hablar durante la ceremonia de ese año.

Un portavoz del Memorial y Museo del 11-S declaró que su prioridad es “proporcionar un ambiente digno y de apoyo para las familias”.

“Nos hemos esforzado intencionalmente por mantener la conmemoración al margen de la política, porque recordar a quienes perdimos el 11-S nunca debería ser un asunto partidista”, afirmó el portavoz. Funcionarios gubernamentales de todo el espectro político asistieron a la ceremonia simplemente para ser testigos; no pronunciaron discursos y se les pidió que permanecieran en un área designada.

Se estima que 100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos directos del 11 de septiembre. Si bien la atención pública sobre lo sucedido puede haber disminuido, volverá a centrarse en la Zona Cero cuando la gente se reúna para leer nombres y recordar.

Mamdani afirma que estará allí por su ciudad. Para algunas familias, aún queda por decidir qué harán la mañana del 11 de septiembre.

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