Musiala volvió a desmayarse con el Bayern Munich y explicó que tiene una “disfunción neurológica”

La joya alemana de 23 años Jamal Musiala volvió a generar preocupación este martes, cuando se desmayó por segunda vez…

La joya alemana de 23 años Jamal Musiala volvió a generar preocupación este martes, cuando se desmayó por segunda vez en cuatro días durante un partido de su equipo, el Bayern Munich. Sin embargo, fue el propio extremo el que después de muchas dudas y silencio oficial, dio su explicación de los hechos en las redes sociales, argumentando que padece una “disfunción neurológica”.

“Antes que nada, ¡estoy bien! Sobre todo, estoy increíblemente agradecido por todos sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos estén preocupados”, escribió Musiala en una publicación en su cuenta de Instagram. “Quiero tranquilizarlos hoy y explicarles un poco más”.

“Estos episodios pueden provocar los momentos que he vivido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim. Sé que pueden parecer alarmantes a primera vista, pero para mí, actualmente son parte de mi día a día”, dijo el delantero. “Estoy recibiendo la mejor atención médica posible y soy muy optimista”.

El futbolista agregó que “lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. Tras una estrecha consulta y una comunicación constante con los especialistas, fue mi decisión personal afrontar este reto y, con la aprobación de los neurólogos, seguir haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir disfrutando de mi pasión por el fútbol”.

“He asumido la responsabilidad de esa decisión. Me siento muy bien y voy por buen camino. Lo que más me ayuda es seguir luchando por victorias y títulos con mi equipo, con vuestro increíble apoyo. Espero que esto os ayude a entenderme mejor”.

El primer llamado de alerta (al menos, el primero público) llegó el sábado, durante el duelo amistoso entre el Bayern y el RB Leipzig. Musiala ingresó al minuto 69’, marcó un gol al 81’ y pocos minutos más tarde cayó al césped después de parecer haber quedado inmóvil durante unos segundos, con sus brazos en una posición extraña. Fue sustituido, y salió del campo caminando.

Más tarde, el club explicó que el desmayo ocurrió a consecuencia del calor que hacía en el campo de juego y una deshidratación del futbolista. Pero el nacido en Stuttgart, que viene de jugar los cuatro partidos que la selección de Alemania disputó en la Copa Mundial de la FIFA 2026, se ausentó del primer entrenamiento pospartido, lo que generó más dudas sobre el futuro inmediato.

Sin embargo, fue convocado para otro amistoso este martes ante el Heidenheim, el último antes de que comience oficialmente la nueva temporada para el gigante teutón. Musiala no fue titular, pero saltó al campo en el minuto 61’ y solo duró solo seis en el terreno a causa de otro desmayo. Compañeros y rivales se percataron inmediatamente de la situación y corrieron hacia él, formando un círculo que impedía ver la atención médica que estaba recibiendo, aunque sí se lo vio salir de pie, en una imagen que llevó cierta tranquilidad.

Los episodios que vivió ante el RB Leipzig y el Heidenheim se magnificaron aún más al tratarse de un futbolista tan joven, de solo 23 años, y con un presente y futuro brillantes. Musiala es una pieza importante del Bayern Munich desde hace ya un par de años, aunque no siempre como titular.

Su última temporada, donde terminó con apenas cinco goles y seis asistencias, estuvo mermada por la fractura de peroné que sufrió en el Mundial de Clubes de mitad de 2025, que le demandó más de medio año de recuperación y puesta a punto para llegar también en buenas condiciones al Mundial, donde fue de lo poco rescatable de una Alemania que se volvió a casa demasiado pronto.

No está claro si después de estos dos episodios tan consecutivos Musiala deberá pausar, por poco tiempo aunque sea, su participación en el primer equipo del Bayern. Los campeones alemanes de la última temporada jugarán su primer partido oficial de la 2026/2027 el fin de semana próximo, cuando enfrenten al Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania.

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