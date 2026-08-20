Mundial Femenino Brasil 2027: así quedó el calendario y el repechaje

La FIFA dio a conocer el calendario de partidos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y…

La FIFA dio a conocer el calendario de partidos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y el mítico estadio Maracaná marcará otro hito histórico en el fútbol.

El torneo, que reunirá a las mejores 32 selecciones del mundo, contará con 64 encuentros distribuidos en ocho ciudades anfitrionas. El anuncio se realizó desde la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, en el marco del sorteo de la fase preliminar de clasificación.

Brasil es la única selección que conoce su recorrido inicial, puesto que es la anfitriona y el proceso de clasificación de las otras selecciones sigue en curso.

Jueves 24 de junio : Estadio Maracaná en Río de Janeiro — Brasil vs. (rival por confirmar).

: Estadio Maracaná en Río de Janeiro — Brasil vs. (rival por confirmar). Martes 29 de junio : Arena Itaquera en Sao Paulo — Brasil vs. (rival por confirmar).

: Arena Itaquera en Sao Paulo — Brasil vs. (rival por confirmar). Domingo 4 de julio: Estadio Nacional en Brasilia — Brasil vs. (rival por confirmar).

Testigo de la historia del fútbol y renovado para el Mundial masculino de 2014, el Maracaná ahora suma otra marca a su ya rico historial.

Será el tercer recinto del balompié en albergar las finales de los mundiales masculino y femenino, algo que se había dado en el ya extinto Rasunda de Solna en Suecia (1958 y 1995) y en el Rose Bowl de Estados Unidos (1994 y 1999).

Además, este templo del fútbol también ganó la pulseada entre las otras sedes del próximo Mundial para albergar la inauguración del 24 de junio, además de la final del 15 de julio.

Pese a ello, la FIFA de forma ecuánime ha programado al menos un partido de fase de eliminación directa entre las sedes, mientras que cada una tendrá seis partidos de la fase de grupos y un mínimo de siete juegos en todo el torneo.

Sao Paulo será la sede que albergará más encuentros durante el Mundial, con un total de 10 partidos.

Octavos de final: Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador.

Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador. Cuartos de final: Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y Sao Paulo.

Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y Sao Paulo. Semifinales: Río de Janeiro y Sao Paulo.

Ya conocemos poco más de la mitad de las selecciones que participarán en el Mundial, 18 de las 32, incluyendo a la anfitriona. El resto vendrán de las fases de clasificación en curso.

-AFC (Asia): Australia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Filipinas.

-CAF (África): Argelia, Marruecos, Camerún y Malawi.

-CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): cuatro cupos por definir.

-CONMEBOL (Sudamérica): Brasil (anfitrión), Colombia y Argentina.

-OFC (Oceanía): Nueva Zelandia.

-UEFA (Europa): Alemania, Dinamarca, España y Francia.

El repechaje internacional entregará tres cupos finales entre diez selecciones, en un formato conformado por dos fases.

Fase preliminar: se jugará del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 y participarán seis combinados nacionales. Cada selección jugará tres partidos y las dos mejores en la tabla avanzan a la siguiente fase.

Ecuador, Ghana, Taiwán, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica y Uzbekistán jugarán esta primera fase.

Fecha 1 (sábado 28 de noviembre)

Uzbekistán vs. Papúa Nueva Guinea

Taiwán vs. Sudáfrica

Ghana vs. Ecuador

Fecha 2 (martes 1 de diciembre)

Uzbekistán vs. Ghana

Sudáfrica vs. Ecuador

Papúa Nueva Guinea vs. Taiwán

Fecha 3 (sábado 5 de diciembre)

Papúa Nueva Guinea vs. Ghana

Sudáfrica vs. Uzbekistán

Taiwán vs. Ecuador

Fase final: se disputará en febrero de 2027, con tres series a partido único. La selección ganadora de cada encuentro obtendrá su cupo al Mundial.

Venezuela (CONMEBOL), dos selecciones de la CONCACAF, una de la UEFA y las dos clasificadas de la fase previa conformarán ese cuadro.

The-CNN-Wire

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