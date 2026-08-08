Muere Jorge Messi, padre y representante de la leyenda argentina del fútbol Lionel Messi

Jorge Messi, padre y representante de toda la vida del astro argentino del fútbol Lionel Messi, murió este sábado a…

Jorge Messi, padre y representante de toda la vida del astro argentino del fútbol Lionel Messi, murió este sábado a los 68 años, informó el Sanatorio Centro, hospital en Rosario, Argentina, donde era atendido.

En un comunicado, el Dr. Carlos Mackey, director médico del hospital, dijo que el fallecimiento de Jorge Messi fue en la madrugada. Además, agregó que no se darían más detalles sobre la muerte por respeto a la privacidad de la familia.

Newell’s Old Boys, el primer club en el que jugó Messi —al que llegó como parte de las categorías infantiles—, también confirmó el fallecimiento de Jorge Messi.

“Reconocido hincha leproso (como se le conoce a los aficionados de Newell’s), empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, escribió en X el club originario de Rosario.

“Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”, añadió Newell’s en su mensaje.

Jorge Messi fue una de las piedras angulares de la carrera futbolística de su hijo Lionel. Estuvo con él en los capítulos más importantes de su trayectoria: desde su glorioso paso con el Barcelona y su dolorosa salida años más tarde, hasta sus traspasos al PSG e Inter Miami, así como sus derrotas y victorias mundialistas en sus más de 20 años como jugador de la selección mayor argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el organismo que rige el fútbol del país, lamentó “con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi”.

“Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”, añadió la AFA.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, reconoció a Jorge Messi por ser el padre del “mejor jugador del mundo” y por “haber criado a una persona de valores”.

“Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar”, declaró Tapia en un comunicado.

En un breve mensaje, acompañado de una imagen que dice “Fuerza Leo”, la selección de Argentina externó su apoyo a la familia de Messi: “Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Argentina reaccionó con un mensaje similar de apoyo para Messi y su familia: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a la que pertenece la selección argentina, lamentó la pérdida y mandó un mensaje de apoyo para Lionel y toda la familia de Messi.

Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) —organización de la que Messi es embajador de buena voluntad— también mandó sus condolencias por la muerte de Jorge Messi, a quien calificó como “una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de Unicef”.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) —el organismo rector del fútbol español, cuya liga profesional brilló de manera notable en las décadas del 2000 y 2010 gracias al paso de grandes figuras, entre ellas Messi— mandó su “cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor” por la muerte de Jorge Messi.

En tanto, el Barcelona, el equipo que lo vio crecer desde temprana edad y que lo llevó a ganar todo a nivel de clubes, expresó sus condolencias en nombre del club y de la afición.

“El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz”, mencionó el equipo en un comunicado.

Por su parte, el Real Madrid, el mayor rival del Barcelona, se unió al pésame por la muerte de Jorge Messi y mandó sus condolencias a “Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

Semanas antes, mientras se disputaba el Mundial 2026, la familia había informado que Jorge Messi atravesaba “una situación de salud”, por lo que fue puesto “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

No está claro hasta el momento si la muerte del padre de Messi estuvo relacionada con sus problemas de salud dados a conocer previamente.

The-CNN-Wire

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