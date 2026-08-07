Murkowski se opondrá a la nominación de Todd Blanche como secretario de Justicia, lo que reduce sus posibilidades

La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, anunció este viernes que votará en contra de la nominación de Todd Blanche…

La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, anunció este viernes que votará en contra de la nominación de Todd Blanche para el cargo de secretario de Justicia, lo que disminuye sus probabilidades de obtener la confirmación del Senado.

Ante la ausencia del senador Mitch McConnell, y dado que se espera que todos los demócratas voten en contra de la confirmación, Blanche no puede permitirse perder más votos republicanos. La nominación depende ahora de cómo vote el senador Bill Cassidy, uno de los críticos republicanos más destacados del presidente Donald Trump.

La senadora por Maine, Susan Collins, quien se enfrenta a una reelección reñida, ya ha anunciado que votará en contra de Blanche.

Si Cassidy decidiera no apoyar la nominación, es probable que Blanche no lograra someterse a la votación de confirmación antes de que los senadores inicien su receso de agosto este viernes.

En una publicación en X realizada este viernes por la mañana, Murkowski señaló que el llamado fondo contra el uso partidista de las instituciones (conocido como fondo “contra la instrumentalización de la Justicia”) influyó en su decisión; argumentó que dicho fondo de US$ 1.800 millones —que solo fue revocado cuando la nominación de Blanche estaba en suspenso— podría reactivarse si él resulta confirmado.

“El país necesita un secretario de Justicia que frene los peores impulsos de esta administración”, afirmó Murkowski. “Espero que el señor Blanche sea capaz de lograrlo si es confirmado, pero sencillamente no tengo confianza en que así sea”.

Este fondo ha sido un factor clave en las dificultades de Blanche para ser confirmado en el cargo, sumado a un acuerdo sin precedentes entre Trump y su propia administración a raíz de la filtración de información fiscal de Trump por parte de un contratista del IRS.

Los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis apenas expresaron su apoyo a la nominación de Blanche esta semana, después de que él emitiera un documento por escrito a última hora del domingo con el fin de revocar el polémico fondo y limitar la inmunidad fiscal que el propio Gobierno de Trump le había otorgado mediante dicho acuerdo.

Esto ocurrió después de que Trump pusiera aún más en riesgo la nominación de Blanche la semana pasada, al declarar que presionaría para convertir en ley el fondo “contra la instrumentalización de la Justicia” si no lograba reunir el apoyo necesario en el Senado para confirmar a su antiguo abogado personal.

El fondo habría destinado dinero de los contribuyentes a personas que alegaran haber sido víctimas de persecución maliciosa por parte del Gobierno federal, incluidas aquellas involucradas en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Blanche se esforzó por ganarse el favor de los senadores cuyos votos son cruciales para su éxito.

Durante las últimas semanas, Blanche ha viajado repetidamente al Capitolio para reunirse con senadores, en su gran mayoría republicanos. Las reuniones incluyeron conversaciones tensas con Cornyn y Tillis y condujeron al documento que Blanche firmó.

Blanche también ha trabajado con senadores ajenos al comité, como Murkowski. A principios de este mes, realizó un viaje de dos días a Alaska, donde se reunió con líderes locales y tribales.

El departamento acordó un acuerdo de US$ 180 millones con Anchorage por obras inconclusas en el puerto de Alaska, retiró dos demandas de la era Biden sobre la producción de petróleo y gas del estado, desistió de un acuerdo de US$ 400 millones con un grupo que presta servicios de salud a nativos de Alaska, y otorgó US$ 6,1 millones en subvenciones a fuerzas del orden locales, gobiernos tribales y organizaciones sin fines de lucro para combatir la delincuencia.

Además de Murkowski, Blanche se ha centrado en Cassidy, quien ha expresado su preocupación por la “instrumentalización política del Departamento de Justicia”, incluida una investigación sobre Cassidy Hutchinson, exasesora de la Casa Blanca y testigo clave en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero.

No está claro si el Departamento de Justicia solicitará la imputación formal de la exasesora.

Blanche se reunió con Cassidy y Murkowski a principios de esta semana para abordar sus inquietudes.

Cassidy aún no ha dicho cómo votará.

En su declaración, Murkowski dijo que votará en contra del nombramiento porque la administración Trump ha “acelerado” la “instrumentalización política” del Departamento de Justicia.

“La politización —e incluso la instrumentalización política— del Departamento no comenzó con esta administración, pero se ha acelerado durante ella”, escribió Murkowski en X.

La senadora de Alaska enumeró sus objeciones respecto al nombramiento de Blanche y al Departamento de Justicia en general bajo el mandato de Trump.

“Cuestiono la gestión de la divulgación de los archivos de Epstein; las amplias protecciones de inmunidad concedidas al presidente, a su familia y a sus empresas; las declaraciones hechas a grupos contrarios al aborto; y los ataques reiterados contra personas que van desde exmiembros del personal de la administración hasta senadores estadounidenses en ejercicio”. Al expresar su oposición a la nominación de Blanche a principios de esta semana, Collins señaló que este había “adoptado varias medidas que han socavado aún más la independencia del Departamento”.

Blanche ha impulsado con determinación la agenda del presidente desde que asumió el cargo de secretario de Justicia interino en abril. Ha buscado demostrar a la Casa Blanca que puede obtener resultados en los casos a los que el presidente quería dar prioridad, especialmente en investigaciones relacionadas con quienes se perciben como sus adversarios.

En una entrevista con Punchbowl News, grabada el jueves y publicada este viernes, Trump afirmó que sería “muy triste” si Blanche no fuera confirmado.

“Lo único que puedo decir es que es un gran caballero, una gran persona. Es excelente en lo que hace; todo el mundo coincide en eso”, declaró Trump. “Si no acceden a hacer lo que deben hacer, sería muy triste. Pero todos sobreviviremos. Todd sobrevivirá”.

En el transcurso de la extensa entrevista, Trump también criticó a Murkowski, con quien ha protagonizado varios enfrentamientos públicos.

“Estoy en contra de Murkowski. Hago más por Alaska que cualquier presidente en la historia”, aseguró Trump. “Ningún presidente ha hecho por Alaska lo que yo he hecho. Me parece que ella no es buena”.

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