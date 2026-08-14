Nigel Farage gana unas elecciones en las que su principal rival era un cubo de basura

Nigel Farage ganó cómodamente unas elecciones extraordinarias que él mismo había convocado. Con ese resultado, seguirá siendo miembro del Parlamento…

Nigel Farage ganó cómodamente unas elecciones extraordinarias que él mismo había convocado. Con ese resultado, seguirá siendo miembro del Parlamento tras una contienda que todos los demás partidos británicos importantes boicotearon, lo que hizo que su principal oponente fuera un humorista disfrazado de cubo de basura.

Farage, líder del partido populista de extrema derecha Reform UK, fue reelegido por un amplio margen, obteniendo 22.239 votos, 1.000 más que en las elecciones generales de 2024.

Su principal oponente en las elecciones parciales, el Conde Cara de Cubo de Basura —un autodenominado guerrero espacial intergaláctico— obtuvo unos respetables 9.455 votos, lo que indica la existencia de un considerable voto anti-Farage, incluso en una de las zonas más conservadoras de Gran Bretaña.

Farage, el principal activista antiinmigración del país y artífice del Brexit, se atribuyó una victoria aplastante y publicó en X: “El resultado en Clacton habla por sí solo”.

Ya era diputado por Clacton, pero dimitió del Parlamento —lo que provocó las elecciones parciales— tras enfrentarse a un escrutinio sin precedentes sobre sus finanzas. Dicho escrutinio derivó en una investigación por parte del Comité de Normas Parlamentarias, que ahora se reanudará tras haber sido suspendida por las elecciones.

Farage no pronunció un discurso de victoria tras negarse a asistir al recuento, alegando que la policía le había advertido de una campaña para sabotearlo. La policía de Essex declaró que “no hubo incidentes ni problemas” y que la decisión de asistir al recuento dependía de “los individuos y sus equipos de seguridad”. Es muy inusual que los ganadores de elecciones parciales no asistan al recuento; otro ejemplo notable es Bobby Sands, miembro del Ejército Republicano Irlandés, que fue elegido diputado en 1981, pero que en aquel momento se encontraba en prisión y en huelga de hambre.

“¡Quedé primero en las elecciones parciales de Clacton! De los candidatos que se molestaron en presentarse a los resultados”, publicó Binface en X poco después de que se anunciaran los resultados.

Farage pretendía que estas elecciones fueran un llamado directo a su electorado, presentándolas como un desafío al sistema: “He decidido que la gente de Clacton debe juzgar mis acciones”, dijo al convocar las elecciones parciales.

Pero el espectáculo se convirtió rápidamente en objeto de burla, calificado de “circo” por los comentaristas debido a los 33 candidatos marginales y poco convencionales que desafiaron a Farage, mientras que las acusaciones sobre las finanzas del partido Reform persisten. La celebración de unas elecciones de este tipo también ha expuesto a Farage a críticas por su costo, que se estima en alrededor de 250.000 libras esterlinas (unos US$ 338.000). Legalmente, es el público el que está obligado a pagar esa cantidad, a pesar de las protestas de Farage de que Reform correría con los gastos.

Al mismo tiempo, Farage se enfrenta a una división en su coalición natural de votantes y a un oponente más formidable en el nuevo primer ministro británico de centroizquierda, Andy Burnham. Estos vientos en contra son inusuales para el Partido Reformista, que anteriormente había estado en ascenso, liderando las encuestas de opinión nacionales y disfrutando de avances históricos en las elecciones locales.

Y si la investigación en curso determina que infringió las normas parlamentarias, se desencadenará un proceso que podría conducir a nuevas elecciones parciales. Se espera que los demás partidos principales presenten candidatos en dicha votación.

Mientras Farage se encuentra inmerso en este ciclo electoral, el control sobre su base de votantes se está debilitando. El Partido Reformista se enfrenta ahora a un desafío desde su flanco derecho, ya que el recién creado partido Restore Britain, fundado por el exdiputado del Partido Reformista Rupert Lowe, le está arrebatando una pequeña pero significativa porción de votantes.

Lowe, quien mantiene una larga disputa con Farage, fue expulsado del partido el año pasado y posteriormente fundó el suyo propio, alentado por el multimillonario empresario estadounidense Elon Musk. Ahora, viendo una oportunidad, Lowe ha intentado formar una alianza con Farage, condicionada a que este acepte algunas de las políticas más extremas de Restore. Hasta el momento, Farage no parece dispuesto a hacer las paces.

“Un pacto sería complicado porque las políticas de Restore son tan extremas que adoptarlas haría que Reform resultara menos atractivo para los votantes que no se identifican con el paquete de extrema derecha”, declaró a CNN Tim Bale, profesor de la Universidad Queen Mary de Londres especializado en política de derecha.

Todo esto se produce en el contexto de un nuevo gobierno nacional. El líder laborista, Burnham, goza de mayor popularidad que su predecesor, Keir Starmer, y ya demostró su capacidad para enfrentarse a Reform durante su exitoso regreso al Parlamento a principios de este verano.

En estas elecciones parciales, Farage solo ha demostrado su capacidad para derrotar a un guerrero espacial intergaláctico con un cubo de basura volcado en la cabeza. Por supuesto, el Conde Cara de Basura no es realmente del espacio; es un personaje satírico creado por el humorista Jon Harvey, y se ha presentado a varias elecciones.

“Hasta el 13 de agosto, quiero que quede absolutamente claro que no hay ningún lugar en el cosmos que me importe más que Clacton”, le dijo a Max Foster de CNN desde su “nave espacial”, la cual, según él, había transformado usando una holocubierta “para recrear la apariencia exacta de un hotel económico en Clacton”. Farage no respondió al pedido de entrevista de CNN.

El manifiesto de Binface está repleto de chistes internos, como prometer “reducir tus impuestos y subir los de todos los demás”, nacionalizar a la cantante Adele e imponer un “impuesto extraordinario a las novelas policíacas ligeras escritas (o ‘escritas’) por celebridades”.

Binface es solo uno de una larga lista de candidatos satíricos que se remonta a más de seis décadas y que se han convertido en un elemento característico de las elecciones británicas. Casi cualquiera puede presentarse al Parlamento en el Reino Unido: solo se necesita un depósito de 500 libras esterlinas (US$ 675) y 10 partidarios de la candidatura, lo que permite a la gente expresar sus ideas u piniones sin mayores problemas.

Esta tradición se consolidó en 1963, cuando un joven músico, más tarde conocido como Screaming Lord Sutch, se presentó a unas elecciones parciales. Llegaría a disputar 41 escaños parlamentarios, incluso contra tres primeros ministros en ejercicio, y fundó el Partido Oficial de los Monstruos Locos en 1982, según su página web.

Ninguno de los candidatos del partido —como Nick el Increíble Ladrillo Volador y su actual líder, Howling Laud Hope— han sido elegidos para Westminster. Sin embargo, inspiraron a otros a seguir sus pasos, y sus tres candidatos en Clacton consiguieron 61 votos en total.

Más allá de las bromas, algunas campañas han transmitido mensajes serios, como la de un hombre disfrazado de zorro que defendía los derechos de los animales y que acompañó a Burnham cuando el exalcalde de Manchester regresó al Parlamento en junio. Varias de las políticas del difunto Sutch, como la reducción de la edad para votar de 21 a 18 años y la legalización de la radio comercial, finalmente se implementaron. Aun así, algunos han criticado el espectáculo de los candidatos extravagantes.

En cuanto a Binface, su promesa de ser un candidato de unidad no fue suficiente para ganar, a pesar de su bravuconería previa a la votación.

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